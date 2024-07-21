Apartman değil, sanki botanik bahçesi

Haberin Devamı

Rengârenk çiçeklere ve yeşilin yüzlerce türüne ev sahipliği yapan Özgür Apartmanı tıpkı bir botanik bahçesi gibi. Bu doğal güzelliği yaratanlarsa binada apartman görevlisi olarak çalışan Halil (63) ve Ayhan Çoban (56) kardeşler. İzmir’in Karabağlar ilçesindeki 52 dairelik apartmanda 30 yıl önce çalışmaya başlamışlar. Sosyal medyada da ilgi gören Özgür Apartmanı ziyaretçilerini sarmaşık, yasemin, begonvil, sardunya, ejder meyvesi gibi 150’ye yakın bitki türüyle karşılaşıyor.

Aslen Akhisarlı (Manisa) olan Çoban kardeşler 1993’te İzmir’e yerleşmişler. Özgür Apartmanı’na yollarının nasıl düştüğünü Ayhan Çoban şöyle anlatıyor: “Baba mesleğimiz çiftçilik. Zeytincilik, bağcılık, tütüncülük Akhisar’da çok yaygın. Tesadüfen Özgür Apartmanı’na iki apartman görevlisi istediklerini öğrendik. 1994’te abimle binada çalışmaya başladık. Sonra apartmanın bitki yetiştirmeye çok uygun olduğunu fark ettik.”

Haberin Devamı

ÇATIDA DA DOMATES, BİBER...

Ağacı ve yeşili seven insanların olduğu topraklardan geldiklerini söyleyen Halil Çoban ise İzmir’e ilk gittiğinde çok şaşırmış. Bunu da şu sözlerle anlatıyor: “İzmir bana bir acayip geldi. Her tarafı beton sarmış gibiydi. Hatta binamızın önünden geçen Mithatpaşa Caddesi’nin kenarlarına bile ağaçları ben diktim. ‘Bu İzmir’i yeşilllendirmemiz lazım’ diye aklımdan geçirdim. Biz ailece yeşile

çok meraklıyız.”

Botanik bahçesini andıran binanın içinde yok yok. Hangi bitkileri yetiştirdiklerini sorduğum Halil Çoban “Özellikle sarmaşık türü bitkiler binaya çok uygundu. Aşağı doğru sarkmaları, sonra yeniden yukarıya doğru dönüp apartmana sarılmaları hoşumuza gitti. Begonvil, sardunya, ejder meyvesi, atlas çiçeği, devetabanları, kurdele ve maviş çiçeklerimiz var” diyor. Tabii ki bu iki kardeş sadece bu bitkilerle yetinmiyorlar ve binanın çatısında da biber, domates gibi sebzeler yetiştiriyorlar. Hazır uzmanını bulmuşken bitki bakımının püf noktalarını da soruyorum Haili Çoban’a. “Bitkiye bakmak için kuruyan dallarını devamlı almak, mevsiminde budamak, ilaçlamak, ne zaman ve nasıl su vereceğinizi iyi bilmek geriyor” diyor ve “Fazlası zarar, azı karar” diye de ekliyor.

Haberin Devamı

Ayhan Çoban dışarıdan gelen misafirlerin çiçekleri beğendiklerini ve ‘Bir dal verir misiniz’ diye sorduklarını anlatıyor. Özgür Apartmanı sosyal medyada sıkça paylaşılınca sokakta görenler onları tebrik etmeye başlamış. Binaya gidenleri içeri buyur ediyorlarmış ama influencer’ların (sosyal medyada etkili kişi) olur olmadık saatlerde gelip fotoğraf çekimi için binanın zilini çalmalarından da yakınıyorlar.

‘YILDIZ KENTER BİTKİLERİ ÇOK SEVİYORDU’



Ayhan Bey’e “Özgür Apartmanı’nda kimler yaşıyor” diye soruyorum. “Allah rahmet eylesin, tiyatro sanatçımız Yıldız Hanım (Kenter) bizimle oturuyordu. Bitkileri çok seviyordu, çok hoşuna gidiyordu. Onunla evin önünde oturmak, çay içip sohbet etmek çok güzeldi. Müşfik Kenter ve Şükran Güngör de oluyordu” diyerek o günleri yâd ediyor.