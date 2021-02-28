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Hürriyet Pazar
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Antalya’nın tropik meyveleri tek sepette

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Antalya’nın tropik meyveleri tek sepette
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Tropik Sepet tropikal meyveleri Antalya’da yetiştirmek için üç yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından 20’den fazla meyveyi yetiştirmeyi başarmış bir girişim ve şimdi çevrimiçi sipariş alarak ülkenin her yerine ulaştırıyorlar.

Muz artık bölgede yerli bir tür olacak kadar yaygın ancak onlar muzun yanında mango, papaya, ejder meyvesi, passiflora (çarkıfelek), carambola (yıldız meyvesi), black sapote (çikolata meyvesi), pomelo, altın çilek, pepino, litchi, mangosteen, avokado, rambutan, jackfruit gibi bazılarının adını ilk kez duyduğumuz türleri yetiştiriyorlar.

Şirket 2017’de tropikal meyve üretimine Bimuz markasıyla ve muz üreterek başlamış. Üç yıl içinde de Tropik Sepeti markası doğmuş. Amaçları tropik meyvelerdeki dışa bağımlılığı azaltmak ve ülke tarımına yeni lezzetler kazandırmak. Bundan sonraki hedefleri de markayı yurtdışı pazarına açmak. Tropik lezzetleri dizilerde görüp merak edenlerden yurtdışında bu meyveleri tatmış kişilere çok geniş bir müşteri portföyleri var. Çoğu müşteri ilk siparişi tropik meyveleri denemek için veriyor.

tropiksepeti.com adresindeki hazır paketleri inceleyebilir ya da kendi siparişinizi oluşturabilirsiniz.

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