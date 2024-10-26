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Bazen şöyle bir sözle karşılaşıyorum: “Sana göre bir şey değil” ya da “Senin tam anlayabileceğin gibi değil”. Genelde bilgisayar veya telefonda bir şey yapılırken “Ekranda ne var” diye sorduğumda bunlar söyleniyor. Bizim bilgisayar, telefon kullanmamıza da şaşırılıyor.

İşletim sistemiyle ilgili bir sorun olunca genelde soruyorum “Ekranda ne yazıyor” diye. Oflaya puflaya söylüyorlar. Sorunun nereden kaynaklandığını anlatıyorum. Sorun çözülünce “Nerden biliyorsun” diyorlar. Şaşılacak bir durum yok. Hayat boyu biz de bilgisayar ve telefon kullanıyoruz. Bizde sorun yaşadıkça işletim sistemleriyle ilgili bir şeyler öğreniyoruz.

Mesela Microsoft çok büyük bir teknoloji şirketi. Ancak işletim sistemlerinde kendi ekran okuyucuları işe yaramıyor. Farklı bir ekran okuyucu indirene kadar sabrediyorsunuz, sonra da bir daha açmıyorsunuz. Apple bu konuda daha iyi. En çok sorun yaşadığımız alanlardan biri de internet alışverişi uygulamaları. Her güncellemede biraz daha az erişilebilir oluyorlar.

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Bir diğer konuysa oyunlar... Bu alanda düşünüldüğümüz pek söylenemez ama yine de görmeyenlerin tasarladığı birkaç oyun var. Belki bir gün popüler oyunlar da görmeyenlere göre düzenlenebilir. Tabii ki önce şirketlerin buna kaynak ayırması gerekiyor.

Görmeyenler için tasarlanan oyunları ben de oynuyorum. Tabii ekranda bir şey olmuyor. Geçen gün bir arkadaş gördü beni oyun (Mist World) oynarken. Ne yaptığımı sordu, “Oyun oynuyorum” dedim. Klavyeyi oyuncak olarak kullandığımı sandı. Çünkü sürekli tuşlara basıyordum. Oyunu sesle oynadığımı anlattım. Bu sefer ben o cümleyi kullandım: “Senin anlayabileceğin bir şey değil.” Denemek istedi. Kısmen oynadı, eğlendi de...

Demek istediğim, anlamazsın demekle olmuyor. Nasıl anlayacağını düşünüp anlatmaya çalışınca yeni bir iletişim çıkıyor ortaya. Birlikte yaparsak belki de daha iyi bir iletişim çıkacak ortaya.

Hem de daha çok eğleniriz.