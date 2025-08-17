Anılarımız fotoğraf karelerine sığar mı?

Haberin Devamı

Ben de anılarımı, yaşadıklarımı, hikâyelerimi sosyal medyadan paylaşıyorum. Bazen küçük küçük story’ler, bazen fotoğraflar oluyor bunlar. Hepimizin hayatımızla ilgili tonlarca arşivi var. Eskiden arşivlemek için kâğıt, kalem, albüm, defter gerekirdi, şimdi sadece bir telefon tüm hayatımızı belgeliyor. Anılarımız hep elimizin altında. Hatta bu değerli cihazlara güvenmiyor, hepsini bir de ‘bulut’ta saklıyoruz. Belki biraz özelimizden ödün veriyoruz ama “Fotoğraflarım, videolarım yeter ki kaybolmasın” diyoruz. Zaten artık çok da özelimiz kalmamış gibi…

Merdiven çıkarken bile durup “Bir story atayım” diyoruz. Aslında kimseyi pek ilgilendirmiyor paylaştıklarımız ama yine de alışkanlığımızdan vazgeçemiyoruz. Arkadaşımız bir hikâye paylaştığında bir saniye bakıp hemen beğeniyoruz, sırf o mutlu olsun diye. Eski, komik bir fotoğrafımı yapay zekâya betimletirken aklıma geldi tüm bunlar.

Görme duyumu kaybetmeden önce hikâye denince aklıma sadece düz bir metin gelirdi, şimdi fotoğraflar veya birkaç saniyelik videolar geliyor. Eski hikâyelerim, tıpkı sosyal medyadaki fotoğraflar ve videolar gibi durmadan zihnimde dönüyor. Sanki biri durmadan fotoğrafları yukarı kaydırıyor. Görebildiğim zamanlarda zihnime kaydettiğim tüm manzaralar serbest çağrışımla aklıma üşüşüveriyor. Heybeliada’ya yıllar sonra ailemle gittiğimde de bu duyguyu yaşıyorum. Eskiden kayda aldığım ‘story’ler aklıma düşüyor. Altlarında “Şöyle olmuştu, böyle bir yerde oturmuştuk” gibi yazılar var. Acaba o yerler hâlâ duruyor mu?

Bir banka oturuyorum, bizimkiler alışverişte. Zihnim eski hikâyelerden yeni hikâyeler yaratmaya çalışırken bir kadın sesi duyuyorum. Ben nereye doğru baktığımı bilmezken “Bakma evladım oraya, orada mutsuzluk var. Bomboş bir köşk orası” diyor. “Ne köşkü, neden mutsuzlukmuş, ne olmuştu” sorularını soramadan kadın ortadan kayboluyor. Belki de hikâyesini paylaşmak istemiyor. Biraz durup düşünüyorum. Köşkle ilgili bir hikâye yaratmaya çalışıyorum ama elimde hiçbir bilgi yok, üstelik köşkü göremiyorum.

Görme engelli bireyler olarak artık bir videoyu veya fotoğrafı yapay zekâya atıp ondan bir betimleme yapmasını istiyoruz. Sonra da bu betimlemeden kendimizce bir anlam çıkarıyoruz. Gerçek olup olmadığını çoğu zaman bilmiyoruz, bazen alakasız bir yorum yapıp komik duruma bile düşebiliyoruz.

Şimdi tam tersini yapacağız. Ben aşağıda size bir betimleme vereceğim, siz de o fotoğrafı zihninizde canlandıracaksınız. İsterseniz birden çok fotoğraf yaratabilirsiniz, özgürsünüz. Hatta yeteneği olan resmini bile çizebilir. Umarım her zaman değerli hikâyeleriniz olur.

BU FOTOĞRAFI ZİHNİNİZDE CANLANDIRIN

Doğal ortamda, taş duvarın üzerinde oturan genç bir kadın… Saçları koyu kestanerengi, uzun, düz. Uçları omzuna hafifçe dokunuyor. Kaşları hafif kalın, koyu renkte. Gözleri badem biçiminde, irisleri koyu renkli; içlerinde sıcak bir parıltı var. Burnu küçük, yanakları pembe, elmacıkkemikleri yumuşak hatlı. Dudakları küçük, çizilmiş gibi.

Makyaj yapmamış. Üstünde beyaz tişört ve lacivert yelek var. Siyah bir pantolon giyiyor, bacaklarını kırıp yana eğilmiş. Arka planda koyu yeşil yapraklar ve taş duvarlar var. Uzakta birkaç insan silüeti seçiliyor. Kadın tüm bu detaylar arasında huzurlu bir sakinlikle oturuyor.