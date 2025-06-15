Anca beraber kanca beraber mi?

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Tatil sezonu gelince sadece insanlar değil, evcil hayvanlar da rutinin dışına çıkıyor. Yolculuk, evde yalnız kalmak ya da tanımadıkları bir ortamda başka insanlar veya hayvanlarla vakit geçirmek birçok hayvan için ciddi stres kaynağına dönüşebiliyor. Özellikle kedi ve köpek gibi çevresel değişimlere hassas canlılarda bu durum, davranış bozukluklarından fiziksel rahatsızlıklara kadar pek çok etki yaratabiliyor. Evde yalnız kalmak mı, pansiyon mu, yoksa birlikte yola çıkmak mı? Evcil hayvanlar için en doğrusu hangisi, veteriner hekim Gökhan Durukan ve veteriner hekim Hakan Bilgin bizim için yanıtladı.

‘Tek bırakmak ciddi riskler taşır’

Evcil hayvan sahiplerinin tatil dönemlerinde en çok karşılaştıkları sorunlardan biri, hayvanlarını seyahat planlarına dahil edip etmemek. Eğer birlikte yolculuk mümkün değilse, geride kalan evcil hayvanın kiminle ve nerede kalacağı sorusu önemli bir probleme dönüşüyor. Veteriner hekim Gökhan Durukan, hayvanların evde yalnız kalmasının ciddi riskler taşıdığını vurguluyor: “Evde insan bakımı olmadan kedi ve köpeklerin tek kalması mümkün değil ve çok riskli bir durum. Kedilerde evde yalnız kalma en fazla

24 saat, köpekler içinse 8-10 saat olabilir.”

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Durukan, sahiplerinin evde olmadığı durumlarda en az stresli seçeneğin ev ortamının ve rutininin korunması olduğunu belirtiyor. Ancak bu mümkün değilse, ev ortamına benzeyen pansiyonların tercih edilmesini öneriyor: “Hayvanların toplu bir şekilde vakit geçirdiği, yemek yediği, su içtiği, dinlendiği, oyun oynadığı ortamlar da birbirine aşina olmayan hayvanlar için risklidir.” Tanımadıkları kişilerle kalmaları gereken hayvanlar içinse şuna dikkat çekiyor Durukan: “Seyahat öncesinde birlikte kalacağı kişilerle vakit geçirmesi ve onlara aşina olması olumsuzluğu azaltmaya yardımcı olur.”

“Adaptasyon yetenekleri ne kadar yüksek olsa da hayvanlar rutinlerine sıkı sıkıya bağlıdır” diyor veteriner hekim Hakan Bilgin. Seyahatin en başta rutinin dışına çıkmak anlamına geldiğini belirten Bilgin, bu durumun hayvanlarda stres yaratmasının temel nedenlerini şöyle açıklıyor: “Konfor alanı darlığı, mama ve su gibi kaynaklara ulaşamama korkusu, tanıdık olmayan kokular, sesler seyahat esnasında kaçınılmazdır ve bu durum onlar için tetikte olma ihtiyacı doğurur.”

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Bilgin’in aktardığına göre ev ortamında yaşanan her değişiklik gibi sahibin evden uzaklaşması da evcil hayvanlar için bir stres kaynağı: “Ayrı kalınan sürenin uzunluğuna bağlı olarak yüksek kaygı, depresyon belirtileri gözlemleyebiliyoruz. Yaşanan stresin sonucundaki davranışlar benzese de stresin sebepleri birbirinden farklıdır. Kediler çevresindeki değişikliklere daha bağımlıdır, evden uzaklaşmak daha büyük stres kaynağıyken köpeklerse sosyal bağlara ihtiyaç duyar. Yalnızlık ve ayrı kalma kaygısı daha yüksektir.”

Taşıma kutusu nasıl kullanılmalı?

Kutunun alt kısmına koyulacak kaydırmaz materyalle bir mat ya da havlu konforu arttırır.

Dış ortamı görmek stresi arttıracağı için görsel izolasyon sağlayacak bir havlu ya da örtü fayda sağlar.

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Yolculuktan 3-4 saat öncesinde yemek kesilmeli, seyahat öncesi ve esnasında su sınırlandırılmadan sık sık verilmeli.

Feromon spreyleri hayvanı rahatlatır. Araç içinde savrulmayı önleyecek şekilde mutlaka kutunun koltukta ya da zeminde sabitlenmesi hayvanı rahat hissettirecektir. Seyahatte mide bulantısı ve stres nedeniyle salyalanmaya karşı havlu bulundurulmalı.

Yanınızda değilse güvende olsun

Evcil hayvanınızı yanınıza alamıyorsanız ya da güvendiğiniz birine emanet etme imkânınız yoksa patili dostlarınızı bırakabileceğiniz konforlu ve güvenli pansiyon seçenekleri de mevcut.

Kafessiz, bölmelerde...

Club Rintintin, İstanbul

Rumeli Feneri’ndeki ‘Club Rintintin’, yalnızca köpekler için otel hizmeti veriyor. Kafes yerine, her ırkın ihtiyacına göre ayrılmış bölümlerde konaklayabiliyor. Tesiste ayrıca bakım, kuaför ve SPA gibi ek hizmetler de mevcut. Köpek sahipleri için eğitim imkânı da var.

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Doğayla iç içe

K9 İstanbul, İstanbul

Şile’de 5 bin metrekarelik bir alana kurulu K9 İstanbul, köpeklere hem doğayla iç içe hem de kontrollü bir ortam sunuyor. Günlük yürüyüşler ve oyun saatleri sayesinde patili misafirler aktif ve keyifli bir gün geçiriyor. Özel mama düzeni ya da ilaç takibi gereken köpekler içinse bireysel bakım programları hazırlanıyor.

Kamerayla izlenebilir

Zen Pet Otel, İstanbul

Yeşilköy’de bahçeli bir villada hizmet veren Zen Pet Otel, kediler ve köpekleri ayrı katlarda ağırlayarak daha sakin bir atmosfer sunuyor. Kamera sistemiyle hayvan sahipleri, dostlarını diledikleri an izleyebiliyor. Ayrıca otelin içerisinde bir de fotoğraf stüdyosu var. İsterseniz patili dostlarınızın fotoğraflarını da çektirebilirsiniz.

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Konforlu özgürlük

PetChalet Pet Oteli, İstanbul

Beyoğlu’ndaki tesiste kalan kedi ve köpekler gün boyunca dilediklerince oynayıp gezebiliyor. Akşamlarıysa kendilerini en rahat hissettikleri yerde dinleniyorlar. Beyoğlu’ndaki tesiste kedilere özel minder, koltuk ve hamaklarla donatılmış bir oda da var.

Butik konaklama

Petkampüs, Bursa

Bursa’da hizmet veren Petkampüs daha küçük ölçekli ama bire bir ilgiyi ön planda tutan butik bir tesis. Günlük bakım ve konaklama hizmetinin yanı sıra köpek eğitimi ve gezdirme desteği de veriliyor.

Steril odalar

Lara Pet Otel, Antalya

Kundu bölgesindeki Lara Pet Otel, kediler ve köpekler için geniş camlı, steril odalarda konaklama imkânı sunuyor. Tesiste günlük bakım ve kreş hizmeti de veriliyor. Pet taksi, kuaför ve gezdirme gibi ek olanaklar da mevcut.