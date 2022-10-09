Ampute futbol sayesinde kabuklarını kırıyorlar

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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen dünya kupasının grup maçlarında Fransa’yı 3-0, Liberya’yı 5-0’lık skorla yenmişti. Haiti ile de

1-1 berabere kalan millilerimiz çeyrek finalde Fas’ı 4-1 yenerek yarı finale çıktı. Cuma günü oynanan yarı final maçında Özbekistan’la karşı karşıya geldik ve 1-0’lık skorla adımızı finale yazdırdık. Milliler bu akşam Angola’yla oynayacakları final maçına şampiyonluk için çıkacak.



Futbolcularımızla turnuvadan önce, Clear’in ‘Korkusuz ol, ilham ol, kahraman ol’ kampanyasının tanıtımı için bir araya geldik. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylediler. Daha önce iki kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Ampute Futbol Milli Takımı’nın kupa yarışındaki başarısıyla ilgili Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise şunları anlattı:



“Ülkemizin ev sahipliği yaptığı dünya kupası şimdiden ampute futbol branşında bir devrim niteliğinde oldu. ‘Korkusuzlar’ ismini verdiğimiz milli takımımız grup etabını namağlup olarak geride bıraktı. Takımımızla çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Onları ziyaret ettiğimde neşelerine, heyecanlarına ve motivasyonlarına şahit oldum. Bu inancın sonuçlara yansıması hepimizi mutlu ediyor. Bildiğiniz üzere paralimpik hareket dünyada her geçen gün daha çok dikkat çekiyor. Ampute futbol da bu alanda dünyada öncü olduğumuz bir branş.”



Şampiyonluk maçına hazırlanan, Vodafone Park’ta buluştuğumuz oyuncular ve teknik direktör Osman Çakmak’la da heyecanlarını ve hayallerini konuştuk.

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‘Çok mücadele ettim’

Bülent Çetin (36)



Sol kolundan engelli (Kaleci)



Ampute futbolda başarılı olmak için özellikle son 3 yıl üst seviye çalışmalar yaptım, çok mücadele ettim. Profesyonel kaleci antrenörleriyle antrenman yaptım. 3 sene önce 95’ken şu an 73 kiloyum. Dünya kupası şampiyonluğuyla bunu taçlandırmak en büyük hayalimdi. Milli takımda olmayı düşleyen kardeşlerime tavsiyem; bıkmadan, usanmadan bu milli formayı giymek için iyi, planlı ve azimli çalışın. Amatör ruhla profesyonel iş yapın!

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‘Kahramanlar olarak sahadayız’

Fuat Taştan (31)



Sağ diz altı ampütasyon



Ampute futbol hayatımın tamamını etkiledi. Doğuştan polio sekeli (çocuk felci) rahatsızlığım vardı. Sağ diz altından ayağım kesildi. Hayatıma böyle devam etmek zorunda kaldım ve bu benim içimdeki atlet duygusunu yıktı. Fakat sonra fiziksel durumumun aslında hiçbir engel olmadığını anladım ve futbol kendimi ifade etmem için bir fırsat oldu. Üniversite okudum, sağlık memuru olarak atandım. Kısacası kabuğumu ampute futbol sayesinde kırdım.

Bu spor hayatımın merkezi oldu. Şimdi kahramanlar olarak sahalara çıkıyoruz. Benimse bu hayatta iki kahramanım var: Biri 2020’de kaybettiğim annem, diğeri de eşim. Hayatta bütün zorluklara rağmen alın teriyle mücadele edip ayakta kalmayı bana öğrettikleri için onlara minnettarım.

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‘Bizden ilham alsınlar’

Muhammet Yeğen (27)



Sağ diz altı ampütasyon



Erzurum liseler arası futbol turnuvası düzenlenirken Milli Eğitim müfettişi Bekir Murat Kızıltaş beni keşfetti ve Ankara Karagücü takımıyla profesyonel futbola adım attım. Spor bilimleri fakültesine girmemde futbol tutkumun büyük katkısı oldu. Antrenörlük eğitimi de aldım.

Bizi örnek alan gençler, olumsuzluklarla karşılaşsalar da hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmesinler. İdeallerinin peşinden koşmalarına yardımcı olmak için liseler ve üniversitelerde söyleşilere katılıyorum. Bizden ilham almalarını söylüyorum. Gençlerden övgü dolu sözler duymak da bizi çok mutlu ediyor.

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‘Hayata bağlandım’

Savaş Kaya (35)



Sol dizaltı ampütasyon



2008’de vatani görevimi yaparken mayına bastım ve yaralandım. Yaklaşık 1 yıl tedavi gördüm, yeni hayatıma alışmak zorundaydım. Bu süreci gazi abilerimin, kader arkadaşlarımın oynadığı ve beni de oynamak için davet ettikleri ampute futbolla aştım. Hayata tekrar bağlandım diyebilirim. Yaklaşık 14 yıldır futbol oynuyorum. Çok kez milli takım forması giyerek yurtdışında ülkemi temsil ettim. Bizim gibi sahalara çıkmak isteyen genç engelli kardeşlerime şunu söyleyebilirim: Bizi başarıya, hedeflerimize götürecek tek şey pes etmemek, kararlı olmak ve

çok çalışmak…

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‘Heyecanla ülkeme hizmet ediyorum’

Okan Şahiner (29)



Sol bacak ampütasyon



Erciş, Van depreminde sol bacağımı kaybettim. 51 saat kaldığım enkazdan sağ kurtarıldım. Depremin izlerini silmek için 2013’te ampute futbola başladım. 8 yıldır aktif olarak bu sporla uğraşıyorum. Osman Hocam beni önce TSK Rehabilitasyon Merkezi Ampute Futbol Takımı’na transfer etti. Milli takım hocası olduktan sonra da beni milli takıma davet etti. Şimdi mutluluk ve heyecanla ülkeme hizmet ediyorum.

‘Topu vermeyin, kazanan biz olalım’

Osman Çakmak, Ampute Futbol Milli Takımı teknik direktörü



Osman Çakmak, Ampute Futbol Milli Takımı teknik direktörü



* Büyüklerimiz hep der ya “Ne yaparsan yap, sevdiğin işi yap” diye. Ben de Ampute Futbol Milli Takımı’nı yönetmeye başladığım günden beri futbol ve ülkeme hizmet etme aşkıyla her güne ayrı bir heyecanla uyanıyorum. Bu takımı yönetmek büyük bir gurur ve mutluluk.

* Takıma 2008’de girdim, Mayıs 2019’da teknik direktör oldum. Kaptanlık yaparken sorumluluk bambaşkaydı ama şimdi teknik direktör olduktan sonra bazen sahanın dışında kaldığım için çok zorlanıyorum. Destek aldığım hocam Fatih Terim ve birçok değerli hocam sayesinde kendimi de bu alanda geliştirdim.

* Milli takımdaki tüm kardeşlerimiz bu maça çıkmayı hak ediyor ama maça çıkarmak için daha yetenekli, daha çok isteyen ve arzulayan bir grup seçiyorum.

* Ampute Futbol Milli Takımı’nı hak eden tüm kardeşlerime kapıyı açtım. Çok iyi bir motivasyonla gruptan lider çıkıp dünya kupasında başarılı olmak en büyük hayalimdi. Takıma da bu inancı aşılamaya çalıştım. Her zaman “Pes etme, mücadeleye devam” diyorum. Futbolda asaletini ve cesaretini sahaya yansıtmak çok önemli. Takımım fiziksel, mental, devamlılık ve dayanıklılık açısından hazır olduğu için onlara güveniyorum.

* Şırnak’ta gazi olmadan önce normal futbol da oynadım. O alanla bu alan arasında çok büyük bir ayrım yok. Ama duygusal anlamda önemli farklar var. Bizim bir duruş sergilememiz lazım. Bunun

için de önce kendi alanında en iyisi olman gerek. Milli takımın hocası olarak ampute takımın Türkiye’deki yaklaşık 1.150 sporcusunun hepsini tanıman lazım.

* Maça çıkmadan önce takımdaki kardeşlerime “Rakibe saygı duyun, topu vermeyin, rakip takım yorulmasın. Yorulan biz olalım. Kazanan da biz olalım” diyorum. Bizim dünya üçüncülüğümüz, dünya ikinciliğimiz ve iki sene Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünya kupamız yoktu. Onun için en çok dikkat ettiğim konu disiplin.

* Bize Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bünyemizde tekerlekli sandalye basketbol, oturarak voleybol, ampute futbol, okçuluk, masa tenisi, yüzme gibi 20 tane aktif branş var. Asla pes etmeyin, mücadele edin. İstediğiniz zaman da biz emrinizdeyiz.