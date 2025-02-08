‘Amour (aşk) Fransızcanın en güzel kelimesi’

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Avignon’lu bir ailenin 14 çocuğunun en büyüğü Mireille Mathieu. Büyüdüğü ahşap evin çatısından yağmur suları sızıyor, kapısı ve penceresi rüzgâra karşı koyamıyordu. 15 yaşındayken ailesiyle devletin verdiği konuta yerleştiklerinde ilk kez banyosu olan bir ev görmüştü. Banyo yaptığı o günü “Hayatımın en güzel günüydü” diyerek hatırlıyor. O dönem yaşadıklarını hayatı boyunca unutmadı, dünya çapında üne kavuşsa da hep mütevazı bir sanatçı olarak yaşamını sürdürdü.

Mathieu’nun müzik kariyeri okulda dikiş dersleri sırasında arkadaşlarının istediğini kıramayıp Édith Piaf’ın ‘La vie en rose’ şarkısını söylemesiyle başladı. Piaf’ın sesini ilk kez radyoda duyup büyülenmişti. Piaf, Fransızların ‘Kaldırım Serçesi’ydi. Mathieu ise ‘Avignon’un Serçesi’ olarak anıldı hep. 1,50 bo-

yundaki bu iki kadın devasa sesleriyle milyonların kalbini kazandı.

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Albümleri 190 milyondan fazla satan, ‘La Paloma adieu’ ve ‘Une histoire d’amour’ gibi şarkılarıyla tanınan 78 yaşındaki Mathieu 20 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da kariyerinin son turnesi kapsamında konser verecek. Yaşayan efsane Avignon’daki evinden sorularımızı yanıtladı.

60 yıllık bir müzik kariyeri. Geriye dönüp baktığınızda ne hissediyorsunuz? Pişmanlıklarınız var mı?

1965 yılında Fransız televizyonundaki yetenek yarışmasına katıldığımda başıma gelecekleri asla hayal edemezdim. Süreç bir anda başlayıp beni kasırga gibi içine aldı. Kayıt stüdyolarına, sahneye alışmak ve dünyayı dolaşmak için çok şey öğrenmem, çok çalışmam gerekti.

Bu hayatla ilgili hiçbir pişmanlığım yok çünkü bu, benim için hâlâ gerçek bir peri masalı.

Fransız müzisyen Charles Aznavour 94’üncü doğum gününde “Bütün hayatım kendime karşı bir zaferdi” demişti. Siz, hayatınızı tek bir cümleyle özetleyecek olsanız,

ne derdiniz?

Bu 60 yıllık kariyeri “Dünyanın dört bir yanında bu kadar çok sevgi görmek” olarak özetleyebilirim.

Paylaşım, dostluk, barış...

Zorluklarla dolu bir çocukluk geçirdiniz, milyonlarca insanın kalbini fetheden bir sanatçı oldunuz. Hayatınızda önemli gördüğünüz değerlerden bahsedebilir misiniz?

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Avignon’da 13 kardeşimle birlikte ebeveynimin sevgisiyle büyüdüm. Ailem paylaşmanın değerini öğretti. Ahşap barakalarda yaşıyorduk ve ancak 1960’ların başında bir banyomuz oldu. Mesleğim sayesinde dünyayı dolaştım. Ve ebeveynimin aşıladığı sevgi ve değerler sayesinde ayaklarım hep yere bastı.

Son turneniz devam ediyor. Müziği bırakma kararı mı aldınız?

60 yıllık kariyerimi kutlayan turnenin adı ‘60 Yıl Aşk’. Turne 2024 Şubat ayında Kanada’da başladı, 2026’da da devam edecek. Sahneyi bırakma kararı almadım, ancak büyük uluslararası turneler yerine farklı ülkelerde tek konserler vermeye devam edeceğim.

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Sizce Fransız şarkılarının (şansonlar) milyonlarca insanı etkilemesinin sırrı nedir?

Fransızca çok özel bir dil. Dünyanın, diplomasi dili olan Fransızcaya duyarlı olduğunu düşünüyorum çünkü kelimelerin anlamı, tonlamalarıyla birlikte çok derin.

Kariyeriniz boyunca en güzel aşk şarkılarına hayat verdiniz. Aşk sizin için ne ifade ediyor?

Aşk Fransızcanın en güzel kelimesi ve tüm dünya bu kelimeyi biliyor. Şarkılarımda aşk her zaman vardı çünkü aşktan daha güzel bir şey yok. Aşk, paylaşım, dostluk, duygu ve barışın eşanlamlısı.

‘Günde en az 8 saat uyumak sesim için gerekli’

Zamana meydan okumayı nasıl başardınız?

Sürekli antrenman yapan bir sporcu veya dansçı gibi her gün vokal çalışmalarımı yapıyorum. Ayrıca iyi bir yaşam tarzım var. Günde en az 8 saat uyumak sesim için gerekli. Buharda pişmiş yemekleri tercih ettiğim bir beslenme düzenim var.

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Günleriniz nasıl geçiyor?

Hayatım müzikle geçiyor ama elbette aileme de zaman ayırıyorum. Sabahları vokal çalışmalarımı yapıyorum. Evcimen bir yapım var ama bazen alışveriş yapmayı ya da restorana gitmeyi seviyorum. ‘Dario Moreno ve Tarkan’

Güncel müziği takip edebiliyor musunuz?

Çok çeşitli bir müzik zevkim var. ABBA, Queen, Tom Jones gibi grupları ve sanatçıları, Charles Aznavour, Jacques Brel, Dalida gibi Fransız sanatçıları ve Christophe Maé, Vianney, Patrick Fiori gibi yeni nesli seviyorum.

Türk sanatçılar arasında beğendiğiniz biri var mı?

Fransa’da büyük bir kariyer yapmış olan Türkiyeli Dario Moreno’yu ‘Mançalı Adam’ müzikalinde izlemek unutulmaz bir deneyimdi. Dünyaca ünlü ‘Şımarık‘ (Kiss Kiss) şarkısıyla tanınan Tarkan’ı da çok beğeniyorum.