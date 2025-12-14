Allah’ınızı severseniz, ne yaptı bu ‘55 üstü’ size?

Haberin Devamı

Geçen yıl, 24 yaşındaki genç yeğenime “Yurtdışına tatile gidelim” dedim. “Hala sen artık yaşlısın, seyahate falan gitmen zor” diye yanıt verdi. Evet, 50’li yaşlarımın ilk yarısını geçtim, bir süredir bazıları bana “Abla” ya da “Teyze” diyor, itirazım yok. Ama bununla bitmiyor; “O kıyafet sana olmaz”, “Sen dur, beceremezsin” türü müdahalelerin sonu gelmiyor. Daha çok kadınlar hedefte ama erkekler de payına düşeni alıyor. Geçen hafta iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Gülsan Sucak X’te bir paylaşım yaptı. Otoparkta çıkışa engel olan genç bir kadını uyarınca “Hangi huzurevinden kaçtıysan oraya dön” diye azarlandığını yazdı ve bunun ageism (yaş ayrımcılığı) olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gülsan Sucak 60 yaşında, aktif çalışan bir hekim. Onunla yaşadığı olaydan ve yaş ayrımcılığından bahsettik.

Haberin Devamı

◊ Yaşadığınız olayla ilgili X’te bir mesaj paylaştınız, neler oldu?

İşime gitmek üzere arabama bindim, otoparktan çıkacağım ama girişe biri arabasını park etmiş, korna çaldım. Karşıdaki güzellik salonundan bir genç hanım çıktı. “Dörtlüler yanıyor, neden korna çalıyorsun” dedi. “Dörtlülerin yanması benim çıkmamı sağlamıyor, buraya park etmemeniz lazımdı” deyince “Hangi huzurevinden kaçtıysan oraya dön” dedi bana! Çıkışa park etmiş, insan bir özür dileyebilir. Ben 60 yaşındayım. Aktif çalışıyorum, doktorum...

◊ Ne hissettiniz?

Çok sinirlendim, şok yaşadım. Ama bu hayatın her alanında var. Kaldırımda yürüyorsunuz, sağınızdan solunuzdan scooter’lar geçiyor. Gençler için daha kolay buna adapte olmak. Ama sanki bize ‘Sen de burada yürüme canım’ demeye getiriyorlar. Trafikte neredeyse üzerimizden atlayacaklar. Tabii ki gençler kadar hızlı reaksiyon veremiyor olabiliriz.

◊ 55-60 yaş artık dünyada yaşlı olarak kabul edilmiyor. Ama 20’li yaşlardaki biri yaşlı bulup küçümsüyor...

Bunu bu kadar önemseyeceğimi düşünmemiştim. Meslek hayatımın

en verimli döneminde olduğumu düşünüyorum. Çalışmamak bu topluma haksızlık çünkü yaptığım işte deneyim önemli. Bu kadar birikimle evde oturamam!

◊ Allah korusun ama size bunları söyleyen genç kadın ya da bir yakını hasta olsa belki de size gelecek...

Haberin Devamı

O zaman deneyimli doktor arayacak. Mühendisleri falan 50’li yaşlarda emekli edip yerine daha ucuza çalıştırabilecekleri genç çocukları alıyorlar. Tıpta böyle değil ama başka disiplinlerde oluyor bu.

◊ Neden bu tür şeyler yaşanıyor?

Teknoloji çağında gençler her şeye hızlı uyum sağlıyor. Bir şeyleri hızlı yapamıyorsanız sorun oluyor. Ciddi eğitim problemi de var. Bütün değerleri ne giydiği, kaç beden olduğu, hangi markayı kullandığıyla ilgili; donanımlı olmak değil. Teslim olacak değiliz bu anlayışa.

◊ Sizin dijital dünyayla aranız nasıl?

Hekimlik yaparken ChatGPT’den faydalanıyorum, dijital ortamda fena değilim. Ama bir hastaneden başka bir hastaneye geçtiğimde bilgisayar sistemine uyum sağlamam zaman alıyor. Bakıyorum gençler daha hızlı. Dijital dünyayı yakalayamayanlar hemen sistem dışı kalıyor. Fakat yakalayanlar da sistem dışında kalıyor! Herkes gözümüzün içine bakıyor hoca emekli olsun, onun yerine biz geçeriz diye (gülüyor). Hayatın dışına itti bizi bu çok hızlı gelen teknolojik değişiklikler.

Haberin Devamı

◊ Bu hız bize kötü davranmalarını gerektirmez ama, değil mi?

‘Narayama Türküsü’ diye meşhur bir film var. Orada yaşlı bir kadın ölümü beklemesi için bir dağın başına bırakılıyor. İnanın ben de öyle bir şey hissediyorum. Yani ihraç fazlası ucuz mal, ayak altında dolanan lüzumsuz varlıklar gibi...

◊ Çalışmak dışında başka neler yapıyorsunuz?

Çok seyahat ediyorum. Haftada 3-4 gün pilates yapıyorum, dinamik bir insanım. Kamburum çıkmış değil, elimde baston da yok.

‘Nadir hastalıkları araştırıyoruz’

◊ Oğlunuzu kaybedince Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı’nı kurdunuz, biraz anlatır mısınız?

Doğuştan bağışıklık yetmezliği vardı oğlumda. 27 yaşındaydı kaybettik, 8 sene oldu. Onun için aynı hastalıktan mustarip olanlara bir katkımız olsun diye bir vakıf ve ileri teknoloji bir laboratuvar kurduk Hacettepe Hastanesi’nde. Nadir hastalıkların tanısına yönelik araştırmalar yapıyoruz. Üniversitede çalışırken birçok şey yaptım. Kemik iliği nakli ünitesi, kocaman bir hematoloji servisi kurdum. Türkiye’de eşi benzeri yok. Toplum için ne önemli olduğumun farkındayım ama bu tavırla karşılaşmak çok kötü bir şey. Kendim için değil, bu bakış açısı için üzgünüm. Henüz 60 yaşındayken bunları duyuyorsak sonrası nasıl olacak?