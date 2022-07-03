Alevlerin ortasında bir ‘dayanışma’ hikâyesi

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‘Küllerinden doğmak’ temalı Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin coşkusunu yaşadığımız günlerde, bir akşamüstü hiç beklemediğimiz o haberi aldık. ‘Amazon’ adı verilen, zümrüt ormanların bulunduğu Bördübet sırtlarındaki geniş bir alanda yangın başlamıştı. Geçen yıl Marmaris’te yaşanan büyük yangınların etkisini henüz üzerimizden atamamışken bu haber herkesi şoke etti. Bördübet yangınının başlamasını sosyal medyada duyuran ilk kişilerden biriydim. Haber çok kısa süre içerisinde 20 bine yakın kişiye ulaştı. Gerek üyesi olduğum doğa odaklı sivil toplum kuruluşları gerekse Muğla geneli yangın koordinasyon grupları üzerinden hızla bilgi alışverişinde bulunduk ve organize olduk.



Geçen yılki Marmaris yangınlarıyla kıyasladığımızda çok daha bilinçli ve tecrübeliydik. Ertesi gün, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına yoğun hava müdahalesi başladı. Karadaysa geçen yıla oranla belirgin bir disiplin ve sağlıklı bir işbölümü göze çarpıyordu. AFAD/OGM üyesi olma zorunluluğu, orman yangını gönüllülerinin çalışma düzenine tutarlılık kazandırmıştı. Peki. sahada neler yaşandı? Bu noktada bir AFAD gönüllüsü olarak sadece objektif gözlemlerimden söz edebilirim.



Yangının ikinci günü erken saatlerde, Marmaris 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aygün Kaya’yla Değirmenyanı Afet Koordinasyon Merkezi’nde buluştum. Bölge coğrafyasını ve florasını çok iyi tanıyan Aygün Kaya’nın cesaretini ve yangınlara karşı savaşçılığını sosyal medyada yansıtarak eğitim camiasına örnek teşkil etmesini sağlamaya çalıştım. Moralimiz yüksekti. Hemen herkes ne yaptığını biliyor ve elinden geleni yapıyordu.



İlk iş, koordinasyon merkezleri arasında bağlantı kurup müdahale alanlarına lojistik destek vermekti. Bölgedeki koordinasyon merkezlerinden, ikram araçlarından ve gönüllü masalarından ardı ardına telefonlar geliyordu. “Asparan Mevkisi’ndeki yangın helikopteri pistine acil içecek ve yiyecek lütfen” gibi… Talebi hızlıca temin edip pistin yolunu tuttuk. Ancak hedef noktasına vardığımızda önemli bir sorunla karşılaştık. Pistin çevresinde, burada görev yapan ekibin kullanabileceği bir tuvalet yoktu. Hemen civardaki evlerin ve işletmelerin kapılarını çalıp destek istedik; çözüm bulmamız zor olmadı.

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