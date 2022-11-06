Aklıma takılan ve beni üzen bir konu...

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Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Nereye gitsem hep aynı laflar. Burada uzun zamandır yazıyorum, okuyan ve bana destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kimi zaman buradan birtakım serzenişlerde bulundum ve bazı kurumlar ilgilenip çözüm aradılar. Yazdıklarımın işe yaradığı zamanlar oldu yani... Ama kimi zaman da çözüm bulamadık veya sonra konuyu unuttuk. Yine de bilmenizi isterim ki bu köşede yazdığım yazılar sayesinde çok fazla insanla tanıştım ve çok daha fazla önemsendim. İlgilenen, soran, merak eden herkese bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Bu, Hürriyet Pazar’daki 143’üncü yazım... Şöyle bir geçmişe gidince, erişilebilirlik konusunu ne kadar çok yazdığımı fark ettim. Her alanda erişilebilirlik bu bahsettiğim... Örneğin, bankacılık... Görme engeli olmayan herkes bir bankamatiğe gidip orada işlemlerini hızlıca yapabiliyor. Peki, ya biz? Daha önce para çekme konusunda bir gelişme olmuştu aslında... Sağ olsunlar, çoğu zaman paramızı kendimiz çekmeyi başarıyoruz. Ama ATM’ler çoğu yerde hâlâ bir basamak yukarıda. Bankalara ve denetleyici kurumlara kerelerce fotoğraflar ve e-postalar yolladık ama olmadı. Üstelik bu basamaklar nedeniyle ortopedik engelliler de sorun yaşıyor çünkü tekerlekli sandalyeleriyle ATM’ye yanaşamıyorlar. Ben bir gün bir ATM’ye gidip telefonumdan bankanın uygulamasını açtım. Küçük bir EFT işim vardı. Hemen “Görme engelli vatandaşlarımız için...” şeklinde başlayan bir bildirim gelince de çok mutlu oldum ama mutluluğum ne yazık ki kısa sürede yok oldu. Kullandığım telefon uygulaması ATM’deki çoğu butonu okuyamıyordu ki... Siri yardımıyla işlem yapmak için de telefonda birtakım güncellemeler gerekiyordu.

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ATM’ler çoğu yerde hâlâ yerden bir basamak yukarıda. Özellikle tekerlekli sandalyedekiler çok zorlanıyor.

Eve gıda ve yemek sipariş ettiğimiz uygulamalarda da işler bizim için pek iyi gitmiyor. Güncelleştirmelerin çoğu görenler için yapılıyor zira. Bu listeyi daha çok uzatabilirim. Bu köşeyi okuyorsanız biliyorsunuz, benim takıldığım yer hep aynı. Onca emek veriliyor, büyük paralar harcanıyor. Keşke bizim için de konuyu biraz araştırıp bir şeyler yapsalar. Veya yapmaya başlasalar... Bir yerde yanlışlık var. Bu işleri doğru kişiler mi yapmıyor acaba? Bize de yardımcı olacak, işimizi kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilemez mi? 142 haftalık yazı geçmişime bakınca aklıma işte bunlar düştü, gece gece üzüldüm.