Projeleri sebebiyle bugünlerde üçü de çok yoğun. ‘Efes’in Sırrı’ filminin galasında bir araya geliyoruz. Yılların verdiği dostlukla Onur Buldu ve Sarp Apak arasında müthiş bir komedi ahengi var. Ecem Erkek onlara dahil olunca yüzümüzden gülücükler eksik olmuyor. Üç isimle başlıyoruz muhabbete.

Filmin kadrosunda Ebrar Demirbilek, Mert Ege Ak, Kaan Alp Dayı ve Lina Çetinkaya da var (soldan sağa). Sarp Apak “Bu filmde çocuklar başrolde” diyor.

◊ Bu hafta vizyona giren ‘Efes’in Sırrı’ filminde bizi neler bekliyor?

Onur Buldu: Ailece izlenecek, fantastik bir macera filmi. Büyüklerin sadece küçükleri götürmek için gideceği değil, izlerken onların da keyif alacağı bir film oldu.

Sarp Apak: Çocuklar bu filmde başrolde ve çok iyiler. Görsel olarak da filme bayıldık.

◊ Ecem senin çocuğun yok ve burada bir anneyi canlandırıyorsun. Sana bu rol ebeveynlik üzerine ne söyledi?

Ecem Erkek: Ben çocukları ağzım açık izledim. İnanılmaz iyiler. Güzel ailelerde yetişmiş, iyi eğitimler almışlar. Bu bana çok büyük bir sorumluluk gibi geliyor, bunun altından kalkamayacağımı ve yetememe ihtimalini düşündüm. Kendime çocuk için ‘biraz daha bekle’ dedim.

Sarp Apak: Bu işler bir adama bakar Ecemcim (gülüyor).

◊ Filmde arkeolojik kazı sırasında bir gençlik pınarına ulaşılıyor. Ve bazı yetişkin karakterler bu sudan içerek çocukluklarına dönüyor. Siz çocukluğunuza dönmek ister miydiniz?

Ecem Erkek: İstemezdim.

Onur Buldu: Şimdiki kafamla döneceksem isterdim. Bunca senelik mesleki birikimimiz var. Mesela çocuk oyuncu olarak işe başlar, harika ezber yapardım. “Bir dâhi geliyor” falan derlerdi.

Sarp Apak: Ben sudan azıcık içip 30’larıma dönerdim.

◊ Neden 30’lar?

Sarp Apak: Okul bitmiş, mesleki hamlelerini yapmışsın...

Onur Buldu: Geç bunları ya, gerçek nedenlerini anlatayım mı şimdi?

Sarp Apak: Yooo anlatma (gülüyor)... Ayrıca Hakan beni

30 yaşımdan beri bilir.

◊ Peki, siz normalde bu tip gençleşme pınarı gibi mucizelere inanır mısınız?

Ecem Erkek: Manifestlemek diye bir şey girdi hayatımıza, evrenden istemek gibi... Gül ağacının altında dilek dilemek gibi şeyler olabiliyor.

Sarp Apak: Ben daha gerçekçi biriyimdir.

Onur Buldu: Küçük mucizelere inanırım. Aslında tesadüf diyebileceğimiz şeylere diyebilirim.

‘Jön arkadaşlarımızın yanında mesafeliler, biziyse sarılıp öpüyorlar’

◊ Yıllardır üçünüzü ekranda ne zaman görsek yüzümüz gülüyor. Son dönemde ‘Oyunculuk kutsal bir şey mi’ tartışması vardı. Sizce güldürmek ulvi bir şey mi?

Onur Buldu: İşin kutsalı olmaz, iş para karşılığı yaptığın bir şeydir. Hayat kurtarmak bir yere konabilir, biz hayat kurtarmıyoruz. Ama sokakta şöyle şeyler duyuyoruz: “Kanserdim, üç ay hastanede yattım, iyileşmeme vesile oldunuz”, “Depresyondaydım, sayenizde çıktım”. Buradan baktığımda da bence ulvi değil. İşimizi yapmışız, onlara da kendimize de bir faydamız dokunmuş. Ama tabii insanların yüzünü güldürmek çok güzel bir duygu.

Sarp Apak: Ben kendimi bu meslekle geçindirdiğimden sadece benim için kutsal bir şey diyebilirim. Ama insanların hayatına dokunmak konusunda dışarıdan aldığım reaksiyonlar çok güzel. Mesela bize çok dokunuyorlar. Drama oyuncusu jön arkadaşlarımızın yanında daha mesafeliler. Sarılıp bizi öpüyorlar, kendilerini daha mesafesiz hissediyorlar.

Onur Buldu: Bize bir de trip de atabiliyorlar. Ben ‘Güldür Güldür’den ayrıldım. “Sen ayıp ettin, bize yanlış yaptın” diyenler oldu. “Kariyerim için bir adım atmak istiyorum” dediğimde de bana “Hı, atarsın” diyorlardı.

Ecem Erkek: Ben doktorların yanında kutsal ya da ulvi bir işle uğraşıyoruz diyemem. Ama dolaylı olarak insan hayatına değdiğimiz için komedi yapmayı ve burada olmayı çok seviyorum.

‘Bize üvey evlat gibi davranıyorlar’

◊ Üçünüz de şu sıralar mutlu musunuz?

Sarp Apak: Borcum yok, sağlıklıyım; mutluyum.

Onur Buldu: Mutluyum.

Ecem Erkek: Ben de...

◊ Kurduğunuz hayallere mesleki olarak ne kadar

kavuştunuz?

Onur Buldu: Hayalini kurduğum daha yüzlerce şey var. Önce hayatı garanti altına alma, istediğin işleri alabilme, adının bilinmesi gibi şeyleri halletmek gerekiyordu. Onları yaptım, asıl mesele şimdi başlıyor.

Ecem Erkek: Ben hayallerime herhalde

45 yaşında falan kavuşurum.

Sarp Apak: Belli bir eşiği geçen şanslı grupta olduğumu düşünüyorum. Ama yapacak çok şey var. Komedi ağırlıklı algılandığımız için oyunculuğun diğer yanlarını daha çok yaşamak istiyoruz. Dramda oynadığımda, ne kadar zevkli diye konuşuyoruz. Çünkü komedide sürekli bir şey yapma hissiyle var oluyoruz...

◊ Nasıl yani?

Sarp Apak: ‘Kavak Yelleri’ ya da ‘Kaderimin Oyunu’ gibi dizilerde oynadım. Mesela bir sahnede, mutfakta telefon çalıyor. Açıyor, annemle konuşuyorum, normal hayattaki gibi... Çok zevkli, bunu ne kadar gerçekçi yapabilirim demeye başlıyorum. Ama komedide sürekli bir şeyler, aksiyon yapmam lazım. Telefon çalar, kahve dökülür, kafanı çarparsın...

◊ O halde güldürmek mi zor, yoksa ağlatmak mı?

Sarp Apak: Teknik olarak doğru müziği versen, doğru bir sahne yapısı kursan ağlatmak daha kolay olabilir. Aslında kolay demek yanlış. Birisi biraz daha yönetmen, senarist, oyuncu mahareti istiyor. Öbüründe oyuncu eh olsun, yönetmen de iyiyse onu kurgulayıp ağlatabilir.

◊ Ödüllerde komedi ayrı bir dal. En iyi kadın ve erkek oyuncu ödülleri genelde dram oyuncularına verilir. Buna bozuluyor musunuz?

Onur Buldu: Ödül almak istiyorsan dram yapman lazım, doğru. Buna neden bozulayım, bu kendi eksikleri.

Sarp Apak: Bu ezberlenmiş bir şey.

Ecem Erkek: Bize üvey evlat gibi davranıyorlar.

Onur Buldu: Evet. Oysa komedyenle vakit geçirmek istiyor, her yerde onu kullanıyorlar. Ama bir anda sanatçı damarı kabarıyor insanların. Biz festival filmlerinde de iş yapmak adına çok zorlanıyoruz. Başımızı sokuyoruz, itiyorlar bizi.

Sarp Apak: Konu gelmişken söyleyeyim; Onur’un çok güzel ‘art house’ (bağımsız film) işi var. ‘Tebessüm’ filmini de yazmanı isterim. Oyuncu bir tanedir. Komedi ve dram diye ayırmamak lazım.

‘Komedide arazlı tipleri seversin, avantajdır’

◊ Ekranda ideal diye tanımlanan fiziksel ölçülere sahip oyuncuları ya da kaslı erkekleri başrollerde görüyoruz. Siz de başrollerdesiniz ve kendi adınıza bunu biraz kırdığınızı düşünüyor musunuz?

Onur Buldu: Komedide arazlı tipleri seversin, avantajdır. Bu oyuncunun da seyircinin de işini kolaylaştırır.

Sarp Apak: İnsan çok güzel dediği birini izlemekten keyif alıyor, evet ama iyi bir performans sergileyen oyuncu da bence çok güzelleşiyor, başka bir beğeni oluşuyor.

Ecem Erkek: Ben de Sarp’a katılıyorum. Bir kadının güzel ya da bir erkeğin yakışıklı olması beni o kadar bağlamıyor. Sırf biri güzel diye onu izlemiyorum. İş ne kadar iyiyse ve bana hitap ediyorsa öyle izliyorum. Bence Onur da Sarp da jön.

Sarp Apak: Sen de jönfi.

Onur Buldu: Zatennn...

◊ Jön ya da jönfi olan biri estetik yaptırdığında onu doğal buluyoruz ama komedi oynayan biri bunu yaptırdığında “Komikliğini kaybetti” eleştirisi oluyor...

Onur Buldu: Güzel olan güzelliğini devam ettirmeye çalışıyor. Diğerinde insanlar “Güzelleşmeye çalışıyor, bozdu kendini” gibi bir çaba hissediyor. Halbuki biri kendini nasıl rahat hissediyorsa onu yapmalı. Bunun yanında estetiğin oyunculuk açısından dezavantajları var mıdır? Tabii. Mesela estetikli bir köy annesi mantıklı mı? Olmaz. “Ben sadece şu rolleri oynayacağım” diyorsan, isteyen istediğini yapar. Bunun yanında güzellik algısını da çok kısıtlı bir yere sıkıştırdılar.

◊ Sosyal medya linçleriyle barıştınız mı?

Sarp Apak: Bazı günler dokunuyor. Ama hepimizin o anlamda ar damarı çatladı.

◊ Aslında sizler sosyal medya öncesi mizah yapmaya başladınız. Sosyal medyayla mizah da değişti, hızlandı. Siz ne kadar ayak uydurabildiniz?

Onur Buldu: Ben sosyal medya mizahına hiç girmedim.

Sarp Apak: 20 yaşında olsak sosyal medya mizahı yapardık. Ama başka bir mental yorgunluğumuz var, kamera açıp komiklik yapmak gibi bir içgüdü hissetmiyorum. Bu arada bunu iyi yapanlar var, Türkiye komedyen de kazanıyor. Ama 150 dakika süren bir skeçle 40 saniyeyi kıyaslayamazsın.

‘Havalandı demesinler diye çarpı beş enerji harcıyoruz’

◊ Bir arkadaş grubumla oturuyor olsam ve sizin geleceğinizi söyleseler çok güleceğimizi düşünürüz, aksi olursa da “Havalanmışlar” diyebiliriz. Hep birilerini güldürme sorumluluğuyla yaşamak zor oluyor mu?

Onur Buldu: Sarp ve ben, insanlar şu dediğin gibi düşünmesinler diye, yalakalıktan öleceğiz artık. “Aman bu havalandı” demesinler diye çarpı beş enerji harcamak zorunda kalıyoruz.

Sarp Apak: Bir ara Onur’la “Ben değişmedim” yazan tişört yaptırma ve dışarıda giyme projemiz vardı. Çünkü gerçekten

o paniğe kapılıyorsun.

◊ Hep sizi gülerken görüyoruz, peki arada ağlar mısınız?

Ecem Erkek: İşimiz komedi olduğu için moralin bozuk da olsa sahneye çıkıyorsun ve insanları güldürmen gerekiyor.

O duyguyu bastırdıkça bende haykırarak ağlama isteği doğuyor.

Sarp Apak: Çok az ağlıyorum ama ağladıktan sonra ‘Ne güzel arada bunu yapmak lazım’ diyorum.

Onur Buldu: Arada ağlamak gerek.

‘SARP, AHRETLİK. ECEM, YETENEK. ONUR, ÇOK İYİ GOLCÜ...’

◊ Kaç yıldır tanışıyorsunuz?

Sarp Apak: Okul yıllarından beri, 25 senemiz vardır.

Ecem Erkek: Onur’la zaten çalışıyorduk. Sarp’la tanışmıştık ama ilk kez çalıştık.

◊ Birbirinizi tek cümleyle anlatsanız...

Onur Buldu: Sarp, ahretlik. Ecem, sahne hayvanı.

Sarp Apak: Ecem, yetenek. Onur, beşik kertmem.

Ecem Erkek: Onur, çok iyi golcü. O top orada yoksa bile yapar. Sarp mahallenin mastisi...

◊ O ne demek?

Sarp Apak: Herkesle anlaşır.

Ecem Erkek: Gerçekten öyle biri. İlk karşılaşmanda muhabbete öyle bir girer ki yüz yıllık arkadaşın gibi izlersin.

◊ Şu sıralar başka neler yapıyorsunuz?

Sarp Apak: ‘Tek Kişilik Gösteri’ devam ediyor.

Ecem Erkek: Benim şubat sonu gibi tek kişilik oyunum çıkacak, kendi yazdığım bir metin ve içinde şarkı da söylediğim bir iş.

Onur Buldu: ‘Kirli Sepeti’ diye bir gösterimiz var. Uğur Bilgin, Aziz Aslan ve ben geçmişten bugüne yaşadığımız şeyleri ‘gerçek ve gerzek hikâyeler’ diye anlatıyoruz.