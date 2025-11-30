Haberin Devamı

Sosyal medyada bir paylaşım düşüyor önümüze. Fotoğraftaki genç adamın elinde bir pankart var. Üzerinde şöyle yazıyor: “Adımı kalbine yaz Tarkan çünkü konsere gelemiyorum”. 18 Kasım’da Tarkan’ın sosyal medyada “Merhaba İstanbul. Hasret bitiyor, kavuşacağız” diyerek konser vereceğini duyurması ve biletlerin satışa çıkmasıyla yaşananlar sonrası gelinen noktayı güzel özetleyen bir paylaşım bu. Sonuçta yaklaşık 86 milyonluk Türkiye’de ocak ayında gerçekleşecek Tarkan konserlerine bilet almayı başarabilen ‘mutlu azınlık’ gidebilecek...

Duyurunun ardından ilk dört günün (16, 17, 20 ve 23 Ocak) biletlerinin satışı 19 Kasım Çarşamba saat 11.00’de başladı ve 45 dakikada biletlerin tamamı tükendi. Ardından yeni tarihler (24, 27, 30 ve 31 Ocak) açıklandı ve o biletler de 24 Kasım Pazartesi günü satışa çıkar çıkmaz yine 45 dakikada bitti. 5 bin kişilik Volkswagen Arena’da 8 günde ortalama 40 bin kişi konser izleyecek. Biletlerin satışa çıktığı sitenin bekleme kuyruğundayken “140 bininci sıradayım” diye sosyal medyaya yazan hayranın azmine, inancına şapka çıkarmayıp da ne yapalım!

Bu arada fiyatları 1.522 ila 12.600 lira olan biletler şimdiden ikinci el bilet satan sitelere düştü. Bilet fiyatlarının

85 bin hatta 200 bin liraya çıktığı söylense de 26 Kasım gecesi baktığımızda bir sitede tribün biletinin fiyatı 47 bin liraydı...

Tarkan’ın hayat hikâyesini az çok hepimiz biliyoruz. İşçi bir anne-babanın çocuğu olarak Almanya’da dünyaya geldi, zor şartlarda büyüdü. 14 yaşında ailesiyle Türkiye’ye geldi, yedi yıl sonra ‘Kıl Oldum’ şarkısıyla çıkışını yaptı. Ama onu Türk halkının kalbine kazıyan rahmetli Mehmet Ali Birand’la 2001 yılında yaptığı söyleşide dediği gibi ‘Vazgeçemem’ oldu. “Asla, asla vazgeçemem senden asla” diyordu şarkıda. Üzerinden 32 yıl geçti ve biz hâlâ Tarkan’dan vazgeçemiyoruz.

Hep bir ağızdan...

Bir dönem Tarkan konseri demek Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda onu izlemek demekti. Özel bir düzenekle yerin altından yükselerek pırıltılı kıyafetleriyle sahnenin ortasında belirir, sonrasında iki saat boyunca toplu bir çılgınlığa dönüşen performansını sergilerdi. Herkesin favori şarkısı başkaydı, yine de tüm şarkılar hep bir ağızdan söylenirdi. En son 2019’da 7 gece konser verdi. Bir dönem Tarkan’la da çalışan, onu yakından tanıyan menajer Özgür Aras bir daha neden Harbiye konseri olmadığını “Sanırım Tarkan ve ekibinin kalbinde Harbiye büyüsü bitti. Şimdi yeni bir mekân ve yeni bir seri var. Onlar heyecanlıdır, dinleyici daha da heyecanlı” diyor.

‘Ülkenin neşesi’

Geçen yıl tam da bu zamanlar bir markanın özel gecesinde Tarkan’ı izleme fırsatı bulduk. Gecenin başında takım elbiseli erkekler, gece kıyafetleriyle ışıldayan kadınlar sakin sakin sohbet edip içkilerini yudumlarken Tarkan sahneye çıktığında onu daha da yakından görmek için sahnenin önüne akın etti. Daha birinci şarkıda salonda dans etmeyen tek bir kişi kalmamıştı.

Tarkan’ın sahnede işte böyle bir büyüsü var. Yaşmış, cinsiyetmiş fark etmiyor, bütün farklılıkları ortadan kaldırıyor, hasret kaldığımız birliktelik ruhunu doyasıya yaşamamızı sağlıyor. Bir yandan da sonraki kuşaklara ilham veriyor. Genç şarkıcı Aybüke Albere de o özel gecede bizim gibi konseri en önden izleyenlerdendi. Tarkan’ın onun için ne ifade ettiğini şöyle anlatıyor: “Tarkan benim için bu ülkenin neşesi ve aynı zamanda müziğiyle, dansıyla ülkenin ritmini belirleyen bir müzisyen. Ve o ritmi başına ne gelirse gelsin, ayağına ne kadar taş dolanırsa dolansın yükseltmekten hiçbir zaman vazgeçmiyor, dolayısıyla benim için çok önemli bir motivasyon kaynağı.”

Tarkan birçok kişi için Türkiye’nin en özel değerlerinden biri. Ona olan sevginin şifrelerini çözmek için sözü yine Özgür Aras’a bırakıyoruz: “Onda şeytan tüyü var. Samimi, ne zaman kendini saklayacağını, ne zaman göstereceğini iyi biliyor. Sahnede mutsuz olsa bile bunu hissettirmiyor. Sahnenin her köşesine ulaşması, seyircisiyle göz teması kurması ve yıllardır aynı insanlarla çalışması onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Özel hayatını göz önünde yaşamıyor, içinde fırtınalar kopsa da az konuşuyor, ama gerektiğinde doğru ve dimdik durabiliyor. Sevgi kredisi en yüksek şarkıcı konumunu yıllardır kimselere bırakmamasının sebebi sadece ‘star ışığı’ değil. Tarkan kendini Türkiye’ye sevdirmek için hiç uğraşmadı; biz onu zaten çok sevdik.”

Belki konser bileti almayı başaramadık ama Tarkan yine büyüsünü konuşturdu ve 2026’yla ilgili içimize umut tohumları attı. O tohumları birlikte olup yeşertebilecek miyiz, onu da zaman gösterecek.