Acıların adamı

ABD başkanı olmayı daha üniversiteye başlarken kafasına koyan Biden, bunu başarmak için hukuk okuması gerektiğini biliyordu. Pennsylvania’nın Scranton kasabasından Beyaz Saray’a uzun bir yol vardı... Önce yıllarca Demokrat Parti Delaware senatörlüğü, sonra 8 yıl boyunca ilk siyah başkanın, Barack Obama’nın yardımcılığını yaptı. Artık yaşı ilerlemişti. Demokratlar Trump’ı indirmeye kararlıydı, ancak bunu kimle başarabileceklerini bilmiyorlardı. İçlerinde en yaşlısı olan Biden, parti içindeki tarafları merkezde buluşturmayı başardı. Gerisi seçmene kalmıştı.

Eşi ve kızı kazada öldü

1972’de daha 29 yaşındayken ABD Senatosu’na seçildikten iki hafta sonra, eşi Neilia ve bir yaşındaki kızı Naomi, Noel alışverişi sırasında bir trafik kazasında öldü. Eşinin aracına, kavşakta bir kamyonet çarptı. Oğulları Beau (3) ve Hunter (2) kazadan sağ kurtuldu. Beau’nın bacağı kırılmıştı, Hunter’ın kafatasında kırık vardı. Biden, hastanede çocuklarıyla ilgilendiği için yemin edip Senato’ya katılmayı istemiyordu. Senato çoğunluk lideri Mike Mansfield onu ikna etti ve hastanede çocuklarının yatağının başında yemin ederek göreve başladı. Kazadan sonra çocuklarının evini değiştirmek istemediği için Washington’a her gün trenle gidip geldi ve bu geleneği 50 yıl bozmadı.

Trajik bir kazada kaybettiği ilk eşi Neilia ve kızı Naomi.

Beş yıl sonra evlendi

1977’de Birleşmiş Milletler binası içindeki şapelde Jill Tracy Jacobs ile evlendi. Kaza onu öfke ve dine karşı şüpheyle doldurmuştu. Öğretmen olan ikinci eşi Jill Biden, siyasete ve hayata olan ilgisinin yenilenmesini sağladı. Bu evlilikten sosyal hizmet uzmanı kızları Ashley Blazer (40) doğdu.

Oğlu Beau, Irak’ta yüzbaşı olarak savaştı.

Irak savaşı sırasında kansere yakalanan 46 yaşındaki oğlu Beau, 2015’te beyin kanserinden ölünce Biden ve eşi, kanseri önleme, saptama, teşhis, araştırma ve bakım çabalarına yatırım yapmak için Biden Kanser Girişimi’ni başlattı.

Hunter ise 1993’te Kathleen Buhle ile evlendi ve üç kızı var. Çift 2015’te ayrıldı, 2017’de boşandı. Hunter, yıllarca gölgesinde yaşadığı savaş gazisi ve başsavcı olan ağabeyi Beau’nun dul eşi Hallie Biden ile 2016’da çıkmaya başladı. Joe Biden bu ilişkiye yazılı bir açıklamayla onay vererek “Böyle bir üzüntünün ardından hayatlarını yeniden bir araya getirirken Hunter ve Hallie birbirlerini buldukları için hepimiz şanslıyız” demişti.

Ancak bu ilişki 2019’da sona erdi. Hunter bu defa Güney Afrikalı film yapımcısı Melissa Cohen ile Mayıs 2019’da tanıştıktan altı gün sonra evlendi. Oğulları Beau, Mart 2020’de Los Angeles’ta doğdu.

Hunter’ın Ağustos 2018’de Arkansas’ta Lunden Alexis Roberts isimli striptizci bir kadından oğlu olduğu iddia edildi. Bu aynı zamanda ağabeyi Beau’nun dul eşiyle çıktığı günlere denk geldiği için onu aldattığı anlamına geliyordu ve Hunter bu iddiaları reddediyordu. Ancak, geçen yaz mahkemede DNA testi uyumlu çıktı, çocuk yardımı ödemeyi kabul etti.

Hunter skandallarıyla onu zorladı.

Hunter Biden, babasının adaylığı sırasında sıkça gündeme gelmişti. Bir Ukrayna şirketinin yönetim kurulundaydı ve onunla ilgili soruşturma yapılması için Trump’ın Ukrayna liderine baskı yapması nedeniyle Başkan Trump ilk defa azledilmişti.

Gençlik yıllarını alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ederek geçiren Hunter Biden, uzun bir tedavi sürecinden sonra bu alışkanlığından kurtulmuştu. Bir röportajında; “Herkes acı çekiyor, her ailede bir bağımlılık var. Ben o tünelin içindeydim, hiç bitmeyen bir tünel. Ondan kurtulamazsın. Bununla nasıl başa çıkacağını sen bulursun” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNEMLİ KARİYER BASAMAKLARI

- 48 yıldır aktif siyasetin içinde. Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Yargı Komitesi’nde yer aldı.

- Biden, 2012’de başkan yardımcısıyken patronu Barack Obama’dan önce eşcinsel evliliği desteklediklerini kamuoyuna açık bir şekilde duyurmasından sonra Obama’dan özür diledi. Obama, buna “Bence Joe son derece cömert ve sevgi dolu bir insan. Ve nasıl hissettiğiyle ilgili olarak dürüstçe yanıt verdiğini düşünüyorum“ diye karşılık verdi.

- Obama’nın El Kaide lideri Usame bin Ladin’e yönelik operasyona karşı çıktı. İstihbaratın yanlış olması durumunda Pakistan ile ilişkileri bozabileceğini düşünmüştü.

- Biden, kadınların şiddetten korunmasına da destek verdi. Cinsel saldırılara karşı ‘Bizden - It’s on Us’ kampanyasını desteklemek için Lady Gaga ile bir araya geldi. Gaga ise Biden’ın yemin törenindeki performansıyla karşılık verdi.

- Biden için en dokunaklı anlarından biri, Obama’nın Biden’ı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile şaşırtması oldu.

- Biden, 1987’de ilk başkan adayı olduğunda, bir konuşmasında İngiliz İşçi Partisi lideri Neil Kinnock’tan alıntı yaptığını belirtmediği için intihal sorunu yaşadı. Bunu ‘hata’ olarak nitelendirdi ve ‘kötü niyetli’ olmadığını söyledi. Adaylıktan çekildi.

- 2008’deki ikinci adaylığında karşısında hem Obama hem de Hillary Clinton vardı. Iowa’daki ilk seçimlerde yüzde 1’den az oy alınca adaylığına son verdi.

Biden üçüncü denemesinde başkan seçildi.

- Obama’dan başkan yardımcılığı teklifi alınca, Beyaz Saray’da haftada bir baş başa yemek şartıyla bu teklifi kabul etti. Obama sözünde durdu.

2010’da Başkan Obama ve oğlu Hunter ile basketbol maçı izliyor.

Çocukluğunda kekeme olan Biden, bunu topluluk önünde konuşarak aştı.

2011’de geldiği Samatya’da...