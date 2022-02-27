Açıkça ve yargılamadan konuşmamız gereken çok şey var

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Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nin alt kuruluşu olan kadinhaklari.org’un hazırladığı bir kısa film serisi ‘Ayıpsız’. Seride cinsellik ve cinsel sağlık konuları konuşulup tartışılırken, tabular feminist bir perspektiften ele alınıyor.



Serinin yönetmenliğini Gözlemevi’nin kurucusu olan Handan Uslu üstleniyor. Gözlemevi’nin YouTube kanalında yayımlanan ikinci bölümde HPV (human papilloma virüsü) ele alınıyor. Bu bölümde podcast yayıncısı Hazal Sipahi, kadın hastalıkları uzmanı Dr. Irmak Saraç, kültür-sanat sektöründen Melis Turanlıgil, psikiyatr Dr. Seven Kaptan ve avukat Yıldız Tuğçe Erduran’dan oluşan ekip, profesyonel ve kişisel hayatlarından HPV deneyimlerini aktarıyor, herkesi bu virüse yönelik önyargı ve tabulardan bahsetmeye davet ediyor. Yaratmak istedikleri diyalog ortamını Handan Uslu ile konuştuk.



‘Ayıpsız’ ile neler hedefliyorsunuz?



Bu seri, şiddet gördüğünün farkında olmayan ve haklarını arama yolculuğunda yönlendirilmeye ihtiyaç duyan kişilere erişme hedefiyle oluşturulmuş bir proje. İzleyiciyi birçok konuda düşündürmek istedik: Cinsel haz konusundaki toplumda cinsiyet temelli çifte standartlar bizi nasıl etkiliyor? Cinsel şiddete maruz kaldığımızda tepki verebiliyor muyuz, bu durumda neler yapmalıyız? Cinsel sağlık alanında haklarımız neler? Bunları elde etmek için neler yapmalıyız? Bunların konuşulmasını sağlamak, aslında şiddetin önüne geçmek ve cinsiyet temelli ayrımcılığı engellemek için gerekli.

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Handan UsluHPV konusunda ülke çapında yeterli farkındalık çalışmaları yok. HPV’nin yol açtığı kanser türlerinin başında rahim ağzı kanseri geliyor. Farkındalıkta ilk adım, düzenli smear testi yaptırmak. Böylece anormallik oluşturan hücreler önceden tespit edilebiliyor ve tedavi sürecine başlanıyor. Diğer farkındalıksa HPV aşısı. Ancak sadece maddi durumu iyi olan kişiler bu aşıya erişebiliyor.Bir sonraki bölümün vajinismus üzerine olmasını planlıyoruz. Bazı kadınlar vajinismustan habersiz ve bir ömür boyu, ağrılı bir cinsel hayat sürebiliyor.Birçok kişi kendi yalnızlıklarında yaşadıkları zorlu ilişkileri ve sağlık problemlerini konuşma ve dayanışma imkânı buldu. Bir daha anladık ki, daha çok güvenli diyalog ortamına, tecrübelerimizi yargılanmadan konuşmaya gerçekten ihtiyacımız var.