AÃ§ susuz kalmÄ±ÅŸ, toynaklarÄ± yanmÄ±ÅŸ canlarÄ± ÅŸefkatle kucakladÄ±lar

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â€˜ARTIK TASMASIZ, ZÄ°NCÄ°RSÄ°Z, MUTLU YAÅžAYACAKLARâ€™

Av. Ahmet Kemal Åženpolat, HAYTAP Hayvan HaklarÄ± Federasyonu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±

Manavgatâ€™taki yangÄ±nÄ± duyar duymazÂ bÃ¶lgeye intikal ettik. Yerinde mÃ¼dahale iÃ§in sahra hastanesi Ã§adÄ±rlarÄ± kurduk.Â

KurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hayvanlarÄ±n Ã¶zellikle alt kÄ±sÄ±mlarÄ± yanmÄ±ÅŸtÄ±. Koyunlar, keÃ§iler, kuzular, hatta ineklerâ€¦ Hem aÃ§ susuz kalmÄ±ÅŸlar hem de toprak sÄ±cak olduÄŸu iÃ§in toynaklarÄ±, ayaklarÄ±, karÄ±nlarÄ± yanmÄ±ÅŸtÄ±. Zehirlenenler vardÄ±.

Ã‡adÄ±rlarla ilgili medyada bazÄ± yorumlarÄ± gÃ¶rdÃ¼mâ€¦ Ä°ddialarÄ±n aksine bu Ã§adÄ±rlarda ortalama 100 bin liralÄ±k cihazlar var. BunlarÄ±n Ã§oÄŸu zaten ortalama bir klinikte bile olmayan aletler. YoÄŸun bakÄ±mdaki her koyunun baÅŸÄ±nda 24 saat gÃ¶nÃ¼llÃ¼ duruyor.

Marmaris, Manavgat ve Osmaniyeâ€™de 1.300â€™e yakÄ±n hayvanÄ±n tedavisi yapÄ±ldÄ±. Hepsi iyileÅŸince Bursaâ€™daki Emekli Hayvanlar Ã‡iftliÄŸimize gÃ¶nderilecek. Orada hayatlarÄ±nÄ±n sonuna kadar zincir, tasma olmadan mutlu mesut yaÅŸayacaklar.

YoÄŸun bakÄ±mda kurtulan hayvanlar iÃ§in alkÄ±ÅŸlarla uÄŸurlama tÃ¶reni yapÄ±yoruz

Kimseden baÄŸÄ±ÅŸ istemedik. Kendi donanÄ±mÄ±mÄ±zla gittik ve hayvanlara Ã¼cretsiz bakÄ±yoruz.

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â€˜YABAN HAYATA MUTLAKA YEM DÃ–KÃœLMELÄ°â€™

Timur Ugan, DayanÄ±ÅŸma Hayvan HaklarÄ± Federasyonu BaÅŸkanÄ±



BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece itfaiye ekipleri 50 kiloluk kÃ¶peÄŸi kucaklayÄ±p kurtardÄ±.



Manavgat, Marmaris, MuÄŸla Merkez ve Milasâ€™taydÄ±k.

KaÃ§amayan yavru ve sÃ¼rÃ¼ngen yaban hayvanlarÄ± Ã¶ldÃ¼. 300 civarÄ±nda Ã§iftlik hayvanÄ± MuÄŸla merkez bakÄ±mevi ve Ã¶zel veterinerlere tedaviye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°yileÅŸince sahiplerine verilecek. Sahipsiz kalan, kaybolan evcil hayvanlara yuva aranÄ±yor.Â

YangÄ±n sonrasÄ± en bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ bÃ¼tÃ¼n hayvanlar iÃ§in besleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olacak. Yaban hayata da mutlaka yem dÃ¶kÃ¼lmeli Ã§Ã¼nkÃ¼ hayvanlarÄ±n kaynaÄŸÄ± kalmadÄ±.

Hayvanlar Ã¼zerinden baÄŸÄ±ÅŸ suiistimal ediliyor, Ã§aÄŸrÄ± yapmÄ±yoruz. (www.dayanismafed.org)

â€˜YAÅžADIKLARI TRAVMALARI SÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N EPEY UÄžRAÅžACAÄžIZâ€™

Sibel Ã‡akÄ±r, Angels Farm Sanctuary Hayvan Ã‡iftliÄŸi kurucusu

FesleÄŸen, KavaklÄ±dere, Ã‡Ã¶kertme, Milas ve Marmarisâ€™e baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

YangÄ±n sahasÄ±ndaki hayvanlarÄ± gÃ¼venli alanlara taÅŸÄ±dÄ±k. YanÄ±k ve kÄ±rÄ±klÄ± vakalar iÃ§in klimalÄ± ahÄ±rlar inÅŸa ettik. Sahiplerinden satÄ±n alÄ±p Ã§iftliÄŸe getirdiÄŸimiz yaralÄ± 200, kurtarÄ±p sahiplerine teslim ettiÄŸimiz 400 hayvan oldu.

Tedavileri biten yaban hayvanlarÄ± ormana geri salÄ±nacak, diÄŸer Ã§iftlik hayvanlarÄ± bizimle. YaÅŸadÄ±klarÄ± travmalarÄ± silmekÂ ve tedavi iÃ§in epey uÄŸraÅŸ vereceÄŸiz.

Manavgat, Adana, Mersin ve MuÄŸlaâ€™daki yangÄ±n alanlarÄ±ndan kurtarÄ±lan hayvanlarÄ±n Ã§iftliÄŸe gelmesi veya sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in nakil Ã¼creti olarak 100 bin lira Ã¶deme yaptÄ±k. HayvanlarÄ± ve ahÄ±rlarÄ± yananlara 80 bin liralÄ±k yem desteÄŸi verdik.

Ä°steyenler bize @angelsfarmsanctuary Instagram adresi ya da (0530) 492 89 98 numaralÄ± telefondan ulaÅŸabilirler.

â€˜KURTARILANLARIN BÄ°R KISMI HÄ°MAYEMÄ°ZDEâ€™

Ã–mÃ¼r Gedik, HAÃ‡Ä°KO DerneÄŸi Kurucu BaÅŸkanÄ±



Manavgat, Marmaris, MuÄŸla, Bodrumâ€™daki yangÄ±n ve Vanâ€™daki selde ekiplerimiz sahadaydÄ±.



Onlarca keÃ§i, kÃ¶pek, tavuk-horoz kurtarÄ±ldÄ±.Â 60â€™Ä±n Ã¼zerinde kaplumbaÄŸa tedavi edilip ormana salÄ±ndÄ±. Sahipli kedi-kÃ¶pekler sahiplerine teslim edildi. 10 kedi koruma altÄ±nda.Â

Afet bÃ¶lgesinden kurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z canlarÄ±mÄ±zÄ± Ä°stanbulâ€™da HAÃ‡Ä°KO YaÅŸam Ã‡iftliÄŸiâ€™ne alacaÄŸÄ±z.Â

Afet dÃ¶nemlerinde maddi katkÄ±ya Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z oluyor. Her operatÃ¶rden HAÃ‡Ä°KO yazÄ±p 2645â€™e SMS gÃ¶ndererek 10 lira destek olabilirler. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ olmak iÃ§in de telefon (549) 640 20 10.

â€˜HEPSÄ° YÄ°NE AYNI EKOSÄ°STEMDE VARLIKLARINI SÃœRDÃœRÃœYORâ€™

Ozan Ã–nen, KaplumbaÄŸa Kurtarma Timi kurucusu/koordinatÃ¶rÃ¼

Marmaris yangÄ±nÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±ldÄ±m. AklÄ±ma en yavaÅŸ dostlarÄ±mÄ±zÄ±n, kaplumbaÄŸalarÄ±n kaÃ§amayacaÄŸÄ± geldi. Instagramâ€™da @kaplumbagakurtarmatimi hesa-

bÄ±nÄ± aÃ§tÄ±m. BirkaÃ§ saatte 140â€™Ä± aÅŸkÄ±n gÃ¶nÃ¼llÃ¼ geldi. 1000â€™den fazla kara kaplumbaÄŸasÄ± kurtardÄ±k.

KaplumbaÄŸalar Ã§ok yavaÅŸ olsalar da yangÄ±nda 10-15 santimetre derinlikte Ã§ukurlar kazÄ±p toprak altÄ±na saklanabiliyor. Kimi zaman da dere yataklarÄ±na hÃ¼cum ediyorlar. Bu sayede 1000â€™den fazla kaplumbaÄŸa bulabildik ve tedaviye aldÄ±k.

KaplumbaÄŸalar stresten biraz kurtulunca yine ait olduklarÄ± yere, Marmarisâ€™te orijinal floraya sahip kÄ±r alanlarÄ±na tahliye ettik. Hepsi yine aynÄ± ekosistemde, aynÄ± coÄŸrafyanÄ±n yaban hayvanlarÄ± olarak varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Maddi yardÄ±m kabul etmiyoruz. Biz bu kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sadece gÃ¶nÃ¼l iÅŸi olarak yapÄ±yoruz.

â€˜Ã‡Ä°P VE KARNELERÄ°NDEN SAHÄ°PLERÄ°NÄ° BULDUKâ€™

Suzan Zift, Marmaris Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼



YangÄ±n bÃ¶lgelerinden ve tahliye edilen kÃ¶ylerden kurtarÄ±lan hayvanlar Marmaris Belediyesi GeÃ§ici Hayvan BakÄ±meviâ€™ne getirildi. Yabani hayvanlarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 347 can buradaydÄ±.



Bu hayvanlar ilk etapta gÃ¼venli bir alana alÄ±ndÄ±. BakÄ±mlarÄ± ve tedavileri gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â Sahipli hayvanlarÄ±n Ã§iplerinden ve karnelerinden sahipleri bulunarak teslim edildi. Domuz, kaplumbaÄŸa, ÅŸahin gibi yabani hayvanlar da DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne teslim edildi. Bu arada sahiplendirme de yapÄ±ldÄ±. YangÄ±nda kÃ¶peÄŸini kaybeden bir aile yeni bir yavru sahiplendi.

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