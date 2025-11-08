Aç oldukları için yiyorlar ama...

Haberin Devamı

ZARARLI BESİNLER HANGİLERİ?

Tavuk kanatlarını ya da kılçıklı balıkları toplayıp sokak hayvanlarına vermekten artık vazgeçelim. İnek sütü de yavru kedilerin hayatını ciddi anlamda tehdit ediyor. Niyetimiz iyi, aç kalmalarını istemiyoruz ama farkına varmadan onlara zarar verebiliyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anadalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın kedi ve köpeklerin beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

‘Soğan, sarımsak çok zararlı’

◊ Kedi ve köpekler için çikolata, üzüm, kuru üzüm, kahve, alkollü içecekler, avokado, turunçgiller, soğan ve sarımsak gibi gıdalar çok zararlı. Fındık, Hindistan cevizi yağı, ksilitol (huş ağacı ve mısır koçanı gibi bitkilerden elde edilen şeker alkolü), tatlı ve tuzlu gıdalar da riskli.

◊ Makarna, ekmek ve pirinç yüksek karbonhidrat içerir,

o yüzden tavsiye edilmez. Tavuk ya da sığır kemikleri ağız içine, dişetlerine batabilir; yemek borusunu, bağırsakları çizebilir ya da yırtabilir. Balık kılçıkları da benzer problemlere neden olabilir. Salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri koruyucu maddeler ve baharat içerir, hayvanlara zararlı. İnsanlar için pişirilmiş gıdaların içinde soğan, sarımsak, salça ve tuz olduğu için dostlarımıza uygun değil.

MAMAYI NEYE GÖRE SEÇMELİ?

‘Yaşına ve gereksinimlerine göre olmalı’

◊ Beslenme doğru yapılmadığında böbrek hastalıklarından sindirim sistemi problemlerine, eklem hasarından dermatolojik ve hatta nörolojik sorunlara pek çok hastalığa sebep olabilir.

◊ Mamaların yapımı sırasında proteinlerin hidrolize olarak kullanılması alerji riskini azaltır. Böbrek, karaciğer, eklem, kalp ya da deri problemleri için hazırlanmış özel terapötik seriler de mevcut.

EVDE KURU MAMA YOKSA NE VEREBİLİRİZ?

‘Bağırsak mikroflorasını bozuyor’

◊ Ekmek, makarna karınlarını doyuruyor belki ama bağırsak mikroflorasını bozuyor ve dermatolojik hastalıklara zemin hazırlıyor.

◊ Haşlanmış tavuk ya da et verebilir, sebzeyle karıştırabilirsiniz. Kedi sebzeleri yemeyebilir ama köpeğe verilebilir. Kedi ciğeri sever ama besleyici değil.

◊ Hayvanların ilk kez karşılaştıkları gıdalar onları ishal yapabilir. Yumurtayı çok önermiyoruz, alerji riski var.

◊ İçinde baharat ve soğan yoksa aç hayvan ev yemeğini yer ama tek seferlik verilebilir. Çünkü ev yemeklerinde yüksek karbonhidrat var. Protein oranını dengelemek zor. Kısa vadede kusma, ishal; uzun vadede diyabet gibi sorunlara yol açabilir.

◊ Bilimsel çalışmalarda çiğ gıdanın daha parlak tüyler dışında bir üstünlük sağlamadığı kanıtlandı. Üstelik çiğ gıda salmonella, e.coli, tüberküloz, bruselloz ve pek çok parazit riskini barındırıyor.

Mama paketinizi unutmayın

Bir mekânda yemek yediğimizde bazen tabağımızdakini bitiremiyoruz. Bu şekilde tonlarca atık gıda oluşuyor. Sorumlu Restoran Hareketi (SRH) yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerin enerji kullanımından atık yönetimine sürdürülebilirlik odağında faaliyet göstermesi amacıyla hayata geçirilmiş bir proje. Seraf Vadi restoran da üyesi. Topladıkları atıkları dört ayaklı dostlarımız için mamaya dönüştürüyorlar. Restorandan çıkarken resepsiyonda paketli duran mamaları ücretsiz alabiliyorsunuz. SRH üyesi işletmeler için: sorumlurestoranhareketi.com

YAVRU KEDİ SÜT İÇER Mİ?

‘Laktaz enzimleri yok’

◊ İnek ya da koyun sütü verilmez çünkü laktozu sindirecek laktaz enzimleri yoktur. Yavru kedilere sadece anne kedi sütüne

eşdeğer özel süttozları verilebilir.