‘Aç hayvan daha saldırgandır’

Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yeni genelgeyle yasaklandı. Bu yasak sosyal medyada tepkilere neden olunca görüşlerine başvurmak için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat’a ulaştık. Şenpolat benzer bir kararı geçen ay Afyon Valiliği’nin aldığını hatırlatarak konuyla ilgili şunları söyledi: “Geçen hafta da Ankara Valiliği aldı. Davut Gül (İstanbul Valisi) biliyorsunuz önden ‘İstanbul’da kediler fare yakalamıyor’ diye bir açıklama yaptı. Arkasından besleme yasağını açıkladılar. Bu kararı İl Hayvanları Koruma Kurulu’nda (2004’te kuruldu) aldılar. Dolayısıyla aslında bir yasa değil, idari işlem. Geçen yıl sokaktaki hayvanların toplatılması ve barınaklara alınması, tekrar alındığı yere bırakılmamasıyla ilgili bir yasa çıktı. Ama bu yasanın maddelerinde ‘besleme yasağı’ diye bir laf yok.”

Şenpolat idari makamların kararlar alabildiğini ama bu kararlara itiraz için idare mahkemelerine gidilebileceğini söylüyor. Şunların da altını çiziyor: “Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanan bir yasa değil. Ne belediye ne de valilik yasanın üzerinde karar veremez. Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkar. Bu kararın da o yasa çerçevesinde olması gerekir. Ancak karar idare mahkemesinde iptal edilene kadar uygulama sürer. Bir para cezası rakamı belirlenir. 1 lira da olsa bir yaptırımı olur çünkü valinin attığı bir imza var.”

‘MERHAMETTEN BESLİYORLAR’

Şenpolat hijyen açısından parklarda, okul bahçelerinde, yani çocukların gezdiği yerlerde besleme alanı olmamasına katıldıklarını söylüyor ve ekliyor: “Kontrolsüz olarak, insanları rahatsız edecek boyutta besleme yapanlar var. Ancak iki-üç tane yanlış örnek nedeniyle bütün kedileri, köpekleri açlıkla imtihan edemezsiniz. İnsanlar elindeki ekmeği, simidi kediye, köpeğe verdi diye onları suçlayamazsınız da. Merhamet gereği aç hayvanı besliyorlar. Asıl amaç hayvanların insanlara saldırmasını önlemekse aç hayvan daha saldırgan olacaktır. Esas olarak sokak köpeklerini hedefleyen bir yasak olsa da kedilere, hatta Sultanahmet Camisi’nin önündeki güvercinlere kadar gider bu iş.”

Verilecek para cezasının miktarının ne kadar olacağı henüz belli değil ama Şenpolat “Para cezası her ne olursa olsun hayvanseverlerin hepsi gönülden, severek verir” diyor ve ekliyor: “Tarihsel bir

süreç var. Kaç yüzyıldır insanlar bu topraklarda hayvanları koruyor, kolluyor ve besliyor. Kediler ve köpekler bu şehrin sembolü. O kediyi metroda, dükkânların önünde görmek için bir ton turist geliyor. Sosyal medyada İstanbul’un reklamını yapıyorlar ve ‘Neden bizim şehrimizde de yok’ diyorlar.”

ÜRETİM ÇİFTLİKLERİ

Ahmet Kemal Şenpolat esas problemin üretim çiftliklerinden, kedi ve köpek ticaretinden kaynaklandığını belirtiyor: “İnternete girip pitbull satın alabilirsiniz. Anadolu kangal üretim çiftlikleri kaynıyor. Bundan para kazanan ciddi bir sektör var. Petshop’lar kapandı ama internetten satış yasaklanmadı. Hayvan üretim çiftliklerinin yasaklanmasıyla ilgili bir karar beklerken beslemeyle ilgili yasak geldi. İl Hayvanları Koruma Kurulu’ndan asıl bu konuda bir karar beklerdik.”

VALİNİN İMZALADIĞI GENELGE NE DİYOR?

“02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can, mal kaybıyla tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”