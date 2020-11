ABD’deki kutlamalar ve zaferin başmimarı Kamala Harris

1) ABD’deki kutlamaların fitili Joe Biden’ın kilit eyaletlerden biri olan Pensilvanya’da zafer ilan etmesiyle ateşlendi. Kısa sürede birçok yerde sokaklar bayram yerine döndü. Amerikalılar Joe Biden’ın zaferini sokak partileriyle kutladı.

2) Sonucun bıçak sırtında olduğu anlarda heyecanla bekleyen Biden ve Harris destekçileri ikilinin zafer konuşmalarını yayımlayan ekranlara bakarken gözyaşlarını tutamadı.

3) En küçük eyaletlerden biri olan Delaware’de otomobillerle düzenlenen mitingde binlerce destekçi vardı. Biden’ın ülkeyi yeniden birleştirme sözü alkışlandı.

4) En büyük kutlamalardan biri Beyaz Saray’ın yanı başındaki Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) Meydanı’nda gerçekleşti. Bu meydanın adı George Floyd protestoları sırasında asfalta kazınan sloganın ardından Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından değiştirilmişti.

5) Boston şehrinde polis insanların parti yapmasını sağlamak için Eyalet Binası’nın yakınındaki sokakları trafiğe kapattı.

6) Kutlamaların bir diğer merkezi başkent Washington’daki Trump Otel’in önüydü. Buradaki ‘parti’ye katılan 48 yaşındaki yazılımcı Fritzie Pezer kalabalığın hislerine tercüman oldu: “Sanki bir büyü bitmiş gibi, dört yıl önce ülkenin üzerine bir solgunluk düşmüştü. Yıllardır bekliyorduk. Buraya gelmek için otobüsten atladım, bu kutlanacak bir şey” dedi.

7) Başkan Trump’ın destekçileri de sokağa çıktı ancak Pensilvanya, Michigan ve Arizona’daki toplantıları daha az kalabalık ve sessizdi. Bazılarından “Trump kazandı” ve “Mahkemede kazanacağız” sloganları yükseldi. Bazı destekçiler silahlıydı ancak hiçbir şiddet olayı yaşanmadı.



8) Oyuncu Jennifer Lawrence, Biden’ın zaferi kesinleşince pijamalarıyla sokağa fırladı ve dans etti.

Jennifer Lawrence

Sosyal medyadan “Tek kişilik parti vermekten başka çarem yoktu. Gelin partileyelim” dedi. Model Chrissy Teigen, müzisyen John Legend ve oyuncu Cara Santana, Hollywood’daki sokak kutlamalarına katıldı. Oyuncu Alia Shawkat da bir benzin istasyonunda dans ederken görüntülendi.



9) Kutlamalardaki hemen herkes Biden’la birlikte seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris’in de pankartlarını taşıdı. Ülkedeki değerlendirmeler Harris’in Biden’ın zaferinin başmimarlarından biri olduğu yönünde...

HARRİS’İN HAYATI, KARİYERİ VE BİTMEYEN MÜCADELESİ

10) 20 Ekim 1964’te Kaliforniya, Oakland’da doğan Kamala Devi Harris yaklaşık 250 yıllık ülkenin ilk kadın başkan yardımcısı olacak. Harris’in annesi Hindistanlı kanser araştırmacısı Shyamala Gopalan. Babasıysa Jamaikalı ekonomist Donald Harris. Bir de kardeşi var: Maya Harris.

11) Anne-babası aktivistti. Berkeley Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparken tanıştılar. Tanışmaları medeni haklar hareketi sayesinde oldu. Kamala’yı da henüz bir bebekken protestolara götürdüler.

12) Harris’in anne-babası o 7 yaşındayken boşandı. Harris daha sonra otobiyografisinde “Annem iki siyah kız yetiştirdiğini çok iyi anladı ve kendinden emin, gururlu siyah kadınlara dönüşeceğimizden emin olmaya kararlıydı” diye yazdı.

13) Lotus çiçeği anlamına gelen Kamala ismini, Hint kökenlerine selam vermek için annesi seçti. Çocukken Hindistan’ı ziyaret etti ve ülkenin bağımsızlığı için savaşan yüksek rütbeli bir hükümet yetkilisi olan büyükbabası ve kırsalda seyahat eden yoksul kadınlara doğum kontrolü hakkında eğitim veren büyükannesinden etkilendi.

14) 13 yaşındayken kız kardeşi Maya’yla, Montreal’de çocukların çimlerde oynamasını yasaklayan bir yasayı protesto etmek için başarılı bir eylem düzenledi.

15) Howard Üniversitesi’nde siyasi bilimler ve ekonomi üzerine eğitim aldı, ardından Kaliforniya Üniversitesi’nde hukuk okudu. 2003’te San Francisco bölge savcısı oldu. 2010-2014 arasında eyaletin adalet bakanlığı görevini üstlendi.

16) Los Angeles’ta bir şirket avukatı olan Doug Emhoff ile 2014’te evlendi. Emhoff’un önceki evliliğinden olan iki çocuğu ona ‘Momala’ (Mom, İngilizcede anne anlamına geliyor) diyor.

17) Harris başarılı bir aşçı. New York Times’ın tariflerini ve Alice Waters’ın ‘The Art of Simple Food’ (Basit Yemek Sanatı) kitabındaki neredeyse tüm tarifleri denemiş. Converse’in Chuck Taylor spor ayakkabı modelinin de koleksiyonunu yapıyor.

18) En sevdiği kitaplar arasında Richard Wright’tan ‘Native Son’, Khaled Hosseini’den ‘The Kite Runner’, C.S. Lewis’ten ‘The Lion, The Witch and the Wardrobe’ var. Genellikle sabah 6.00’da uyanıyor, yarım saat boyunca eliptik bisiklette pedal çeviriyor. İşe gitmeden önce güne badem sütü ve bir kâse üzüm kepeği yanında bal ve limonlu çayla başlıyor.

19) Çok küçükken bile protestolara katılan Harris, Ellen Show’a katıldığında kariyerinin bir noktasında artık ‘eğlenceli savaşçı’ olmaya karar verdiğini anlatmıştı: “Hep bir şeylere karşıt olmak değil, bazı şeylerin tarafında olmak da önemlidir.”

20) Harris gerçekten de ‘ilk’leri seviyor: San Francisco’daki ilk kadın bölge savcısıydı. Kaliforniya’nın ilk kadın başsavcısı, ABD Senatosu’ndaki ilk hem Asya hem Afrika asıllı Amerikalı... Joe Biden tahmin edildiği gibi görevini tek dönem yaparsa 2024’te ülkenin ilk kadın başkanı unvanını da alabilir.