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Aa, burada kimler varmış!

#Canlı Türleri#Doğal Hayatı Koruma Vakfı#Hayvanlar
Aa, burada kimler varmış

Aklımız uzaklarda, evrenin bir köşesindeki Mars’ta ama gözümüzün önündeki dünyayı gerçekten görmekte pek de iyi değiliz. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın yayımladığı rapora göre 2020’de sadece Asya’da 224 yeni canlı türü keşfedildi.

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Hani bazen insan uzağa bakarken gözünün önündekini görmez ya! Türümüzün dünyayla ilişkisi tam da böyle. Mars gezegeninin haritasının okyanuslarımızın haritalarından daha detaylı olması da bunun bir göstergesi.

Bir diğeriyse ancak dikkatli baktığımız zamanlarda görebildiğimiz, dünyanın her köşesinden, ilk defa karşılaştığımız canlılar. Sadece Türkiye’de haftada iki tür yeni canlıyı keşfediyoruz. Dünya genelindeyse bu rakam ortalama 15 bin civarında.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (World Wildlife Fund for Nature/ WWF) geçen hafta yayımladığı rapora göre; 2020’de Asya kıtasının Mekonk Havzası’nda (Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland, Vietnam ve Çin’in Yunnan eyaletini kapsıyor) 224 yeni canlı türü keşfedildi.

Bu arada “Keşfediyoruz da ne oluyor? Bugüne kadar yaşamış madem, rahatsız etmeyelim. ‘A, bakın burada ne varmış’ demeyelim” diye düşünebilirsiniz ama durum o kadar da basit değil. Rapor, keşfedilen canlıların önemli bir bölümünün habitat kaybı, ormansızlaşma, yasadışı ticaretten dolayı tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduklarının altını çiziyor. Ayrıca birçoğunun bulunma hikâyeleri de oldukça ilginç. Gelin biraz yakından bakalım.

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Aa, burada kimler varmış

HER ŞEY FOTOĞRAFLA BAŞLADI
Topuz semender

Tayland’da bulunan turuncu-kahverengi semenderin bilimsel adı Tylototriton phukhaensis ama kafasından dolayı ona topuz semender de deniyor. İlk olarak 20 yıllık bir seyahat dergisi fotoğrafında tesadüfen fark edildi. Ve araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2020’de bulundu. 

İLK KEŞİF YERİ MÜZE
Hayalet maymun

2020’ye kadar gözden kaçan maymunumuz adını eteklerinde yaşadığı Popa Dağı’ndan alıyor. Raporda, Popa maymununun yakın zamanda bulunan kemiklerinin bir asırdan fazla bir süre önce toplanan ve Britanya Doğa Tarihi Müzesi’nde muhafaza edilen örneklerle genetik eşleşmesine dayanılarak keşfedildiği belirtildi. Bir diğer adı da ‘hayalet maymun’. 

Aa, burada kimler varmış

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KOKUSUNDAN YAKALANDI
Mangkang ağacı

Amomum foetidum adı verilen bitki zencefil ailesinden. Onun da keşif yeri Tayland’ın doğusundaki bir bitki dükkânı. Bitkinin keşfedilmesine yaydığı çok keskin koku neden olmuş. Koku yayan bir böcek türü olan mangkang’a kokusu çok benzediği için bu bitkiye mangkang ağacı da deniyor. 

DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Dut ağacı

Artocarpus montanus adındaki dut ağacı türü ilk olarak Amerika’daki Missouri Botanik Bahçesi’nde keşfedildi. Bahçede 70 yaşındaki bir ağaçtan alınan DNA örneğinin analizi sonucu ağacın yeni bir tür olduğu anlaşıldı. 

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#Canlı Türleri#Doğal Hayatı Koruma Vakfı#Hayvanlar

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