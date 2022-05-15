45 yaş üstüne özel uygulama

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Senyorapp telefonumuza indirebildiğimiz bir uygulama. Kişisel gelişimle ilgili... Diğer kişisel gelişim uygulamalarından farkı; amacı ve içeriği. Kurucusu Ayşenur Kaya Yalçın “Biz ‘senyor’lara yani 45 yaş üzeri kullanıcılara hitap ediyoruz” diyor.



Bu uygulamayla ‘Senyor’ların sağlıklı yaş alabilmelerine yardımcı olacak içerikler paylaşıyorlar. Bunu da dört temel çerçevede gerçekleştiriyorlar: Aktif yaşam, sosyalleşme, sürekli öğrenme ve bütün bunların devamlılığı. Uygulamadaki bütün içerikler, farklı bilim dallarında yaşlılığı inceleyen gerontologlar tarafından oluşturuluyor ya da seçiliyor.



Canlı ve interaktif



Şu anda uygulamada sağlıklı yaş alma üzerine 50 ders var. Bu derslerden en çok talep görenler; örgü, makrome, sudoku, yoga, yüz yogası ve pilates.

Ayşenur Kaya Yalçın “Bütün etkinliklerimiz canlı ve interaktif olduğu için sosyalleşmeyi ve eğlenceyi sağlıyoruz. Hatta sadece sosyalleşme üzerine derslerimiz de var. Yaratıcı drama o kadar ilgi çekiyor ki kabul günü gibi oluyor” diyerek anlatıyor uygulamanın özelliklerini.



Senyorapp uygulaması Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Ukrayna dahil toplam 24 ülkede kullanılabiliyor.

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**Uygulama 24 ülkede kullanılabiliyor.**



‘Sosyalleşme üzerine derslerimiz de var.’



Kullanıcıları neler söylüyor?

* Burcu T. (58): “Benim gibi teknofobik bir insana bile uygulamayı kullanmayı öğretebildiğiniz için çok mutluyum.”

* Süleyman S. (53): “İnternet kullanımı sorunlarımı uzaktan çözdünüz, pandemi döneminde beni büyük bir dertten kurtardınız.”

* Kamile K. (66): “Sayenizde dijital bankacılık uygulamalarını artık rahatlıkla kullanıyorum. ‘Kopyala yapıştır’ı sizden öğrendim ve büyük rahatlıkmış.”