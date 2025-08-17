‘3-5 yılda yeşillenir belki ama ekosistem tarumar oldu’

Haberin Devamı

Yaz mevsimiyle beraber arka arkaya çıkan yangınlar hepimizi endişelendiriyor. İzmir, Bursa, Çanakkale... Dünyada da durum farklı değil, ABD, Kanada, Yunanistan, İspanya gibi ülkeler de yangınla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2025’te şu ana kadar 2.159 adet orman ve 2.884 adet orman dışı alan yangını olmak üzere toplam 5.043 yangın meydana geldi. Bu yangınlarda 57.814 hektar orman alanı zarar gördü. Yanan ağaç sayısıysa tam olarak sahada yapılacak tespitlerden sonra netlik kazanacak.

Ormanların yanması henüz hesaplanmasa da büyük ekonomik kayba neden oluyor. Üstelik psikolojik olarak da ciddi bir yükün altına giriyoruz. Uzmanlar yanan ormanların belirli bir prosedür kapsamında 4-5 yıl içinde tekrar yeşillendiğini söylüyor. Fakat ekosistemin kendine gelmesi için uzun zaman gerekiyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz “Yanan yerlerde 20 senede genç ormanlar oluşuyor fakat ekosistem tarumar oluyor, kendine gelmesi için 100 yıl gerek. Bu yıl çıkan 3 binden fazla orman yangınından 20 tanesi çok büyük, asıl onlar ekosisteme zarar veriyor” diyor.

‘İHMAL ORANI YÜZDE 40’

Orman Genel Müdürlüğü

◊ 2025’te meydana gelen yangınlarda 13 şehit verdik maalesef. 2 arkadaşımızı İzmir-Ödemiş’te, 10 arkadaşımızı Eskişehir’de, 1 diğer arkadaşımızıysa Osmaniye’de şehadete uğurladık.

◊ Yanan ormanlar 3-5 yıl içinde yapılan çalışmalar neticesinde orman örtüsüne kavuşmaktadır. Tam olarak ekosistemlerin oturmasıysa ağaç türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte daha uzun zaman alır.

◊ 2025’teki yangınların yüzde 92’si insan kaynaklı sebeplerden, yüzde 8’iyse doğal sebeplerden meydana gelmiştir. Anız, izmarit, çöp kaynaklı yangınlar, bahçe temizliği gibi sebepler, insani sebeplerden... İhmal, dikkatsizlik oranı yüzde 40 olarak kayıtlarımıza geçti. Bunun yanı sıra kazalardan da bahsedebiliriz. Elektrik hatları, araç kazaları, kaynak makinesi vb. gibi durumları kaza olarak değerlendirebiliriz. Kazaların oranıysa

yüzde 13’tür.

‘TEDBİRLERE HARCANAN EKONOMİ YANGIN ÇIKTIKTAN SONRA SÖNDÜRMEK İÇİN HARCANAN EKONOMİNİN 10’DA 1’İ DEĞİLDİR’

Hasan Türkyılmaz - TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı



◊ Yanan alanların hepsi kül olmuyor. Ağaç servetinin yananı, ne kadarının üretime kazandırılacağı bugünden öngörülemediği için hiç kimse rakam veremez. Bu yanan ağaçları çıkardıktan sonra bir serveti vardır ormanların. Çanakkale rakamları hariç 54 bin hektarı buldu yanan alan. Ortalama yıllık 2.000-3.000 orman yangını çıkarken bugün itibariyle 3.000’i geçti sayı.

◊ Yangını söndürme ekonomisiyle yangın çıkmaması için alınması gereken tedbirlerin ekonomisi arasında fark nedir? Yangın çıkmaması için tedbirlere harcanan ekonomi, yangın çıktıktan sonra söndürmek için harcanan ekonominin 10’da 1’i değildir.

◊ Yanan alanda 1 yıl içinde tohum ekimi ya da fidan dikimiyle ormanlaştırma dediğimiz ağaçlandırma faaliyetini yaparız. Bu da 2026 yıl sonuna kadar Anayasa’nın 169’uncu maddesi gereği bitmek zorundadır. Bu alanlar 3-5 yıl içinde yeşil örtüyle kaplanacak. Ama ciddi bir ekonomik kayıp söz konusu. Bunun rakamını zikredemeyiz ama bunun büyük bir ekonomik kayıp olduğunu vurgulayabiliriz.

NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?

◊ Orman alanları Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 30’udur. Bu alanlarda yangınla mücadele etmek, sürekliliği sağlamak Orman Genel Müdürlüğü’nün görevi. Hava filosu, makineleri yeterli. Ama yangını insan söndürüyor. İnsan kaynağı açığımız var. İnsan kaynağı tam olsa daha az canımız yanar.

◊ Örneğin makine ekipmanınız yeterli miktarda olursa orman yol şebeke ağını doğru düzgün tamamlarsınız. Yangın olmadan, yangının sıçramasını engelleyen yangın emniyet, yangın müdahale şeritlerini açarsınız.

◊ Riskli alanlara, yerleşim yerleri ve karayolu kenarlarına yangına dirençli ağaçlar dikilmeli.

◊ Yangın sezonunda riskli güzergâhlar nemlendirilebilir. Yangına tonlarca metreküp su dökmüyor muyuz; o suyu yangın çıkmadan riskli alanlarda yerleşim güzergahlarında kullanabiliriz. Yerleşim alanlarının kenarları, riski olan yerler havadan ıslatılabilir.

◊ Bu seneki yangınların yüzde 56’sı kırsal alanda çıktı ve ormana sıçradı. Kırsal alanların yangınla mücadelesinden kanunlara göre belediyeler sorumlu. Ama belediyelerin yangın teşkilatı yerleşim yerlerine göre kurulmuş, kırsal alana ne insan kaynağı ne de makineleri uygun.

‘RUTİNLERİNİZE DEVAM EDİN’

Türkiye Psikiyatri Derneği

◊ Yangın gibi doğal afetler ruhsal olarak da kişileri zorlar.

◊ Doğru bilgiye ulaşamadıkça zorlayıcı afet görüntülerinin internet üzerinden ayrıntılı olarak paylaşılması ve izlenmesi ruhsal etkilenmeyi arttırır.

◊ Kişinin sürekli güvensiz hissetmesi uyku bozuklukları, sinirlilik, tahammülsüzlük, konsantrasyon güçlükleri, alkol-sigara kullanımının artması, içekapanma, kaygı ve korkuya yol açar.

◊ Hissettiğiniz sıkıntıların birden bitmesini beklemeyin, zaman tanıyın. Yaşamın anlamını düşünün, günlük rutinlerinize devam edin ve geleceğe yönelik planlar yapın.

‘ELEKTRİK TELLERİNİN DE PAYI VAR’

Hasan Türkyılmaz “Elektrik işletmeleri özelleştirildi. Çıkan yangınların bir kısmında elektrik nakil hatlarının eski kalması ve tamir edilmemesinden kaynaklanan arızalar da sebep. O firmaların da silkinip kendine gelmesi lazım. Nasıl faturayı ödemeyince elektriği kesiyorsan, 86 milyonun menfatini de düşünecek, o hatları yenileyeceksin, görevini yapacaksın. Ezcümle elektrik taksim ve iletim hatlarının da az da olsa yangınlarda payı var” diyor.

ORMAN TEŞKİLATININ MÜDAHALE GÜCÜ

◊ 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile 438 ton anlık su atma kapasitesi.

◊ 1.786 arazöz, 2.742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi ve 25 bin personel.

◊ Hava araçları 58 ayrı noktada konuşlandırılmış durumda. Bununla birlikte su temini için 4 bin 796 adet havuz ve gölet mevcut.

‘AYNI EKOSİSTEMİ KURMAK İÇİN 100 YILA İHTİYAÇ VAR’

◊ Şu anda Türkiye’de ve dünyada orman yangını pandemisi yaşıyoruz. Bunun adını iyi koymak lazım. Dünyadaki en büyük orman alanlarına sahip olan Kanada, Brezilya, Rusya, ABD gibi ülkelerde de yangınlar var. Kanada’nın 362 milyon hektar, yani Türkiye’nin yüzölçümünden çok fazla orman alanı mevcut. Orada 6,3 milyon hektar orman alanı kül oldu. Toplam ormanın 1, 73’ü yandı. Sibirya’daysa 629 bin hektar orman alanı yandı. Sadece Türkiye’de ormanlar yanmıyor.

◊ Türkiye’deki yangınların büyük çoğunluğu 10 hektarlık alana ulaşmadan henüz küçükken, kamuoyunun haberi olmadan söndürülüyor ve kontrol altına alınıyor. Türkiye gündemine gelen yangın sayısı 20 büyük yangın. Bu büyük yangınlar ekosisteme zarar veriyor.

◊ Küresel ısınma artık dünyanın bir hakikati. Bu yangınlar da otomatikman iklim değişikliğini tetikliyor. Düşünsenize atom bombası tesirinde yangın alevleri görüyoruz. Ormandaki bütün ekoloji tamamen yok oluyor. Biz sadece insan can kaybını toplum olarak dikkate alıyoruz, tabii ki çok önemli bir şey bu. Ama bir sürü börtü böcek, canlı, hayvanat var. Ve ekosistem komple değişiyor. Yani yanan alanların ormanlaştırılacağına şüphe yok ama aynı ekosistemi kurmak için bir 100 yıla ihtiyaç var. 20 yılda genç orman oluştuğunu görmeye başlarız ama ekosistem için 100 yıl gerek. Yani ekosistemin tarumar olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. (Hasan Türkyılmaz)