21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar

Pandeminin de etkisiyle hızla büyüyen dijital oyun sektörü yatırımcıların ilgisini çekiyor. Üç arkadaşın; Tugay Alyıldız, Mehveş Altay ve Melih Gündoğdu’nun 2019’da kurduğu mobil oyun girişimi Veloxia da kısa süre önce 3 milyon dolar yatırım aldı. Geliştirdikleri stratejik savaş oyunu Space Colony: Idle 1 milyon indirmeye ulaştı ve şirket San Francisco’da düzenlenen Game Developers Conference’a (Oyun Kurucuları Konferansı) bu yıl Türkiye’den davet edilen tek oyun firması. Veloxia’nın CEO’su Tugay Alyıldız sorularımızı cevapladı.

Bir oyun şirketi kurmaya nasıl karar verdiniz?

Melih ve ben 10 yıldır tanışıyoruz, lisedeyken Warcraft: DotA oynarken tanıştık. İkimiz de İTÜ’yü ve aynı bölümü kazanınca çok yakın arkadaş olduk. Mehveş’le de aynı okuldaydık ama 4’üncü sınıfta okul dışı bir kariyer etkinliğinde tanıştık. Okul biterken Google, McKinsey gibi çokuluslu şirketlerin yurtdışı ofislerinden aldığımız teklifleri geri çevirip girişimci olmaya karar verdik. Sektörün yüksek büyüme hızı, üçümüzün de oyun tasarımına ve psikolojik altyapılarına duyduğumuz ilgi bizi oyunlarda buluşturdu.

Neden mobil için bir oyun tasarlamayı tercih ettiniz? Bu işin geleceği tamamen burada mı artık?

Mehveş’in mobil tecrübesi ve bu segmentin hızlı büyümesi sebebiyle mobil oyunlara odaklandık.

Space Colony: Idle nasıl gelişti?

Biz 2019’un haziran ayında kurulduk, üç ayda ekibi kurup oyun geliştirmeye başladık.Benzeri birkaç oyunun ortak özelliklerini çalışıp eksik yaptıklarını düşündüğümüz konularda iyileştirmeye giderek ürünümüzü Şubat 2020’de ortaya çıkardık.

Aldığınız 3 milyon dolar yatırımı nasıl kullanacaksınız?

Şirket içi kültürümüzü kapsayıcılık ve çeşitliliğe inanarak oluşturduk. Üç farklı kıtada yaşayan, beş farklı milletten oluşan ekibimiz 20 kişiyi geçti. Bu fon sayesinde ekibimizi hem Türkiye hem de yurtdışında genişletmeyi hedefliyoruz.

OYUN SEKTÖRÜ YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

Yeni bir oyun üzerinde çalışıyormuşsunuz. Bu da bir stratejik savaş oyunu olacak sanırım. ‘League of Legends’ gibi popüler oyunlarla kendi oyununuzu karşılaştırsanız, neler söylersiniz?

Başarılı MOBA (stratejik savaş) oyunlarının arkasında üç temel kriter var. Kullanıcıların oynadıkları oyunu bırakıp bu yeni oyunu tercih etmelerini sağlayacak eşsiz özellikler sunmak; denge, rekabet gibi özellikleri eksiksiz yerine getirmek ve hedef kitleyle oyunun sanatsal yönünün uyumlu olması. Bizim geliştirmekte olduğumuz oyun bu üç özellik açısından da öne çıkacak derecede. Ayrıca PC oyunlarının yüksek karmaşıklığını, mobilin gerektirdiği basitlik ve kullanıcı dostu olma gibi özelliklerle en iyi şekilde harmanlıyor.



Pandemi süreci hem yerel hem küresel dijital oyun sektörünü nasıl etkiledi?

Bu süreçten en iyi etkilenen sektörlerden biri şüphesiz ki dijital oyun sektörü. ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinde cirolar yüzde 30 büyüdü. İnsanların mobil platformlarda eskiye nazaran daha çok vakit geçirmesi, eğlence harcamalarını gerçek hayat yerine dijital oyunlara yönlendirmesi, kullanıcı başına geliri ve kârlılığı ciddi ölçüde arttırdı.

İyi bir oyun geliştirici olmak için sizce hangi eğitimleri almak gerekiyor?

İTÜ İşletme Mühendisliği programı teknik proje yönetimi, inovasyon liderliği, şirket ve süreç tasarımı gibi birçok konuda iyi bir altyapı sağlıyor. Ayrıca not ortalamasına ve derslere katılmaya önem vermemiş üç kurucunun adına konuşayım: İş hayatının gerektirdiği yetkinliklerin, okul dışı faaliyetler ve okul yıllarında tanışılan insanlardan geldiğini fark ettiğimiz için erken yaşlarda bu alanlara odaklandık. Oyun geliştirme özelindeyse, tasarımsal ve sanatsal teorik bilgilerin, yaygın kullanılan dil ve yazılımların öğrenilmesi faydalı olacaktır.



UYKU VE BESLENME BİZİM İÇİN ÖNEMLİ



Sürekli bilgisayar başındayken sağlığınıza dikkat edebiliyor musunuz?

Biz sağlıklı yaşam ve hem verimli hem de yeterince uyuma konularıyla çok ilgiliyiz. Ben 10 yıldır düzenli spor yapıyorum, Mehveş yurtdışında derece almış bir yüzücü, Melih de küçük yaştan beri yüzmeyle ilgileniyor. Herkesin bireysel gelişimi kadar uyku düzeni ve beslenme de Veloxia’da ekip olarak önemsediğimiz konulardan.

AZ ZAMANDA ÇOK İŞ ÜRETTİK

Meraklılarına hangi oyun kanallarını tavsiye edersiniz?

YouTube üzerinden Game Developers Conference (GDC) ve Game Makers Toolkit adlı kanalları takip etmelerini önerebilirim. Her ikisi de oyun tasarlama ve geliştirme üzerine çok faydalı içerikler. GDC her yaz San Francisco’da düzenlenen dünyanın en büyük oyun geliştiricileri konferansı. Bu yıl Türkiye’den sadece Veloxia davet edildi. Konuşmacı olarak, kısa sürede ve küçük bir ekiple nasıl bu kadar çok iş ürettiğimizden bahsedeceğim.



Veloxia, ilk oyununu dokuz ayda geliştirdi.

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