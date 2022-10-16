2023’te ‘Bizim nesil bunu da gördü’ diyeceğiz

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Hikâyesi dördüncü sınıfta, müfredata astronomi dersinin girmesiyle başlıyor. Bir ödev için incelemeye başladığı gökyüzüne âşık olup astrolojiyle tanışıyor. Sürekli taşınan bir aileymiş onunki. Yeni okul, yeni mahalle, yeni arkadaşlıklar... ‘Bunca şey beni niye buldu’ diye düşünürken yanıtı büyüdüğünde astrolojide buluyor.

Yazarımız Dinçer Güner’in astroloji yolculuğu bugün bir gösteriyle devam ediyor. Güner ‘Astro Sahne’de astroloji sevdasının işine dönüşmesini anlatırken kendi yolunu çizmek isteyenlere de bir motivasyon aracı olmayı amaçlıyor. Yapımcılığını MustEnt’in üstlendiği bu gösteri bir defaya mahsus değil üstelik... 21 Ekim’de Adana’da, 01 Burda PGM sahnesinde olacak, daha sonra İstanbul, İzmir

ve Ankara gibi pek çok şehre gidecek. ‘Astro Sahne’,

11-13 Aralık’ta da Amsterdam’da olacak.

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* Senden bir 2023 öngörüleri kitabı veya 2023 takvimi bekliyordum, gösteri nereden çıktı?

Bu sene kendi yayınevimi açtım, 2023 için ‘Astroloji Ajandası’nı yine çıkaracağım. Astrolojiyi sahneye taşımaksa hayalimdi. Bu konuyu daha geniş kitlelere yaymak istiyordum.

* Astroloji daha mı çok bilinmeli sence?

Evet. Öngörülerden bahsettiğimiz için astrolojinin daha çok ciddi yüzünü biliyoruz. Oysa eğlenceli bir tarafı da var. Mesela Aslan burcunu sahne, gösteri, şaşaa olarak biliriz. Ama Aslan’ın egosu yüzünden gülünç duruma düştüğü yönleri vardır. Mesele sadece burçlar da değil. Esprili bir dille gezegenlerin mitolojik hikâyelerini ve kendi hikâyemi anlatıyorum. Seyirciye kalbimi açtığım bir gösteri bu...

* Sahnede olmak nasıl bir his? Üstelik tek gösteri de değil, turne yapacaksın...

Astrolojiyi odağına alan,

bu tek kişilik, interaktif gösteri dünyada bir ilk! Doğru bilinen yanlışları düzelteceğim, bunu yaparken bazı seyircilerin haritalarını açacağım. Mesela hayata neden geldiklerini konuşacağız. 2023’e atıflarda bulunacağım. ‘Astro Sahne’yle İstanbul Komedi Festivali’nde de varız ve biletler tükenmek üzere. Ben şovmen değilim ama ‘Neden yapmayayım’ dedim. İnsanlar eğlenceli tarafımı seviyor.

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* Astrolojiye duyulan ilgi arttı mı sence?

Kesinlikle arttı. Bunun en önemli nedeni, Kova çağına girmiş olmamız. Bu çağ, 21 Aralık 2020’de Satürn’le Jüpiter’in Kova burcundaki kavuşumuyla başladı. Kova burcu, bilim, teknoloji, insan hakları ve astroloji gibi konularla ilintilidir. İnsanların astrolojik algısı arttı. Özellikle bizim ülkemizde...

* Neden özellikle bizde?

Hem Hürriyet Pazar’da hem ‘Teke Tek’ programında bir pandemi yaşayacağımızı söylemiş olmam bunda etkili oldu bence. Birçok insandan astrolojiye ciddiyetle yaklaşmaya başladıklarını duydum. Artık burçlarını bilmekle yetinmiyorlar. “Merkür retrosu geliyor, bütün işlerimi hemen halledeyim” diyorlar veya Satürn’ün bizi etkilediğini biliyorlar.

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* Burcunu yorumlarken algın farklı oluyor mu?

Yok, hiç olmuyor.

* Bir Boğa olarak ne istiyorsun o zaman kendi burcundan? Hep felaket şeyler yazıyorsun...

(Kahkaha atıyor) Son 1 senedir Boğa ve Akrep burçlarında Güneş ve Ay tutulmaları var. 2023’ün sonuna kadar devam edecek. O yüzden Boğa ve Akreplerin hayatında büyük değişimler oluyor. Herkeste olmak zorunda değil bu. Benim haritamda Venüs veya Jüpiter vardır, tutulma beni çok tatlı bir yere götürebilir. Ama başka birinin Satürn vardır, stres yaşatır.

‘Neticede kader var...’

* Kendi haritanı okuyabilmenin hayatına etkisi ne?

Bir işe başlarken zamanını seçebiliyorum ama neticede bir kader var. Bir şey kaderinizde iyi yazmıyorsa onu başlatmak için gökyüzünün en şahane anını bile seçseniz o iş günün sonunda biter. Ama elbette önemli bir işe başlayacaksam Merkür retrosunun bitmesini tercih ediyorum.

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* Mesleğe başladığın zamanlar nasıldın?

Yükselenim Akrep. Bu her şeye kuşkuyla bakmak demek. Haritama bakıp “Ayy şu açıyı bekleyeyim” diyordum. Bir süre sonra “Eeh, yeter” dedim. Bir yerde evrene güvenmek gerek.

* Yükselen burç neden bu kadar önemli?

Günlük, aylık ve yıllık burç yorumlarını yükselen burcu referans alarak yazarız. O yüzden yükselen burcunuz yüzde 70 önemli, Güneş burcunuz yüzde 30 gibi düşünebilirsiniz.

‘Soru etik değilse yanıtlamam’

* Bir danışanından duyduğun en tuhaf soru neydi?

“Kocam ne zaman ölecek?” Adamın mirasına konmak istiyordu. Kötü niyetli bir soruya yanıt vermek etik değil, işimiz de değil. Tabii ki bu soruyu yanıtlamadım.

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* Haritalarda her şeyi görüyorsun. Bu yüzden yakınların sana karşı hep dürüst olmak zorunda mı yani?

Evet ama bu astrolojinin dışında da çok takıntılı olduğum bir konu. Çünkü ben söyleyeceklerimi her zaman tak diye söylerim, dürüst olmaya çalışırım ve mutlaka olurum da... Karşımdakilerden de aynısını beklerim.

‘Su savaşları yaşanabilir’

* 2023 nasıl geçecek?

‘Bizim nesil bunu da gördü’ diyeceğimiz bir 2023 bekliyor bizi.

* O kadar önemli bir sene mi?

Önemli. Martta Satürn’ün Balık burcuna geçişiyle su kaynaklarıyla ilgili ciddi sorun yaşanabilir. Zaten bana sorarsan hep petrol ve doğalgaz savaşlarından bahsederler ya... Bence su savaşları, su krizleri bekliyor bizi. Bunun dışında bizim nesil savaş ve uzaylıları görmedi. Artık sırada onlar var sanırım. Nükleer konusu beni çok tedirgin ediyor. Zira Avrupa iyot tableti stokuna başladı. Bu konuda 2023 ve 2024’ü biraz sevimsiz buluyorum açıkçası. Çünkü Boğa-Akrep tutulmaları var. Karanlık, mafya, nükleer; bunlar Akrep’in temsil ettiği konulardır. Ama eğer ki 2023 sene sonuna kadar bir şey olmazsa hiç olmaz! Bir de önümüzdeki sene mart ayı itibariyle tutulmalar hem Boğa-Akrep hem Koç-Terazi’ye kayacak. Koç savaşmak, Terazi barış yaratmak demektir. Dünyanın önümüzdeki sene sınavı barış yapmayı öğrenmek olacak. Herkesin orta yolu bulacak şekilde davranması gerekiyor.

Gelecek yıl burçları neler bekliyor?

*Boğa ve Akreplerin hayatında önemli değişimler olacak, hayatlarında istemedikleri ne varsa değişip dönüşecek. Bolluk, bereket ve talih gezegeni Jüpiter, Boğa’ya geçecek, Boğalar için mart-nisan itibariyle para açısından çok güzel bir süreç başlayacak.

*Koç ve Teraziler için ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve evlilikler gündemde. Bence pek çok Koç ve Terazi evlenecek. Öte yandan ilişkisi kötü gidenler bunu sonlandırmak isteyebilir.

*İkizlerin kariyer alanında sorumlulukları artıyor, işle ilgili kendilerine bir çekidüzen vermeli, gerçekçi hedefler belirlemeliler. Eldeki malzeme neyse ona uygun davranmaları gerekiyor.

*Yengeçlerin işten kazandığı para artacak. Jüpiter onlara gönüllerinden geçen ne varsa getirecek. Bol bol da sosyalleşebilecekler.

*Aslanlar marttan sonra özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik gibi konularda rahat bir nefes alacak. Ama maddi anlamda dikkatli olmaları gerek.



*Satürn Başakların ilişkiler alanında seyahat edecek. İyi giden tatlı ilişkiler daha iyi gider ama kötü ilişkiler biter.

*Yayların ailevi sorumlulukları artacak. Bazıları ülke veya şehir değiştirebilir. Özellikle işle ilgili konularda acayip şanslılar! Birçoğu kendi işini kuracak.

*Oğlakların şansı aşktan yana açık olacak. Yatırım, borsa gibi alanlardan da güzel kazançlar elde edebilecekler.

*Kovalar marttan sonra nefes alacak. Tırtılken kelebeğe dönüşecekler. Yaşadıkları yeri değiştirebilirler.

*Marttan sonra Balıkların sorumlulukları çok fazla artacak. Gerçekçi olmayı öğrenmeleri gereken bir süreç başlıyor. 2.5 sene boyunca artık fantezi yok, hayal yok! Hayatın acımasız gerçekleri var, bunları görüp hayatlarını ona göre planlamaları gerekecek.