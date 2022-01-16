2021’in en güzel doğa kareleri...

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YER GÖK KAZ

Terje Kolaas (Yılın Doğa Fotoğrafçısı Ödülü)

Her ilkbahar ve sonbaharda, 80 binden fazla pembe ayaklı kaz, göç sırasında Norveç’teki Trondheim Fiyordu’nda mola veriyor. 20 yıldan fazla süredir kazları fotoğraflayan Terje Kolaas “Bir noktada fikirlerim tükendi ve her şeyin zaten yapıldığı hissine kapıldım” dediği günlerde dron teknolojisiyle tanışmış ve ortaya bu ödüllü fotoğraf çıkmış.

ALACAKARANLIKTA ATEŞ PÜSKÜREN DEV

Denis Budkov (Manzara kategorisi)

Fotoğrafta Kamçatka Tabiat Parkı’ndaki en yüksek ve en aktif yanardağın patlaması görülüyor. 10 yıldır yanardağı patlamalarını görüntüleyen fotoğrafçı Budkov, “Burada Giza’nın büyük piramitleri gibi yan yana duran üç volkan görebilirsiniz. Bu fotoğrafı elde etmek için alacakaranlıkta doğru anı yakalamak zorundaydım. Bunun için belli aralıklarla yaklaşık 100 kare çektim ve doğru anı yakaladım” diye anlatıyor fotoğrafın hikâyesini.

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KARANLIKLARIN EFENDİSİ

William Burrard-Lucas (Hayvan portreleri kategorisi)

Kara panterlerin çocukluğundan beri kendisini büyülediğini ve Afrika’da onlardan birini fotoğraflamanın her zaman hayali olduğunu söylüyor fotoğrafçı... Yine de doğada nadir görülen bu canlıyı fotoğraflayacağını hiç düşünmemiş. Kenya Laikipia’da bir panterin görüldüğünü öğrenen Burrard, bunun hayatta karşısına bir kez çıkacak bir fırsat olduğunu düşünerek bölgenin yolunu tutmuş ve fotokapanlar kurmuş. Birkaç aylık çalışmanın sonucundaysa beklediği görüntüyü elde etmeyi başarmış.

KÖPRÜDEN GEÇEN TİLKİ

Andius Teijgeler (De Lage Landen’ın doğası kategorisi)

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un içinde olduğu bölgeye De Lage Landen deniyor. İlkbaharda tilkileri Amsterdamse Waterleidingduinen bölgesinde uzun süre gözlemleyen fotoğrafçı Teijgeler, bir tilkinin düzenli olarak köprüyü kullandığını fark ettiğini ve onun görüntüsünü almak için uzun süre uygun açıda beklediğini söylüyor.

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MEKÂNIN SAHİBİ

Josef Friedhuber (Memeli kategorisi)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Chimanuka adlı gümüş sırtlı goril, 35 yaşında ve ağırlığı 240 kilodan fazla. Yağmur ormanlarında aniden fotoğrafçı Josef Friedhuber’in önüne çıkan Chimanuka, göğsüne vurarak karşılamış onu... Friedhuber “5 metre önümdeydi. Korktum, çalılıklara düştüm. Düşerken de fotoğrafı çektim” diyor.

SEVİMLİ AMA GÖRMEK ZOR

Georg Nies (Sualtı kategorisi)

Fotoğraftaki canlı, görüntülenmesi çok zor olan pigme denizatı. Fotoğrafçı Georg Nies “Çok küçükler, nadiren 2 santimden daha büyük olurlar. Daha da önemlisi çok iyi kamufle oluyorlar. Onları çok deneyimli ve bu hayvanları nerede bulacağını bilen bir yerel dalış rehberi sayesinde görüntüleyebildim” sözleriyle tarif ediyor bu fotoğrafı çekmek için yaşadığı zorluğu...