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2021’in en güzel doğa kareleri...

#Doğa#Fotoğraf#Yarışma
2021’in en güzel doğa kareleri...

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri kabul edilen ve Hollanda’daki Nature Talks Fotoğraf Festivali tarafından desteklenen 2021 Yılın Doğa Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. 97 ülkeden fotoğrafçıların katıldığı yarışmada 20 binden fazla kare arasından kazanan, Norveç’te kazların göçünü dronla çeken Terje Kolaas oldu. İşte Kolaas’ın fotoğrafı ve diğer kategorilerin birincileri...

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YER GÖK KAZ
Terje Kolaas (Yılın Doğa Fotoğrafçısı Ödülü)

Her ilkbahar ve sonbaharda, 80 binden fazla pembe ayaklı kaz, göç sırasında Norveç’teki Trondheim Fiyordu’nda mola veriyor. 20 yıldan fazla süredir kazları fotoğraflayan Terje Kolaas “Bir noktada fikirlerim tükendi ve her şeyin zaten yapıldığı hissine kapıldım” dediği günlerde dron teknolojisiyle tanışmış ve ortaya bu ödüllü fotoğraf çıkmış.

ALACAKARANLIKTA ATEŞ PÜSKÜREN DEV
Denis Budkov (Manzara kategorisi)

2021’in en güzel doğa kareleri...

Fotoğrafta Kamçatka Tabiat Parkı’ndaki en yüksek ve en aktif yanardağın patlaması görülüyor. 10 yıldır yanardağı patlamalarını görüntüleyen fotoğrafçı Budkov, “Burada Giza’nın büyük piramitleri gibi yan yana duran üç volkan görebilirsiniz. Bu fotoğrafı elde etmek için alacakaranlıkta doğru anı yakalamak zorundaydım. Bunun için belli aralıklarla yaklaşık 100 kare çektim ve doğru anı yakaladım” diye anlatıyor fotoğrafın hikâyesini.

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KARANLIKLARIN EFENDİSİ
William Burrard-Lucas (Hayvan portreleri kategorisi)

2021’in en güzel doğa kareleri...

Kara panterlerin çocukluğundan beri kendisini büyülediğini ve Afrika’da onlardan birini fotoğraflamanın her zaman hayali olduğunu söylüyor fotoğrafçı... Yine de doğada nadir görülen bu canlıyı fotoğraflayacağını hiç düşünmemiş. Kenya Laikipia’da bir panterin görüldüğünü öğrenen Burrard, bunun hayatta karşısına bir kez çıkacak bir fırsat olduğunu düşünerek bölgenin yolunu tutmuş ve fotokapanlar kurmuş. Birkaç aylık çalışmanın sonucundaysa beklediği görüntüyü elde etmeyi başarmış. 

KÖPRÜDEN GEÇEN TİLKİ
Andius Teijgeler (De Lage Landen’ın doğası kategorisi)

2021’in en güzel doğa kareleri...

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un içinde olduğu bölgeye De Lage Landen deniyor. İlkbaharda tilkileri Amsterdamse Waterleidingduinen bölgesinde uzun süre gözlemleyen fotoğrafçı Teijgeler, bir tilkinin düzenli olarak köprüyü kullandığını fark ettiğini ve onun görüntüsünü almak için uzun süre uygun açıda beklediğini söylüyor. 

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MEKÂNIN SAHİBİ
Josef Friedhuber  (Memeli kategorisi)

2021’in en güzel doğa kareleri...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Chimanuka adlı gümüş sırtlı goril, 35 yaşında ve ağırlığı 240 kilodan fazla. Yağmur ormanlarında aniden fotoğrafçı Josef Friedhuber’in önüne çıkan Chimanuka, göğsüne vurarak karşılamış onu... Friedhuber “5 metre önümdeydi. Korktum, çalılıklara düştüm. Düşerken de fotoğrafı çektim” diyor.

SEVİMLİ AMA GÖRMEK ZOR
Georg Nies (Sualtı kategorisi)

2021’in en güzel doğa kareleri...

Fotoğraftaki canlı, görüntülenmesi çok zor olan pigme denizatı. Fotoğrafçı Georg Nies “Çok küçükler, nadiren 2 santimden daha büyük olurlar. Daha da önemlisi çok iyi kamufle oluyorlar. Onları çok deneyimli ve bu hayvanları nerede bulacağını bilen bir yerel dalış rehberi sayesinde görüntüleyebildim” sözleriyle tarif ediyor bu fotoğrafı çekmek için yaşadığı zorluğu...

 

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