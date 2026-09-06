20 maddede Beyoncé’nin ışıltılı hikâyesi: Gözü her zaman zirvede

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Utangaç çocuk

4 Eylül 1981’de Houston, Teksas’ta dünyaya geldi. Beyoncé Giselle Knowles annesi Tina Knowles’ın birçok röportajda söylediğine göre oldukça utangaçtı. Ama 7 yaşında bir dans kursuna gittikten sonra ailesi ve onun için her şey değişti.

Sonsuz destek

Ailesi onu hep destekledi. Bir zamanlar kuaför salonu olan annesi Beyonce’nin dahil olduğu ünlü Destiny’s Child grubunun kostüm tasarımlarını yaptıktan sonra kariyerine yeni bir yön verdi. Babası Mathew Knowles bir dönem menajerliğini üstlendi. Kız kardeşi Solange Knowles ablasının izinden gitti ve 16 yaşında ilk solo albümünü yayımladı.

İsminin anlamı

Beyoncé’nin adı annesi Tina Knowles’ın evlilik öncesi soyadı Beyincé’den geliyor.

Gizemli sayı

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Dört sayısının onun için özel bir yeri var. 4 Eylül’de doğdu. Eşi Jay-Z 4 Aralık doğumlu. Çift 4 Nisan’da evlendi. İkilinin yüzükparmaklarında ‘IV’ dövmesi var.

Güçlü bağlar

Hayatında ailesinin yeri büyük ve bu işlerine de yansıyor. Örneğin annesi Tina Knowles’la House of Deréon (şu an aktif değil) adlı bir moda markası kurdu. ‘Lemonade’ albümündeki ‘Freedom’ şarkısının sonundaysa Jay-Z’nin büyükannesi Hattie White’ın 90’ıncı yaş gününde kaydedilmiş kısa bir konuşma var.

İlk grubu...

1990 yılında Teksas’ta altı kişilik bir rap ve dans grubu kuruldu: Girl’s Tyme. Beyoncé Knowles ve Destiny’s Child üyelerinden Kelly Rowland da vardı bu grupta ve Beyoncé o zaman sadece 9 yaşındaydı. Bazı grup üyeleri değişse de Girl’s Tyme yoluna devam etti ve adını 1996 yılında Destiny’s Child olarak değiştirdi.

Destiny’s Child yılları

Grubun ilk stüdyo albümü 1998 yılında yayımladı. ‘No, No, No’ şarkısı dünya çapında tanınmalarını sağlayan ilk büyük hit’ti.

Dostluk baki

Destiny’s Child 2005’te dağıldı. Ama aralarındaki bağ asla kopmadı. Beyoncé, Kelly Rowland ve Michelle Williams çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeye devam etti. Beyoncé’nin Cowboy Carter turnesinin son gecesinde de üçlü aynı sahnedeydi. Grubun üçüncü stüdyo albümü ‘Survivor’ın yayımlanmasının 25’inci yılı olan 25 Nisan 2026’da da hepsi Instagram’da paylaşımlar yaptılar.

Yola devam

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Solo kariyeri 2003’te ‘Dangerously in Love’ albümüyle başladı. ‘Crazy in Love’ kısa sürede hit oldu. Kariyerinin ilk üç Grammy ödülünü Destiny’s Child ile kazanan Beyoncé 46. Grammy Ödülleri’nde solo sanatçı olarak beş ödül birden kazandı.

Rekor...

Beyoncé, Grammy tarihinin hem en çok ödül kazanan hem de en çok aday gösterilen sanatçısı. 99 adaylığı ve 35 Grammy ödülü var.

Yaş 25, başarı büyük

Beyoncé ikinci solo albümü ‘B’Day’i 4 Eylül 2006’da, yani 25’inci doğum gününde yayımladı. Albüm ilk haftasında 541 binden fazla sattı ve Billboard 200 listesine 1 numaradan girdi.

İkonik çift

Müzikal işbirliğiyle başlayan Beyoncé ve Jay-Z birlikteliği, zamanla en çok konuşulan aşklardan birine dönüştü. İkili 4 Nisan 2008’de evlendi.

Zor günler

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Evlilikleri zaman zaman krizler de yaşadı. Bunlardan en akılda kalanı Jay-Z’nin daha sonra kabul ettiği sadakatsizlik dönemi oldu. 2014 yılındaki Met Gala sonrasında Beyoncé’nin kız kardeşi Solange Knowles’ın asansörde Jay-Z’ye fiziksel olarak saldırmasının arkasında da bu aldatma iddialarının olduğu konuşuldu.

Beş kişilik aile

Beyoncé ilk hamileliğini 28 Ağustos 2011’deki MTV Video Müzik Ödülleri töreninde açıkladı. Sanatçı törendeki performansın sonunda ceketinin düğmelerini açarak bebek beklediğini tüm dünyaya duyurdu. Çiftin ilk çocuğu Blue Ivy, 2012’de doğdu. 2017’de de ikizler Rumi ve Sir Carter aileye katıldı.

Kızı da izinde...

Blue Ivy Carter henüz 2 günlükken sesiyle Jay-Z’nin ‘Glory’ şarkısına konuk oldu. Beyoncé’nin projelerinde vokalleriyle sesini duyuran Blue Ivy, ‘Brown Skin Girl’deki katkısıyla Grammy kazanan en genç isimlerden biri oldu. Annesinin konserlerinde sahneye çıkarak dans performansıyla dikkat çekti. Özellikle Renaissance turnesindeki performansları, onun yalnızca ünlü bir çiftin çocuğu değil, yetenekleriyle de konuşulan bir genç olduğunu gösterdi.

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Kameranın arkası...

Belgesel tarzı görüntüleri canlı performanslarla birleştirmeyi seven Beyoncé kendi yapım şirketi Parkwood Entertainment aracılığıyla projelerinin yaratıcı süreçlerinde yönetmen, senarist ve yapımcı olarak rol üstleniyor. Konser ve turnelerinin hazırlık süreçlerini görsel bir şovla izleyiciyle buluşturuyor. Bunlardan bazıları şunlar:

‘Lemonade’: 2016 yılında yayımladığı, aynı adı taşıyan albümünün görsel tamamlayıcısı niteliğindeki müzikal film ve görsel albüm.

‘Homecoming: A Film by Beyoncé’: 2019 yapımı belgesel. Coachella performansının hazırlık sürecini ve sahne arkasını anlatıyor.

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‘Renaissance: A Film by Beyoncé’: 2023 Renaissance Dünya Turu’nun hazırlık sürecini konu alıyor.

Girişimlerin kraliçesi

Müzik kariyerinin yanı sıra girişimleri ve ses getiren işbirlikleriyle de dikkat çekiyor. Ivy Park ve Adidas ortaklığıyla moda dünyasında güçlü bir etki yarattı. Parfüm koleksiyonu ve saç bakım markası Cécred ile de güzellik dünyasında...

Herkes iyi olsun...

Afet yardımlarından açlıkla mücadeleye kadar dünyanın farklı bölgelerinde çalışmalar yürüten BeyGOOD, Beyoncé tarafından 2013 yılında kuruldu. Sanatçının son yardım girişimlerinden biri de 10 Ağustos’ta Kolombiya’da yaşanan depremin ardından geldi. Beyoncé depremden etkilenen bölgelerdeki gıda ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla 1 milyon dolarlık kişisel bağış yapacağını açıkladı.

Ve skandallar

Şubat ayında Epstein dosyalarına ilişkin yeni belgelerin gündeme gelmesi, birçok ünlüyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Jay-Z’nin adı da çeşitli iddia ve paylaşımlarda geçti. Çift bu olayla sosyal medya hesaplarında büyük takipçi kaybı yaşadı.

Özel kutlama

Beyoncé, ‘B’DAY 20th Anniversary’nin yeni basım haberini 60 günlük geri sayımla duyurmuştu. 4 Eylül’de özel deluxe versiyon yayımladı. Genişletilmiş dijital versiyon 31 şarkı içeriyor. Farklı kayıtlar ve B’Day döneminden daha önce hiç yayımlanmamış görseller de var.