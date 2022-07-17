100’üncü yılın kazananı Djokovic

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Tenis tarihinin en eski ve en prestijli organizasyonu Wimbledon’ın 100’üncüsü 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Londra’da düzenlendi. Tek erkeklerde Novak Djokovic turnuvada üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayarak toplamda 21’inci Grand Slam’ini kazandı. Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine pek şans tanımayan Djokovic 14 setten yalnızca 2’sini kaybetti. Çeyrek finalde karşılaştığı 20 yaşındaki rakibi Jannik Sinner’e elenmenin eşiğine gelse de yoluna devam etmeyi başardı. Yarı finalde Cameron Norrie’ye, finalde de Nick Kyrgios’a karşı üstün bir performans göstererek şampiyon oldu. Böylece 20 kez Grand Slam kazanan Roger Federer’i geçti, 22 kez kazanan Rafael Nadal’a yetişmesine bir adım kaldı.

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Kadınlardaysa şampiyon ilk Grand Slam’ini kazanan Elena Rybakina oldu. Djokovic gibi tek kadınlarda Rybakina da çeyrek finale rahat çıktı. Yarı finalde 2019 Wimbledon Şampiyonu Halep’i yenen Rybakina finalde de Tunuslu rakibi Ons Jabeur’a şans tanımayarak bir Grand Slam kazanan ilk Kazak tenisçi oldu.

‘Majesteleri’ni özledik

‘Üç büyükler’den Novak Djokovic şampiyonluğa uzanırken Rafael Nadal yarı finale kadar yükseldikten sonra, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Roger Federer ise bu sene turnuvaya katılmadı. Sadece 100’üncü yıl kutlamaları için düzenlenen ‘şampiyonlar geçit töreni’nde boy gösterdi ve seyircilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Wimbledon’ı 8 kez kazanarak bu alandaki en başarılı raket olan İsviçreli Federer’in konuşmasında yaşadığı özlemin etkisi vardı:

“Umarım bir gün çok özlediğim bu sahalara bir kez daha dönebilirim. Burada olmayı çok seviyorum ve birçok maça çıktığım için çok şanslı hissediyorum. Farklı bir rolde burada bulunmak elbette garip ama diğer şampiyonlarla birlikte olmak harika hissettiriyor.”

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Federer’in 23 yıl aradan sonra ilk kez Wimbledon’ı kaçırması hakkında Rafael Nadal da açıklama yaptı. ‘Majesteleri’ni çok özlediğini belirten Nadal: “Roger’ın burada olmaması tenis açısından büyük bir kayıp fakat maalesef hayatın döngüsü bu. O, harika bir ilişki içinde olduğum bir insan ve en büyük rakibim. Bu kortta aynı anda birçok şeyi paylaştık ve bundan dolayı duygularımı ifade etmem çok güç” dedi.

Nadal ve Federer’in sakatlıklara karşı verdiği mücadele, Djokovic’in aşı karşıtlığı nedeniyle kaçırdığı turnuvalar... 100’üncü Wimbledon’ın ardından ortak kanı ‘üç büyükler devri’nin yakında sonra ereceği yönünde. Nitekim Federer 40, Nadal 36, Djokovic de 35 yaşında. Bu üçlünün yerinin nasıl dolacağını tenisseverler de merak ediliyor.

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Geleceğin yıldızları

Geleceğin yıldızları Başarılarıyla göz dolduran yeni jenerasyon tenis yıldızları, turnuvada da ilgi odağı oldu. İşte bu isimlerden ‘en iyi’ üçü...

Jannik Sinner: Djokovic’in çeyrek finalde karşılaştığı Sinner turnuvanın en dikkat çeken isimlerindendi. Djokovic’i oldukça zorlayan İtalyan raket, 20 yaşında. The Times yazarlarından Stuart Fraser, Sinner’i sakin tavrı ve tüm sahaya hâkim olması nedeniyle Roger Federer’le kıyaslıyor. Sinner’in çocukluk idollerinden Federer, oyunundaki denge nedeniyle Sinner’i “Onun hakkında en sevdiğim şey forehand ve backhand vuruşlarda neredeyse aynı hıza sahip olması” şeklinde övmüştü.

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Taylor Fritz: Çeyrek finalde Rafael Nadal ile karşılaştı, Nadal’a karşı iki set kazandı ve maçı ‘tie break’ ile kaybetti. Birleşik Devletler Tenis Birliği oyuncu geliştirme programının bir parçası olarak Fritz ile çalışan David Nainkin, Fritz’in özel bir oyuncu olduğunu vurgulayarak “Kortun her yerine hükmedebilmesinin yanı sıra servisleri çok hızlı ve isabetli” demişti. 24 yaşındaki ABD’li raket Grand Slam kazanmaya aday.

Nick Kyrgios: Kariyerinde ilk kez Wimbledon’da yarı finale, ardından da finale yükseldi. Sert ve isabetli servisleriyle adından söz ettirdi. The New Yorker yazarlarından Louisa Thomas’ın araştırmasına göre ilk servisinde ortalama 230 km/saat hıza ulaşabilen Kyrgios servislerinde yüzde 75 oranında isabet sağlıyor.

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Kıyafet kuralları eleştiri konusu

Sert kurallarıyla bilinen Wimbledon’da önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kıyafet kuralı tartışmaya yol açtı. Kurallara göre sporcular, sahaya çıkarken beyaz giymek zorunda. Oysa bu geleneğin değiştirilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Nick Kyrgios ve Brandon Nakashima konuyla ilgili tavırlarını son 16 turda, maçın ardından üstlerindeki kıyafetleri değiştirerek gösterdiler. Ayrıca 26 yaşındaki tenisçi Gabrielle Holmes ve 28 yaşındaki futbolcu Holly Gordon kadınların regl dönemlerinde beyaz kıyafet giyerken yaşadığı kaygıyı vurgulamak için bir kampanya başlattı.