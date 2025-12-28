‘10 üzerinden 10 alan estetik uygulaması var mı?’

Haberin Devamı

Mezoterapi, radyofrekans, PRP, kriyolipoliz, iple yüz germe, rinoplasti... Estetik uygulamaları saymakla bitmiyor. Hangisi etkili, hangisi zararlı çözmek giderek zorlaşıyor. Kişinin yaşı, cilt tipi, beklentisi ve prosedürün bilimsel temelleri göz önüne alınarak yapılan bazı uygulamalar kişiyi memnun edebiliyor. Uzmanlara göreyse her müdahale o kadar da etkili değil. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal (Memorial Ankara Hastanesi), Prof. Dr. Özlem Çolak (İstanbul Florence Nightingale Hastanesi), Prof. Dr. Akın Yücel, Prof. Dr. Ersoy Konaş ve Op. Dr. Hakan Özocak’a sık tercih edilen uygulamalar konusunda neler düşündüklerini sorduk. Her bir yönteme de 10 üzerinden puan verdiler.

MEDİKAL UYGULAMALAR

‘Kasları bir süre pasifize ediyor’ 10/10

BOTOKS

Prof. Dr. Akın Yücel’e göre son yılların en yaygın uygulaması: “Kasları bir süre pasifize ediyor. Kırışıklıkları geciktirmek, açmak, hafifletmek amacıyla; kaşları kaldırmak için, ellerde ve ayaklarda terleme tedavisinde kullanılıyor. Şaşılık ve felç konusunda da tıbbi kullanımı mevcut. En sık yaptığım ameliyatsız estetik işlem.”

‘Sürekli tekrar gerekebilir’ 4/10

KRİYOLİPALİZ

Kol, gıdı, bel, basendeki yağ birikimlerini azaltıyor. Prof. Dr. Akın Yücel “Özel bir aparatla soğutma işlemi yapılır ve yağ hücrelerinin etkisizleşmesi hedeflenir. Etkisi sınırlıdır, sürekli tekrar gerekir, maliyet-fayda açısından tercih edeceğim bir yöntem değil” diyor.

‘Sterilizasyona dikkat’ 8/10

DERMAPEN

Prof. Dr. Akın Yücel “Bir fiyat-performans ürünü. Sterilizasyona dikkat edilerek evde de kullanılabilir. Uygulama aparatındaki çok ince uçlu çelik iğnelerle deride minik delikler açılır, mezoterapi ürünlerinin cilde daha iyi işlemesi sağlanır, aynı zamanda onarım mekanizması tetikleneceği için vücut kolajen üretmeye teşvik edilmiş olur” diyor.

‘Nem dengesini düzenliyor’ 8/10

MEZOTERAPİ VE GENÇLİK AŞISI

Cilt kalitesini arttırmayı hedefleyen mezoterapi ve gençlik aşısı için Prof. Dr. Özlem Çolak şunları söylüyor: “Mezoterapi vitamin, aminoasit ve antioksidan karışımlarının dermal tabakaya mikroenjeksiyonla verilmesidir. Sık yapıldığında canlılık sağlar ancak bilimsel olarak etkinliği kullanılan solüsyon içeriğine göre değişkenlik gösterir. Gençlik aşısıysa cildin nem dengesini düzenleyip elastin-kolajen sentezini destekler.”

‘Yetersiz kalabilir’7/10

EKSOZOM

Op. Dr. Hakan Özocak “Kök hücreden türetilmiş, hücrelerarası iletişimi sağlayan eksozomların cilde enjekte edilmesidir. Cilt yenileme, ince ve orta derece kırışıklıkların azaltılması ve lekeler için kullanılır. İleri yaşlanma bulgularında etkisiz kalabilir” yorumunu yapıyor. Prof. Dr. Akın Yücel ve Prof. Dr. Ersoy Konaş yeterli klinik çalışması olmadığını belirterek uygulamaya puan vermedi.

‘Koyu tenlilere uygun değil’ 8/10

FRAKSİYONEL LAZER

Lazer ışınlarıyla ciltte termal hasar oluşturarak cilt yüzeyini yeniliyor. Op. Dr. Hakan Özocak ince ve orta kırışıklıklar, cilt lekeleri, yara ve operasyon izlerinin tedavisine destek olabileceğini söylüyor. Koyu tenli hastalarda iz kalması riski nedeniyle uygulanmadığının altını çiziyor.

‘Çok nadir ihtiyaç olur’ 3/10

DOLGU





Hyalüronik asit veya benzeri maddelerin enjeksiyonuyla dokulara hacim kazandırılması işlemi. Kontur düzeltmek amacıyla uygulanıyor. Ancak Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal “Çok nadir hastada dolguya gerçekten ihtiyaç var” diyor. Sıvı yüz germe işlemiyle ilgili de Prof. Dr. Ersoy Konaş “Aslında bir dolgu uygulamasıdır. Yüz germe cerrahi bir işlemdir, bu yüzden ‘sıvı yüz germe’ doğru bir tabir değil. Bu uygulamada da yine deri altında dolgular kullanılır” bilgisini veriyor.

‘Kitlerin kalitesi önemli’ 8/10

PRP

Trombosit açısından zengin plazma anlamına gelen PRP’de hastadan alınan kan işlemlerden geçiriliyor. Elde eden serum da cilt yenilemesi ve onarımı amacıyla kullanılıyor. Prof. Dr. Akın Yücel’e göre alerji riski yok. Kitlerin kalitesi işlemin kalitesi üzerinde etkili. Yara, yanık ve iz tedavilerinde de kullanılıyor.

‘Isı enerjisi veriliyor’ 6/10

RADYOFREKANS VE ALTIN İĞNE

Cilde dışarıdan ısı enerjisi veriliyor. Op. Dr. Hakan Özocak radyofrekansın hafif ve orta cilt sarkmaları için kullanıldığını, fazla sarkması olan hastalarda etkisinin yetersiz kaldığını söylüyor. Altın iğneyse uçlarında altın iğneler olan bir cihazla mikroiğneleme yapılarak radyofrekans enerjisinin cilde uygulanması.

CERRAHİ İŞLEMLER

‘Görüş kalitesini düzeltmeye de yardımcı’ 10/10

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal’a göre hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ameliyat gruplarından biri. Sadece yorgun ifadeden kurtulmak ve gençleşmek için değil, görüş kalitesini düzeltmek için de ihtiyaç duyan hastalara öneriliyor.

‘Dokulara zarar verebilir’ 2/10

İPLE YÜZ GERME





Prof. Dr. Akın Yücel “Cerrahi yüz germenin yerini dolduramayan, etkisi kısa süreli ve sınırlı, uygulama esnasında dokulara zarar verme riski olan hatta ileride yapılacak yüz germe operasyonunu zorlaştırabilecek bir işlem, önermem, yapmam” diyerek iple yüz germe konusunda uyarıyor.

‘Cilt sarkmalarına karşı’ 9/10

KARIN GERME (ABDOMINOPLASTİ)

Sarkan karın derisinin toparlanması ve kasların sıkılaştırılması için uygulanıyor. Op. Dr. Hakan Özocak şunları söylüyor: “Gebelik/büyük kilo değişimleri sonrası oluşan deformite ve cilt sarkmalarının düzeltilmesinde kullanılır. Gebelik planlayanlarda ya da kilo verme süreci devam edenlerde uygun değildir. İstenen kiloya ulaşıldıktan birkaç ay sonra planlanabilir.”

‘Ultrasonik ses dalgalarıyla...’ 8/10

LIPOSUCTION

Prof. Dr. Ersoy Konaş şunları söylüyor: “Diyet ve spora dirençli bölgesel yağları gidererek vücut hatlarını orantılı hale getirmeyi amaçlayan bir işlem. Vaser liposuction gibi ileri teknolojiler ultrasonik ses dalgalarıyla damar ve sinir gibi önemli dokulara zarar vermeden yağ dokusunu sıvılaştırır ve sonra çeker. Amaç kilo verdirmek değil, vücut yapısını şekillendirerek estetik konturlar oluşturmaktır.”

‘Hacim kazanıyor veya küçülüyor’ 10/10

MEME ESTETİĞİ





Prof. Dr. Akın Yücel dünyada en sık yapılan estetik cerrahi işlemi olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Vücuda oranla daha küçük memelere hacim kazandırılıp dikleştiriliyor veya büyük memeler küçültülüyor. Ayrıca kanserli dokusu alınan meme onarılabiliyor. Farklı arayışlar olsa da hiçbir yöntem meme protezleri kadar güvenli değil. Son yıllarda yağ dokusu dolguları da meme proteziyle birlikte meme şekillendirmede kullanılmaya başladı.”

‘Travmayı azaltan teknikler var’ 10/10

BURUN ESTETİĞİ (RİNOPLASTİ)

Prof. Dr. Ersoy Konaş şunları anlatıyor: “Burnu sadece estetik olarak yüze uyumlu hale getirmekle kalmayan, aynı zamanda nefes alma gibi fonksiyonel sorunları da düzeltmeye yardımcı olan bütüncül bir operasyondur. Günümüzde uygun hastalarda kemikler kırılmadan, ultrasonik ses dalgalarıyla burnun şekillendirildiği piezo (ultrasonik) rinoplasti gibi travmayı azaltan teknikler de kullanılıyor. Bu yöntem çevre yumuşak dokulara zarar vermediği için ameliyat sonrası morluk ve şişlik belirgin ölçüde azalıyor.”

‘Komplikasyonları olabilir’3/10

YAĞ ENJEKSİYONLU POPO ESTETİĞİ (BRAZILIAN BUTT LIFT)

Bel, basen gibi bölgelerde biriken yağ dokusunun, hacim vermek ve şekillendirmek amacıyla popoya enjekte edilmesidir. Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal’a göre risk oranı yüksek ve komplikasyonları olabilir.

‘Yaşlanma ileri düzeydeyse...’ 9/10

YÜZ GERME

Genellikle saç çizgisi ve kulak önünden/arkasından kesiler yapılarak cildin altındaki SMAS adı verilen taşıyıcı kas-bağ dokusu yeniden konumlandırılıyor. Fazla deri çıkarılıyor ve cilt daha gergin pozisyonda dikiliyor. Prof. Dr. Özlem Çolak “Cilt fazlalığını ve derin planlardaki sarkmayı gideren kalıcı bir cerrahi yöntemdir. Yaşlanma bulguları ileri düzeyde olan hastalarda halen altın standarttır” diyor.