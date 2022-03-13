10 milyar doz aşı yapıldı, 386 milyar insan hastalığı yendi

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Ülkemizde...





* 1: 11 Mart 2020’de Türkiye’de koronavirüse sahip kişi sayısı

* 14,5 milyon: Türkiye’de pozitif vakaların toplam sayısı

* 13.951.247: Türkiye’de hastalığı geçirip iyileşenlerin sayısı m 146.171.852: Türkiye’de yapılan aşıların dozu

* 95.954: Türkiye’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı

* 55.062: Şırnak’ta pandeminin başından beri korona olanların sayısı... Türkiye’de en az vaka bu kentte görüldü.

* 712.091: 31 Ocak 2022’de Türkiye’deki pozitif vakaların sayısı. Bu, bir gün içinde görülen en yüksek vaka sayısı

Dünyada...





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* 10.637.857.864: Tüm dünyada uygulanan aşı dozu

* 6.044.853: 17 Kasım 2019’dan bu yana korona nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı

* 386.348.233: Hastalığı yenip sağlığına kavuşanların sayısı

Maske, dezenfektan...





1,5 milyon dolar: Dünyanın en pahalı maskesinin fiyatı... Tasarımcı Isaac Levy’nin beyaz altından yaptığı maskenin üzeri 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla kaplı.

* 60: Koronavirüse karşı etkili olabilmesi için bir el dezenfektanında bulunması gereken alkol oranı yüzdesi

* 50 bin lira: İngiltere’de, Open Orphan isimli bir araştırma şirketinin denek olarak kullanılmak üzere virüsü taşımaya gönüllü olan kişilere verdiği para miktarı

*25 milyar Euro: İtalya’da COVID-19’dan işsiz kalan kişi ve maddi zarar gören işletmelere hükümetin yaptığı yardımın toplamı

* 463 milyon: Tüm dünyada pandemi sebebiyle okulu kapanınca uzaktan eğitim alma olanağı olmayan çocuk sayısı

* 50 milyon: Türkiye’de bir haftada üretilen maske sayısı

* 129 milyar: Dünyada her ay kullanılan maske miktarı