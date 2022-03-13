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10 milyar doz aşı yapıldı, 386 milyar insan hastalığı yendi

#Koronavirüs#Covid-19#Pandemi
10 milyar doz aşı yapıldı, 386 milyar insan hastalığı yendi

İlk koronavirüs vakası Aralık 2019’da Vuhan’da görüldüğünden beri hastalığa dair milyonlarca istatistikle karşılaştık. Vaka sayısı her geçen gün artarken aşının bulunmasıyla dünyaca biraz da olsa rahat nefes aldık. Bu süreçte işini kaybedenlerden uzaktan eğitim alma şansı olmayan çocuklara, uygulanan aşı dozundan kullanılan maskelere COVID-19’un bir de maliyeti vardı. Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve UNICEF’in 10 Mart 2022 verileriyle pandeminin en ilginç istatistikleri...

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Ülkemizde...

10 milyar doz aşı yapıldı, 386 milyar insan hastalığı yendi

* 1: 11 Mart 2020’de Türkiye’de koronavirüse sahip kişi sayısı
* 14,5 milyon: Türkiye’de pozitif vakaların toplam sayısı 
* 13.951.247: Türkiye’de hastalığı geçirip iyileşenlerin sayısı m 146.171.852: Türkiye’de yapılan aşıların dozu
* 95.954: Türkiye’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
* 55.062: Şırnak’ta pandeminin başından beri korona olanların sayısı... Türkiye’de en az vaka bu kentte görüldü.
* 712.091: 31 Ocak 2022’de Türkiye’deki pozitif vakaların sayısı. Bu, bir gün içinde görülen en yüksek vaka sayısı

Dünyada...

10 milyar doz aşı yapıldı, 386 milyar insan hastalığı yendi

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10 milyar doz aşı yapıldı, 386 milyar insan hastalığı yendi

* 10.637.857.864: Tüm dünyada uygulanan aşı dozu
* 6.044.853: 17 Kasım 2019’dan bu yana korona nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı
* 386.348.233: Hastalığı yenip sağlığına kavuşanların sayısı

Maske, dezenfektan...

10 milyar doz aşı yapıldı, 386 milyar insan hastalığı yendi

1,5 milyon dolar: Dünyanın en pahalı maskesinin fiyatı... Tasarımcı Isaac Levy’nin beyaz altından yaptığı maskenin üzeri 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla kaplı.
* 60: Koronavirüse karşı etkili olabilmesi için bir el dezenfektanında bulunması gereken alkol oranı yüzdesi
* 50 bin lira: İngiltere’de, Open Orphan isimli bir araştırma şirketinin denek olarak kullanılmak üzere virüsü taşımaya gönüllü olan kişilere verdiği para miktarı
*25 milyar Euro: İtalya’da COVID-19’dan işsiz kalan kişi ve maddi zarar gören işletmelere hükümetin yaptığı yardımın toplamı
* 463 milyon: Tüm dünyada pandemi sebebiyle okulu kapanınca uzaktan eğitim alma olanağı olmayan çocuk sayısı
* 50 milyon: Türkiye’de bir haftada üretilen maske sayısı
* 129 milyar: Dünyada her ay kullanılan maske miktarı

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#Koronavirüs#Covid-19#Pandemi

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