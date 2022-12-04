heraiyiolacak

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Hera ünlü bir köpek. Sosyal medyada ‘Heranın Babası’ hesabıyla 2 milyonun üzerinde takipçisi var. Çok seviliyor; her videosuna, fotoğrafına binlerce yorum yapılıyor. Sahibi Halil Aşar’la kanser olan Hera’nın kemoterapi seansından önce buluştuk. Halil Bey “9.5 yıldır her yaşadığımı Hera’ya anlattım. Ona bir şey olduğunda kime anlatacağımı bilmiyorum. Onun gibi kimse dinlemez” diyor.

◊ Hera nasıl bir köpek?

Hera gerçekten çok farklıdır. Yanında sigara içerseniz diğer odaya geçer, küfrederseniz havlar, kadına ve çocuğa el kaldıran kim olursa olsun saldırır. Beni kıskanır, ama hayvanlardan değil, insanlardan. Oturup dertleşiriz, gayet anlayarak dinler. En farklı özelliği de mama için değil, sevgi için yapar her şeyi.

◊ Ne kadar zamandır birliktesiniz?

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Hera, 3 Şubat 2013 doğumlu. Ben onu 18 Mart 2013’te sokaktan sahiplendim.

◊ Nasıl karşılaştınız?

Isparta’da üniversitedeydim. Ev sahibim kirayı ödeyemediğim için beni evden attı. Sokakta kaldım. O sırada bir üniversite öğrencisi kız arkadaşına Hera’yı hediye olarak alıyor. Kız istemeyince de sokağa atıyorlar. Sonra biz karşılaşıyoruz. O zamandan beri beraberiz.

◊ Bu karşılaşmalar sanıldığı gibi tesadüf olmuyor, değil mi?

Ben de buna inanıyorum. Çok zor zamanlar yaşadım. Sokakta kaldım, aldatıldım, bir sürü şey geldi başıma. Ben ağlarken Hera gelip yüzümü yalardı. Ve hem Hera sayesinde hem de ne zaman sokak hayvanlarını beslesem, onlar için bir adım atsam, toparlandığımı hissettim.

◊ Hakkınızda ‘Üniversiteli genç Niğde’de mama dağıtıyor’ diye haberler çıkmıştı.

Evet. Isparta’da fotoğrafçılık yapıyordum. Sonra Niğde’deki sokak hayvanlarının çaresizliğini gördük haberlerde. Bir günde karar verip Niğde’ye yerleştik. 300-350 köpeği besliyorduk çöplüklerde. Derken Hera’nın tümörü çıktı. Biz de İstanbul’a geldik.

◊ Nasıl fark ettiniz tümörü?

Hera’yı her gün elimle tararım. Kasığında bir şişlik geldi elime. Veterinere gittik, testler yapıldı. Ameliyat oldu, tümör alındı. Birkaç gün düzelir gibi oldu, sonra düşüş başladı.

Dakika dakika hesaplı

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◊ İstanbul’daki kliniği nasıl buldunuz?

Sosyal medyadan dolayı bağlı olduğumuz ajanstaki arkadaşımız önerdi. Hera’nın durumu çok kötülemişti. Aradım. Hera’yla daha önce trafik kazası geçirdik, o yüzden arabada çok tedirgin olur. Ama hocamız (Berna Kübra Konyalı) güven verince hemen o gece yola çıktık.

◊ Kemoterapi seansları ne kadar sürüyor?

Kemoterapi ilacını damardan 13 dakikada alması gerekiyor. Bu sırada hiçbir şekilde hareket etmemesi lazım. İlacı aldıktan 15 dakika sonra çişini yapmalı. Ardından 2 saat ilacın dağılması için serum alıyor. Her şey dakikasına kadar hesaplı. Sonra bir 13 dakika daha ilaç, yine 2 saat serum. Arada çiş beklemeleriyle falan 6-7 saat orada oluyoruz.

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◊ Süreçle ilgili ne hissediyorsunuz?

Buraya ilk geldiğimizde 3 aylık ömrü var demişlerdi. 5’inci ayı geçiyoruz. Amacımız hastalığı baskılayıp acı çekmemesini sağlamak, mümkün olduğunca mutlu yaşatmak. “Hera tamamen düzelecek, eski haline dönecek” demedi veterinerler. Ama ben 9.5 yıldır her yaşadığımı gelip Hera’ya anlattım. Ona bir şey olduğunda kime anlatacağımı bilmiyorum.

‘Yüzlerce hayvanı doyuruyor’

◊ Hera’nin bir misyonu var, değil mi?

Evet. Hera yüzlerce hayvanı doyuruyor. Türkiye’yi kapsayan bir sokak hayvanlarını besleme projesi başlattık. Sosyal medya hesaplarımıza verilen reklamlar karşılığında genelde para yerine mama alıyoruz. Bunları 81 ilde dağıtıyoruz.

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◊ Hera’yı nasıl eğittiniz?

Bir çocuğum olsa nasıl yapardım diye düşünerek davrandım Hera’ya karşı. Daha önce bilmiyordum köpek eğitimini. Hera beni eğitti aslında. Eğitirken ödül olarak sevgiden başka hiçbir şey vermedim. ‘Aferin’ en büyük ödüldü onun için hep.

‘Check-up asla ihmal edilmemeli’

Berna Kübra Konyalı-Veteriner hekim (Yenitepe Veteriner Kliniği)

◊ Köpeklerde kanser oranı insanlardaki gibi gün geçtikçe artıyor. Erken teşhis hayvanlar için de hayati önem taşıyor. Özellikle de yetişkin ve yaşlı grubuna giren hayvanlarda... Bu nedenle hayvan sahiplerinin rutin muayene ve check-up’ları asla ihmal etmemesi gerekiyor.

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◊ Kanserde genetik yatkınlık söz konusu. Yaşa bağlı kanserin de arttığını görüyoruz. 6-9 yaşla 9 ve üzeri yaşlarda çok daha fazla kanserle karşılaşıyoruz.

◊ Ülkemizde 2019’da yapılan çalışmada köpeklerde yüzde 13, kedilerde yüzde 11 oranında kayıtlı vaka bildirilmiş. Köpeklerde en çok adenokarsinom (vücudun mukus üreten glandüler hücrelerinde görülen, meme, prostat, akciğer, pankreas kanserleri gibi), kedilerde fibrosarkom (yumuşak doku kanseri) kanser türlerine rastlanıyor.

◊ Hayvanlarda da radyoterapi, kemoterapi, elektrokemoterapi kanserle savaşta tercih edilen yöntemler.

◊ Hera geldiğinde tablo maalesef çok kötüydü. Karşımızda immün sistemi çökmüş, akciğeri tümörle kaplı, gizli kalp hastalığı olan bir hasta vardı. İlk 4 doz kemoterapide tümörler büyümeye devam edince daha agresif bir tedaviye geçtik. Amacımız süreyi uzatmak ve Hera’yı mümkün olduğunca rahat ettirmek. Bu yüzden Hera yaşadığı süre boyunca kontrol altında olacak.