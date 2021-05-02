- Peki, solucan olsam. Yine de beni sever... - Uyu artık!

Çiftler arasında yaşanan küçük atışmalar ilişkinin tuzu biberi. Uykuları kaçıran sorularla başlayan bu atışmalar kimi zaman komik diyaloglar yaşanmasına sebep oluyor. Son günlerde uykuya hazırlanan bir çiftin arasında geçen absürt diyalogların resmedildiği bir çizim Twitter’da sıkça paylaşılıyor. Çiftlerden birinin başını yastığa koyduğunda aklına takılan “Benim burnum güzel di mi, yaptırmaya gerek yok di mi”, “İçimden konuşunca beni duyabiliyor musun”, “Ben iyi ki doğmuşum di mi, çok üzülürdün, doğmasaydım” gibi sorulara yandaki yastıktan gelen yanıt tek ve hep aynı: “Uyu artık!” Anonim bir çizimle başlayan bu akım ismini bu cevaptan alıyor. Aslında en eğlenceli tarafı şablon halinde paylaşılan sabit çizimi değil, Twitter kullanıcılarının bu resmin üzerine kendi ilişki deneyimlerinden ilham alarak yazdıkları komik diyaloglar.

GÜLDÜREN DİYALOGLAR

Instagram’da @pastelsezer hesabında 175 bin takipçisi olan Sezer Oğuz, Adana’da resim öğretmenliği öğrencisi. Bu akımın en popüler profillerinden biri onunki. İlişkileri konu alan böyle bir hesap açmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor: “Bu diyalogların Twitter’da insanları çok güldürdüğünü gördüm. Denemeler yapıp çevremle paylaştım. Aldığım güzel yanıtlar ve bu tarzda bir Instagram hesabının olmaması benim bu boşluğu doldurmama sebep oldu.”

Oğuz, bu paylaşımlarda kendi ilişkisinden ve çevresinden ilham almış. Paylaşımlarla ilgili “Eşim bu sayfayı benim sanıyor” diyen de çıkmış, “Hesaba girince evlenesim geliyor” diye yorum yazan da...

DAHA ROMANTİĞİ VAR

Twitter’dan Instagram’a sıçrayan bu akım için Sezer Oğuz “Çiftler kendi hayatlarından kesitleri sosyal medyada görmeyi ve birbiriyle paylaşmayı seviyor. Aynı zamanda şu anda bir ilişkisi olmayanlar da bu çizimleri tatlı buluyor. Bekârların birçoğu kendileri için hayattan böyle sevimli bir ilişki diliyor” diyor.

Aynı konseptin bir diğer paylaşımcısı da yine Instagram’da 51 bin takipçisi olan @uyurmusunartik isimli hesap. @pastelsezer’den farklı olarak buradaki çift biraz daha romantik olabiliyor.

“- Günaydın, kahvaltıyı hazırlayıp yatağıma getireceğin günler ne zaman gelir?

- Gözümü açmadım daha bebeğim.”

ya da

“- Benim adım neydi, seni seviyorum muydu, bi söylesene bakiyim anımsayacak mıyım?”

Aslında bu çizimlere dijital kartpostal demek yanlış olmaz. Birçok çift çizimlerin altına birbirini etiketliyor. İlişkilerine uygun bulduklarını birbirlerine yolluyorlar.

‘Uyu artık’ çılgınlığı artık öyle bir hal almış ki; Instagram hesabı reklam alabiliyor, ‘Uyu artık’ çizimleriyle tasarlanmış kupaların satışı yapılıyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?