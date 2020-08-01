Ziyarete gelenler parmaklarını yiyecek

İKRAMLIKLAR

Böylesini hiç tatmadınız

Şef Refika Birgül’den kavunlu kısır...

NE LAZIM?

2 bardak bulgur

Yarım kavun

1 su bardağı sıcak su

Çeyrek su bardağı ılık su

2 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı domates salçası

2 çorba kaşığı nar ekşisi

10 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

8 adet taze soğan

2/3 bağ maydanoz

4 dal nane

Marul

NASIL YAPARIM?

◊ 2 bardak ince bulguru bir tencerenin içine koyun, 1 bardak kaynar suya 1/4 bardak ılık su ekleyerek bulgurun üzerine dökün. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin. Açılma şekli, süresi ve gereken su miktarı bulgurun cinsine göre değişecektir.

◊ Bulgur dinlenirken 2 çorba kaşığı biber salçası, 2 çorba kaşığı domates salçası, 10 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuzu bir kapta karıştırın.

◊ 1 limonu sıkıp suyunu hazır edin. 8 taze soğanı, 2/3 bağ maydanoz ve 4 dal taze naneyi ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin. Bu sırada bulgurunuz hazır hale gelecektir. Eğer kuru kaldıysa biraz daha kaynar su ekleyip biraz bekletin.

◊ Bulguru rahatça yoğurabileceğiniz bir kaba alıp salça ve baharatı karıştırarak hazırlamış olduğunuz sosu üzerine dökün. Siz yoğurdukça biraz katı olan bulgur açılacak ve nefis sos tanelerin içine işleyecek. Vaktiniz varsa 10 dakika yoğurun. Bulgur kuru kalırsa limon ve su ekleyerek açabilirsiniz.

◊ Yeşillikleri soslu bulgura ekleyin ve parmaklarınızla kabaca karıştırın. Fazla yoğurup yeşilliklerin renklerini kaybetmemek gerek. Sonra 2 çorba kaşığı nar ekşisini ekleyin. 1/2 kavunu keserken çıkan suyu kısırın üzerine boşaltın. Kavunları güzel yuvarlaklar halinde kesin ve kısıra karıştırın ancak karıştırırken bastırmamaya özen gösterin.

◊ Marul yapraklarını dizin, bastırmadan avcunuza aldığınız kısırı yaprakların üzerine koyun. Bu şekilde göze hitap eden ufak ufak tepecikler oluşturun.

Şık bir sunum

Şef Umut Karakuş’tan yoğurtlu semizotu...

NE LAZIM?

1 demet semizotu (yıkanmış ayıklanmış)



1 diş sarımsak



2 su bardağı süzme yoğurt



1 su bardağı yoğurt





yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz



Yarım limon



6 adet ceviz



Yarım bağ dereotu



Yenilebilir çiçek (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Semizotunu ayıklayın ve sert sap kısımlarını ince ince doğrayın. Yarım limonun bir kısmını üzerine sıkın ve 30 dakika kadar dinlendirin.



◊ İki yemek kaşığı süzme yoğurdu bir kenara ayırın. Ardından kalan yoğurtları karıştırıp sarımsak, tuz ve zeytinyağının bir kısmını ekleyin. Bu karışıma doğranmış semizotu saplarının hepsini ve yaprakların yarısını katıp karıştırın ve cevizleri de iyice kırarak ekleyin.



◊ Son olarak ince kıyılmış dereotunun da bir kısmını ayırarak kalanı üstüne koyup harcınızı bitirin. Yoğurtlu semizotunuzu 15 dakika dolaba alıp dinlendirin ve sertleşmesini sağlayın.



◊ İki yemek kaşığı süzme yoğurdu bir fırın tepsisine palet yardımıyla ince ince sürün. 120 derecede ısınmış fırına verip kurutun (Yaklaşık 30 dakika).



◊ Kurumuş yoğurtları bir mikser yardımıyla toz haline getirin. Kalan semizotunu biraz zeytinyağı, tuz, dereotu ve limon suyuyla karıştırıp bir salata oluşturun.



◊ Evdeki yuvarlak bir kalıbı tabağın ortasına alın, üzerine semizotu salatanızı doldurun ve iyice sıkıştırın. Bahçeden topladığınız renkli filizleri üstüne serperek süsleyin. Bir elek yardımıyla yoğurt tozunu da serpin. Kalan iki cevizi bir zest yardımıyla salatanızın üzerine rendeleyin ve tabağınız hazır.

Pratik bir tarif

Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan panelenmiş hellim...

NE LAZIM?

250 gr hellim peyniri



100 gr panko (kurutulmuş ekmek içi)



2 yumurta



1 su bardağı un



Kızartmalık yağ

NASIL YAPARIM?

◊ İlk olarak hellim peynirini dilimleyin. Ardından önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, son olarak da pankoya bulayıp kızgın yağda kızartın. Yanına ev yapımı acı biber reçeli veya chutney sosla servis edebilirsiniz.

TATLILAR

Her çeşit meyveyle!

Caresse Luxury Collection Resort’ün şefi Baransel Duman’dan frambuaz kremalı beze kulesi... Şef Baransel Duman bu sunumda mango sorbesi kullanmış.



NE LAZIM?

(Beze için)

4 yumurta beyazı

1.5 su bardağı tozşeker

Çok az tuz

(Frambuaz kreması için)

300 gr taze frambuaz

5 çorba kaşığı tozşeker

Bir tutam pektin (ya da bir yemek kaşığı nişasta)

NASIL YAPARIM?

◊ (Bezeyi) Yumurta beyazlarını mikserde düşük devirde biraz çırptıktan sonra yavaş yavaş tozşekeri ekleyin. Karışıma tuzu da koyduktan sonra hızlı devirde kar beyazı haline gelene kadar çırpın. Çırpma telini salladığımız zaman ucunda kalanlar yere dökülmeyecek şekilde köpük bir kıvam elde ettiysek beze fırına girmeye hazır demektir. Fırın ısısı: 120 derecede 40 dakika.

◊ (Frambuaz kremasını) Frambuazları iyice ezin. Glikoz, şeker ve pektini ekledikten sonra kaynatıp ocaktan kenara alın ve dolapta dinlenmeye bırakın. Bezelerle kremayı dilediğiniz yaz meyveleri ve sorbeyle sunuma hazırlayabilirsiniz.

Hem sağlıklı hem lezzetli

Şef İdil Yazar’dan sağlıklı çikolata... NE LAZIM?



1/3 bardak hindistancevizi yağı

3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1/4 bardak keçiboynuzu unu

1 yemek kaşığı kakao

2-3 yemek kaşığı pekmez

1/4 bardak fındık (dövülmüş)

NASIL YAPARIM?

Hindistancevizi yağını eritin. Ardından bütün malzemeleri bir kâsede buluşturun, güzelce çırpın. Son olarak buz kalıplarına alın ve buzlukta dondurun. Yaklaşık 15-20 dakika içinde donacaktır. Kalıplardan çıkararak servis edin. Çikolatayı silikon buz kalıbında dondurursanız daha rahat çıkarabilirsiniz.

Farklı bir yorum

Şef Yaren Çarpar’dan hurmalı baklava...



NE LAZIM?

15 adet baklava hamuru

150 gr tereyağı (eritilmiş)

(Hurmalı iç harç için)

500 gr hurma

1 avuç ceviz

2-3 adet kakule

1 adet limonun kabukları

1 tutam tarçın

(Şerbet için)

1 su bardağı tozşeker

1.5 su bardağı su

1-2 damla limon

NASIL YAPARIM?

◊ Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp püre haline getirin. İçine cevizleri kıyıp katın. Kakuleyi havanda dövüp hurmaya ekleyin.

◊ Limonun kabuklarını rendeleyin. Tarçın ilave edin ve hepsini yoğurun. Bu bizim iç harcımız olacak. Hazır baklava hamurundan bir yaprak serin. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün. Sonra bir yaprak baklava hamuru, yeniden tereyağı sürerek toplamda üç yaprak baklava hamurunu bu şekilde üst üste hazırlayın.

◊ Hazırladığınız hurmalı harçtan biraz alın ve uzun ince rulo halinde yuvarlayın. Baklava hamurunun kısa kenarına koyun ve hurma içeride olacak şekilde hamuru yuvarlayın. Bir fırın tepsisini yağlayın ve hazırladığınız bu hurmalı ruloyu tepsiye yerleştirin.

◊ Sonra tekrar aynı şekilde aralarına yağ sürerek üç yaprak baklava hamurunu hazırlayın. İç harç bitene kadar bunu yapmaya devam edin.

◊ Bu arada tatlıyı yaparken bir taraftan da küçük bir sos tenceresinde tozşekere su ekleyerek şerbeti hazırlayın. Şerbet kaymaya başladığında ocağın altını kapatıp birkaç damla limon suyu sıkıp kenara alın.

◊ Tüm tepsiyi hurmalı baklavayla doldurduktan sonra dilimleyin, üzerine de erimiş tereyağı sürün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında tüm yüzeyler kızarıp çıtırdayana kadar pişirin.

◊ Tatlı pişerken şerbeti güzelce soğutun. Fırından çıkan sıcak tatlıya soğuk şerbet gezdirin.