‘Zirvedeyim, sesin duyulmuyor’

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Sessiz flörtlere fon şarkısı

Kasım ayında çıkacak ikinci albümü ‘Akkor’ üzerinde çalışan Melike Şahin, bu albümdeki şarkılardan ‘Canın Beni Çekti’yi tekli olarak yayımladı. Müziğiyle nostaljik bir hava estiren şarkının nüktedan sözleriyse Şahin’e ait. Şarkı ‘Cilvemi yaparım ama bana erişmek o kadar da kolay değil’ mesajını veriyor.

‘Canın Beni Çekti’ (Tekli)

Melike Şahin

Gülbaba Records

Gençlik ateşi

Melis Fis kendisine çok yakışan bir şarkıyı cover yapmayı seçmiş. Fis, Hepsi grubunun bir dönem dillerden düşmeyen şarkısı ‘Yalan’ı Nurettin Çolak’ın bol sürprizli düzenlemesiyle yorumluyor. Karnaval tadında, rengârenk, enerjik… Böyle ‘pembe bir yalan’a kim itiraz edebilir?

‘Yalan’ (Tekli)

Melis Fis

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Sony Music Türkiye

Yine farklı sularda

Güneş’in gözü kendi kulvarında hep zirvede. ‘Klişe Masallar’ adlı yeni şarkısı da belli ki bu iddiayla yayımlandı. Kendini tekrarlamak yerine farklı sularda yüzmeyi seven Güneş, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda prodüktör olarak TRVMEN ve Berkin Laleli ile çalışmış.

‘Klişe Masallar’ (Tekli)

Güneş

Sony Music Türkiye

Hakkını vererek sevmek

Sonbahar depresyonu belli ki Güliz Ayla’yı teğet geçmiş. Pop rock türündeki yeni teklisi ‘Bi’ Farkın Var’ dinleyenleri dansa davet ediyor. Düzenlemesini Sabi Saltıel’in yaptığı şarkıyı Ayla şöyle anlatıyor: “Sevginin sonuna kadar hakkını vererek yaşamak, sevdiğimi şımartmak çok hoşuma gidiyor. Şarkı bu duygularla yazıldı.”

‘Bi’ Farkın Var’ ‘Tekli)

Güliz Ayla

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Pasaj Müzik

Yeni nesil arabesk

Bu kez sözü ve müziği kendilerine ait bir şarkıyla karşımızda İstanbul Arabesque Project. Arabeski modern rock’la harmanlayan, uzun soluklu grubun duygusal parçası ‘Yastayım’ özlem duygusunu ve yitip giden aşkları anlatıyor.

‘Yastayım’ (Tekli)

İstanbul Arabesque Project