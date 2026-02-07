Zihinde bir gezinti

Haberin Devamı

Son Rüya Pedro Almodóvar Çeviren: Süleyman Doğru Doğan Kitap Öykü

1960’ların sonlarından bugüne uzanan, anı ve kurmaca arasında gezinen 12 metin… Bir otobiyografi değil, yüzyılımızın en yaratıcı insanlarından birinin zihninde bir gezinti… Yönetmen Pedro Almodóvar’ın sinemasının nelerden beslendiğine dair ipuçları sunuyor.

Kör Nokta İyi İnsanların Gizli Önyargıları Mahzarin R. Banaji, Anthony G. Greenwald Çeviren: Ömer Anlatan Nova Kitap Kişisel Gelişim

İki tanınmış psikoloğun yazdığı kitap; yaş, cinsiyet, ırk, sınıf, din gibi konularda çoğu zaman farkında bile olmadığımız önyargılarımızı, bu önyargıların beğenilerimizi, inançlarımızı ve kararlarımızı nasıl etkilediğini inceliyor.

Uğultulu Tepeler Emily Brontë Çeviren: Ertuğrul Koç İthaki Yayınları Roman

Emily Brontë’nin romanından uyarlanan filmin vizyona girmesine az zaman kaldı. Filmin afişini kapağa taşıyan kitap İthaki Yayınları’ndan çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü de yaklaşırken bu sarsıcı aşk hikâyesini okumak isteyenlere…