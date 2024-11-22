Zamansız parçaların peşinde...

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1- BENZERSİZ KIYAFET VE AKSESUARLAR

Vintage By Nzn, İstanbul





Aysun Kaba burada özellikle elbiseler, takımlar ve trençkotların öne çıktığını, lüks markaların dikkat çektiğini söylüyor. Kübra Demir ise, “Eski dönemlere ait kıyafetleri, aksesuarları ve benzersiz parçalarıyla dikkat çekiyor. Özgün parçaları bir araya getirerek retro modayı sevenlere hitap ediyor” diyor. Çevrimiçi ve randevuyla satış yapıyor. @vintagebynzn

2- ‘ÖNEMLİ MAĞAZALARDAN BİRİ’

Vintage İstanbul, İstanbul





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Asena Sarıbatur “İstanbul’daki vintage kültürüne katkı sağlayan en önemli mağazalardan biri. Şimdi daha çok aksesuar üzerinden ilerliyor. Kurucusu Özge’nin güzel bir arşivi olduğunu düşünüyorum. Vintage sevenler onu takipte kalsın” diyor. Mağaza Kübra Demir, Neslişah Aygören ve Serli Gazer’in de listesinde. @vintage_istanbul

3- ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ

Semih Vintage, İstanbul





Serli Gazer mağazanın stil konusunda öncü olduğunu söylüyor: “O dönem trend olan parçaları bulabildiğim yerlerden biri. Aksesuar konusunda da oldukça zengin bir portföyü var.” Lara Mutlu “Dünyanın farklı yerlerinden, lüks markaların vintage parçaları tek bir adreste”, Aysun Kaba ise “Ciddi bir ürün yelpazesi olan, güven duyacağınız bir yer” diyor. @semihvintage

4- ‘FİYAT-PERFORMANS DENGESİ İYİ’

Mel’s, İstanbul

Serli Gazer, Mel’s’in özenle kürate ettiği ikonik tasarımlara yer verdiğini vurguluyor. Ve “Derin bir moda tarihi bilgisinden ve süzgecinden geçen parçalar bulunuyor” diyor. Lara Mutlu ise fiyat-performans dengesi açısından iyi olduğunu söylüyor. Asena Sarıbatur “Mel’s’e vakit ayırıp tüm parçaları incelemenizi öneririm” diyor. @mels_mels_mels

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5- ‘RANDEVULU ÇALIŞIYORLAR’

Original Seconds, İstanbul

Aysun Kaba “Bu işi ilk yapanlardan. Çok seyahat eden ve seyahatlerinde vintage ürünleri keşfeden, kendileri de vintage seven ve kullanan kişiler. Bu da müşterilere daha güven veriyor. Ciddi bir ürün yelpazesi sunuyorlar, çoğu zaman randevulu çalışıyorlar” diyor. Lara Mutlu’nun da tavsiyeleri arasında. @original_seconds

6- ‘KENDİ KOLEKSİYONLARINI DA HAZIRLIYORLAR’

Küf Vintage, İzmir

Neslişah Aygören “Markanın vintage koleksiyonu özenle seçiliyor. Ayrıca her sezon kendi üretimleri olan ve zamansız parçalardan oluşan koleksiyonlar da çıkarıyorlar” diye açıklıyor önerisini. Serli Gazer “Küf bu işin en eskilerinden” diyor. Mağaza Lara Mutlu’nun da önerilerinden biri. @kuf.vintage

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7- FARKLI DÖNEMLERDEN ESİNLENİYORLAR

Rococo Vintage, İstanbul

Kübra Demir “60’lar, 70’ler ve 80’lerden esinlenen koleksiyonlarıyla özgün ve kaliteli vintage kıyafetler sunuyorlar. Mağaza hem gündelik hem de özel etkinlikler için şık ve benzersiz parçalar bulabileceğiniz bir yer olarak öne çıkıyor” diyor. Mina Ceran da öneriyor. @rococovintageistanbul

8- ‘GUSTO KELİMESİNİN KARŞILIĞI’

Fey, İstanbul

Serli Gazer “Türkiye’de kadın moda dergiciliğinin en önemli isimlerinden olan Fatoş Yalın’ın Nişantaşı’ndaki butiği... Fatoş Hanım’ın yıllar boyunca dergilerde yaptığı o müthiş moda çekimlerinin vücut bulmuş ve mağazalaşmış hali diyebilirim. Buraya girince gusto kelimesinin karşılığını bulabilirsiniz” diye anlatıyor. @fey_istanbul

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9- ‘DIŞ GİYİMDE ZENGİN SEÇKİ’

Hakan Bahar Wardrobe, İstanbul

Asena Sarıbatur “Vintage ruhunun doğasında olan alışveriş etkinlikleri düzenliyor. Ürünlere online ulaşabilirsiniz. Özellikle ceket ve dış giyim konusunda zengin bir seçkiye sahip” derken Aysun Kaba ise “Modanın içinde olup çok başarılı styling’lerde imzası olan ve vintage’ı iyi bilen biri. Güzel ürünleriyle biliniyor” diyor. @hakanbaharwardrobe

10- 2000’LER KONSEPTİ...

PaperKite, İstanbul

Mine Mücahid “2000’ler konseptli ürünler sunan bu butikte, kombinlerimi tamamlarken ihtiyaç duyduğum parçaları kolayca bulabiliyorum. Örneğin Versace, Gucci, Dolce&Gabbana gibi markaların 2000’lerde üretilmiş koleksiyonluk ürünlerini getiriyorlar. Bu tarz ürünler nadir bulunuyor” diye açıklıyor. @paperkitexcs