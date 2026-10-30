Zamansız, eğlenceli ve enerji veren yerli markalar

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Bu hafta odağımızda globalde de adını duyurmaya aday, son dönemde tarzını sevdiğim 12 yerli marka var. Kimisinin ürünlerini denedim, kimisiyle yeni tanıştım ve bazılarıyla da şimdilik sadece uzaktan bakışıyoruz. Giyimden çantaya, takıdan ayakkabıya uzanan; farklı bütçelere ve stil anlayışlarına seslenen bu seçkinin ortak noktası farklı tasarım dilleriyle radarımıza girmiş olması.

Aperlae Living: İlhamını denizden, güneşten ve doğadan alan marka, insanı Akdeniz sahillerine götüren bir dünya kuruyor. Giyim, ayakkabı ve çantalarının yanında enfes kokuları da var.

Ayma Active: Spor ve gündelik giyim arasında dolaşan, rahat ve havalı parçalar aradığımda baktığım adreslerden. Şortlu kaprileri ve pantolon etekleri bir süredir sepetimde bekliyor.

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Cait: Benim için tam bir ‘cool girl’ (havalı kız) markası. Gece dışarı çıkarken de gündelik bir görünüm kurarken de bakabileceğim seçenekleri olması hoşuma gidiyor. Özellikle etek, büstiyer ve ceket takımlar favorim.

Declara: Canlı renkleri ve iddialı tasarımlarıyla dönüp dönüp baktığım markalardan. Gece davetlerine ve gündelik stiline renk katmak isteyenlere uygun modelleri var. Gardırobunda daha cesur parçalara yer açmak isteyenlerin radarına girebilir.

Kundura: Henüz yalnızca uzaktan bakıştığımız markanın hem kadın hem erkek koleksiyonlarında gözüm var. Loafer’ları bir süredir istek listemdeydi. Şimdi topuklu modellerine de göz koydum. Ceketlerini de ayrıca anmak gerek.

Maeve: Markanın dünyasına baktığımda seksi, özgüvenli ve ışıldayan kadınlar görüyorum. Özellikle gece giyimi söz konusu olduğunda radarımda.

Mama in Love: Markanın dünyası beni her seferinde küçük bir nostalji yolculuğuna çıkarıyor. Şirin detaylara düşkün olanlara özellikle hitap ediyor. Üretimin her aşamasında kadın emeğine yer vermesi de ayrı bir değer taşıyor.

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Mea Culpa: Sade bir kıyafetin havasını bir anda değiştiren küpeleri ve ear cuff’ları (kelepçe küpe) vazgeçilmezlerimden. Ne zaman görünümümde biraz daha havalı olmak istesem elim onlara gidiyor.

Meri Lou: Takıda beni yakalayan şey zarif tasarımlarıyla birlikte bir anlam da bulabilmek. Meri Lou’nun kişiselleştirilebilen modelleri bu yüzden çok ilgimi çekiyor. Ürünleri uzun süre takmak isteyeceğim parçalar arasında.

Nisse: Ürünlerini uzun zamandır severek kullandığım markalardan. Yaz ve kış koleksiyonlarında farklı stillere alan açmasını seviyorum. Şu sıralar özellikle takım elbiseleri listemde.

Pemy: ‘Dopamin giyimini’ tek bir markayla anlat deseler cevabım Pemy olurdu. Çiçekler, desenler ve eğlenceli renkler markanın alameti farikası. Baktıkça bile enerjiyi yükselten bir gardırop sunuyor.

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Rawe: Sade, zamansız ve sessiz lüksü çağrıştıran tasarım diliyle beni cezbediyor. Kaliteli terzilikle birleşen, nitelikli kumaşları gardırobuna eklemek isteyenlerin listesine girebilir.

HER TARZA UYGUN



Markanın el işçiliğine değer veren parçaları var.

Aperlae Living, 9.800 lira



Kaprileri hem sporda hem de gündelik giymek için ideal.

Ayma Active, 2.000 lira



Denim, gömlek, blazer ceket ve loafer birlikteliği asla yanıltmaz.

Kundura, 12.500 lira



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Davetlerde fark yaratmak isteyenler için çok özel seçenekler var.

Maeve, 12.500 lira



En sade görünümü bile kolayca yükseltir.

Mea Culpa, 13.500 lira



Markanın ceket kalıplarını özellikle çok seviyorum.

Nisse, 27.800 lira



Bitki içerikli formül

Kore cilt bakım ürünlerine olan ilgi malum. Son keşfimse yakın zamanda Türkiye’ye giren belif oldu. Bitki içerikli formülleri ve özellikle nem odaklı ürünleriyle öne çıkan markanın çok tavsiye edilen Aqua Bomb serisini hemen denemeye başladım. Ciddi bir nemlenme sağlıyor. Siz de merak ederseniz belif ürünlerine Beymen Beauty Studio alanlarından ulaşabilirsiniz.

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İş biraz tersine dönüyor

Spor kıyafetlerini yalnızca spor salonunda giydiğimiz günler çok geride kaldı. Şimdi iş biraz tersine dönüyor ve günlük stilimiz spor salonuna giriyor. adidas Originals’ın ilk Originals Sport koleksiyonu tam olarak bunun üzerine kurulu. İkonik Superstar eşofmanından ilham alan koleksiyonda spor sutyenleri, taytlar, atletler ve tulumlar Originals’ın bildiğimiz retro havasını performans teknolojileriyle buluşturuyor. Kampanyasında da şarkıcı-söz yazarı Tate McRae, şarkıcı Emilia Mernes ve voleybolcu Harper Murray var.