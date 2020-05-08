Anne olmaya nasıl karar verdiniz?

Kendimi bildim bileli çocukları çok severdim. Doğru insan da kararımda etkili oldu...

Bir annenin oyuncu olmasının çocuklarıyla iletişimi açısından artıları oluyor mu?

Bu şekilde bir ayrım yapılabilir mi bilemiyorum ama gerçek hayatta oyuncu bir yapıya sahip olmak meslekle çok bağlantılı olmayabilir. Ben de genel olarak çocukların hayal dünyasını yakalayabilen bir anneyim.

Peki sizin için anne olmanın zor tarafları nelerı?

Zaman zaman çocuklarımın geleceği için endişeleniyorum. Bu pandemi de gösterdi ki maalesef çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmıyoruz. Benim için anneliğin en zor yanı bu; geleceğe dair düşünceliyim...

En son ‘Pinokyo’yu sahnelediniz. Çocuklarınız sizi sahnede görünce nasıl tepki verdi?

Projeyi daha çok oğlum Atlas’ı düşünerek kabul ettim. Benim çocukluğum sahnede ve kulislerde babamı seyrederek geçti. Atlas’ın da bunları yaşamasını istedim. Tam da hayal ettiğim gibi oldu.

Bu pazar Anneler Günü’nde ne yapmayı planlıyorsunuz?

Annem bizimle birlikte kalıyor, hep beraber güzel bir kahvaltı yapıp sohbet ederiz. Bir arada olmak anneler için en güzel şey...

Karantina dönemini çocuğunuza nasıl açıkladınız?

Atlas her şeyin farkında, haberleri biliyor ve konuya hâkim. Evde kalmanın güvenli olduğunu anladı ve ikna etmek hiç sorun olmadı. Zaten tüm aile evdeysek ondan mutlusu yok. Arya çok küçük. Bahçe komşumuz arkadaşıyla birbirlerine seslenip haberleşiyorlar. Ama neden birlikte oynayamadıklarını henüz anlayamıyorlar.

Tandoğan’ın oğlu Atlas (5.5) neden evlere kapanıldığını anlayacak yaşta. Ama Arya (1.5) komşunun çocuğuyla neden oynayamadığına akıl erdiremiyor.