Yükselen tempo, bitmeyen gece
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:00

Şehrin ritmini yakalamak isteyenler soluğu dans edebilecekleri mekânlarda alıyor. Güçlü DJ’lerin setin başına geçtiği, temponun hiç düşmediği, sabaha kadar süren enerjisiyle gece hayatının en iyi adreslerini jüri üyelerimize sorduk. İçlerinde Türkçe müzik çalanlar da R&B ruhu taşıyanlar da var.

‘Elektronik müziğin mabedi’

Klein Phönix, İstanbul

Emrah Karaduman “İstanbul gece hayatının kalbi burada atıyor. Global standartlardaki sahnesiyle elektronik müziğin mabedi” diyor. Hakan Gence’yse “Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi’de. Yerli ve yabancı DJ’ler setin başına geçiyor” yorumunu yapıyor. Yonca Evcimik ve Muhsin Akgün’ün de favorisi. mertkanakd@gmail.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Salı geceleri yerli şarkılar

Corridor Pera, İstanbul

Gece 23.00 sonrası mekân hareketleniyor. Çağdaş Ertuna şunları söylüyor: “Dans edilebilen ve enerjisini korumayı başaran az sayıdaki mekândan biri. Türkçe müzik geceleriyle de öne çıkıyor.” Melis Yılmaz’sa “Salı geceleri Türkçe çalıyor. Beyoğlu, Asmalı Mescit’in klasiklerinden ve en iyilerinden” diye ekliyor. Hakan Gence’nin de favorisi. (0212) 245 45 42

‘Ortalık alevleniyor’

Boop, İstanbul

Melis Yılmaz “Kuruçeşme’deki mekân yazları Alaçatı’da da açılıyor. DJ Berk Sunal setin başına geçti mi ortalık alevleniyor. Gece pizzası için de en iyi adreslerden” diyor. Hakan Gence de “Ünlü müdavimleri var. Dansa başlamadan önce mekânın ön tarafında yemek yiyebilirsiniz” önerisini veriyor. Muhsin Akgün’ün de listesinde. Rezervasyon için: @boopkurucesme

‘Müdavimlerini coşturuyor’

Altın Saatler, İstanbul

Hakan Gence mekânla ilgili şunları söylüyor: “Bir dakika bile dans etmeden durmak mümkün değil. DJ Kıvanç Kasar müdavimlerini coşturuyor.” Melis Yılmaz da Gence’yi destekliyor ve ekliyor: “Açıldığı ilk günden beri açık ara şehrin en iyi dans mekânlarından biri. Benim de favorilerimden.” Rezervasyon için: @altin.saatler

‘Şehirli ve stil sahibi gençler bir arada’

Wu Bomonti, İstanbul

Pazartesi hariç her gün açık. 19.00-23.00 arası yemek servisi, 23.00-2.00 arası DJ performansı var. Pazar günleri 20.00-00.00 arası plak etkinlikleri oluyor. Ömer Yeşilbaş şunları söylüyor: “R&B ruhunu taşıyan, şehirli ve stil sahibi gençlerin bir araya geldiği özel bir mekân.” Saffet Emre Tonguç’un da tavsiyesi.
(0544) 632 90 84

Günbatımında başlıyor

Scorpios, Bodrum-Muğla

Uluslararası DJ’ler performans sergiliyor. Yonca Evcimik mekânın güçlü DJ’leriyle dikkat çektiğini vurguluyor. Saffet Emre Tonguç’un da önerileri arasında.  Günbatımından geceye uzanan programlarıyla müdavimlerine eğlenceli anlar yaşatan bir beach club ve eğlence mekânı. Rezervasyon için: scorpios.com

‘Samimi ve rahat buluşma noktası’

Yula, Bodrum-Muğla

Gün içinde daha sakin bir atmosfer sunsa da akşam saatlerinde DJ performanslarıyla hareketleniyor ve müziğin ritmi artıyor. Emrah Karaduman, Yula’yı “Bodrum merkezde, samimi, rahatça vakit geçirilebilen, popüler bir buluşma noktası” olarak tanımlıyor. Yonca Evcimik’in de önerileri arasında. Rezervasyon için:
@yulabodrum

Yıl boyunca konserler

Babylon, İstanbul

Şişli, bomontiada’daki mekân elektronik müzikten caz ve alternatif sahneye uzanan geniş programıyla yıl boyunca konserler ve özel gecelere ev sahipliği yapıyor. Farklı müzik türlerini dinlemek isteyenler için şehrin öne çıkan adreslerinden biri. bomontiada’da yemek yiyip ardından Babylon’a geçmek günün stresini alabilir. Saffet Emre Tonguç’un önerisi. (0212) 334 01 90

Hip-hop sevenlere hitap ediyor

Riddim, İstanbul

Cihangir’in artık klasiklerinden biri olan mekân dans etmeyi seven gençlerin favorisi. İstanbul gece hayatında özellikle R&B ve hip-hop müzikleriyle öne çıkıyor. Ömer Yeşilbaş “Yıllardır dansçıların buluşma noktası. Taksim, Sıraselviler’in ruhunu taşıyan, İstanbul’da hip-hop gecelerinin ilk başladığı yerlerden biri”  yorumunu yapıyor. (0530) 401 14 48

‘Fine dining’ kalitesiyle birleşiyor

29, İstanbul

Şık ortamı ve muhteşem şehir manzarasıyla müdavimlerini mutlu eden yerlerden. Özellikle akşam yemeğinden sonra dans etmek isteyenler için tercih sebebi. Emrah Karaduman şunları anlatıyor: “Boğaz manzarasına hâkim, gastronomi ve eğlenceyi ‘fine dining’ kalitesiyle birleştiren bir İstanbul klasiği.”
(0212) 358 29 29

