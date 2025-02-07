Yüksek moda dünyasında transfer sezonu

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Moda arenası hareketli, son habere göre Gucci’nin kreatif direktörü, Sabato De Sarno’nun görevinden ayrılacağı açıklandı, yerine kimin geleecği belli değil. Bir kreatif direktörün yer değiştirmesi tüm sektörde dalgalanmalara yol açarak yeni işbirlikleri doğurabiliyor ya da marka kimliklerinin yenilenmesine vesile olabiliyor. Marka için kreatif direktör önemlidir çünkü markanın imajı ve estetiğinin ardındaki vizyoner zihindir, merkezdir. Bir sanatçı olmanın dışında, vizyoner de olmalıdır. Moda dünyasında kim hangi kreatif direktörlük koltuğuna oturdu, bir göz atalım.
Maison Margiela
Mirası devam ettirmek zor
Ayrılan kimdi: John Galliano
Yerine kim geldi: Glenn Martens
Bu ayrılık neden önemli: Galliano ve Margiela birlikteliği hem marka hem de Galliano için yeniden doğuşu simgeledi. Çünkü Galliano’nun 2011’de bir kafede oturduğu esnada yaptığı ırkçı hareketler sonrası Dior’daki işine son verilmesiyle kariyerinin bittiği konuşulmuştu. Ama 2014’te Maison Margiela’ya geçince durum değişti. Margiela, Galliano’dan sonra özellikle haute couture alanında başarılarını katladı. Bir de ‘Tabi’ model ayakkabılar gibi ikonik modellerle ticari başarılarını arttırdı.
Markada ne değişebilir: Galliano moda dünyasının gelmiş geçmiş en yaratıcı zihinlerinden. Dolayısıyla ardından gelen kim olursa olsun bu mirası devam ettirmekte zorlanacağını düşünüyorum. Martens’in Y/Project ve Diesel’deki geçmişine bakınca kabiliyetli olduğu görülüyor; bakalım nasıl tasarımlar göreceğiz.
Valentino
Daha iddialı bir tarzı var
Ayrılan kimdi: Pierpaolo Piccioli
Yerine kim geldi: Gucci’den 2022 yılında ayrılan Alessandro Michele.
Bu ayrılık neden önemli: Geleneksel Valentino romantizmini modern bir bakış açısıyla yorumladı ve haute couture’ü daha çağdaş bir noktaya taşıdı. Örneğin Valentino pembesi kavramını yaratan viral koleksiyonlarla yeni nesli de yakaladı.
Markada ne değişebilir: Michele’in Piccioli’ye kıyasla çok daha iddialı bir tarzı var. Gucci’deki koleksiyonlarını ve defilelerini takip edenler bilir. Mankenlere ellerinde kendi büstlerini taşıtmıştı mesela... Michele geçen hafta Valentino’daki ilk couture koleksiyonunu sundu. Şimdiden markanın
daha da çarpıcı bir noktaya taşınacağını gördük.
Chanel
Genç nesli yakalayabilir
Ayrılan kimdi: Virginie Viard
Yerine kim geldi: Bottega Veneta markasından Matthieu Blazy.
Bu ayrılık neden önemli: 2019’da efsane Karl Lagerfeld’in vefatından sonra gelen Viard, markada değişimi simgelemişti. Bu birliktelik kimileri tarafından eleştirilse de Chanel’in Lagerfeld sonrası prestijini korudu.
Markada ne değişebilir: Blazy’nin sade ama güçlü tasarımları markanın geçmişten gelen zarafetini yansıtarak modern bir dokunuşla ikonik parçalara yenilik getirebilir. Böyece genç nesli yakalayabilir. Ama Lagerfeld’i özleyenler için Blazy fazla minimal kalabilir.
Bottega Veneta
Zamansız görünümler
Ayrılan kimdi: Matthieu Blazy
Yerine kim geldi: Joseph markasından Louise Trotter.
Bu ayrılık neden önemli: Blazy, mükemmel işçilik ve yenilikçi detayları birleştirmiş, ilk koleksiyonuyla dahi markanın ticari başarısını güçlendirmişti.
Markada ne değişebilir: Trotter markayı keskin silüetler ve güçlü işçilikle birleştirerek daha minimalist, zamansız görünümlerle buluşturabilir. Çantalar Trotter’la beraber daha maskülen bir hal alabilir.
Dries Van Noten
Heyecan uyandırıyor
Ayrılan kimdi: Dries Van Noten
Yerine kim geldi: Julian Klausner
Bu ayrılık neden önemli:
Kendi adını taşıyan markasından bunca yılın ardından ayrılması markanın geleceği hakkında endişe ve aynı zamanda heyecan uyandırıyor.
Markada ne değişebilir:
Uzun yıllar Dries Van Noten ekibinde olan Klausner, markanın iç dinamiklerini biliyor. Thom Browne, Kenzo ve Maison Margiela gibi modaevlerinde deneyimi var. Klausner’ın ilk kadın koleksiyonunu 5 Mart 2025’te Paris Moda Haftası’nda göreceğiz.
Dries Van Noten’ın adını taşıyan markası için hazırladığı bir tasarım.
Missoni
Nasıl bir vizyon sunacak?
Ayrılan kimdi:
Filippo Grazioli
Yerine kim geldi:
Alberto Caliri
Bu ayrılık neden önemli: Missoni ikonik zikzak desenleri ve renkli dokularıyla tanınan köklü bir modaevi olsa da Grazioli son yıllarda markayı daha genç bir kitleye ulaştırma çabası içindeydi.
Markada ne değişebilir: Caliri’nin markanın DNA’sına sadık kalacağı düşünülüyor ama aynı zamanda modernleşme sürecini nasıl yöneteceği de merak ediliyor.
Céline
Eskiyi özleyenlere...
Grazioli markayı daha genç bir kesime ulaştırmak istiyordu.
Ayrılan kimdi:
Hedi Slimane
Yerine kim geldi: Michael Rider
Bu ayrılık neden önemli: Şubat 2018’den Ekim 2024’e kadar Hedi Slimane, Céline’in kreatif, artistik ve imaj direktörü olarak görev yaptı ve markada güçlü bir iz bıraktı.
Markada ne değişebilir: Önce markanın sevilen kreatif direktörü Phoebe Philo yönetiminde çalışan Rider’ın geri dönüşü, eski Céline tarzını sevenler için heyecan yarattı. Sanıyorum Rider ve marka için eskiyi yaşatan modern bir çağ başlayacak.
Givenchy
Merak konusu
Ayrılan kimdi:
Matthew M. Williams
Yerine kim geldi: Sarah Burton
Bu ayrılık neden önemli: Williams markaya modern ve sokak giyimi etkili bir estetik kazandırmıştı.
Markada ne değişebilir: Burton uzun yıllar Alexander McQueen markasında görev yapan, markayla özdeşleşmiş bir isim. O nedenle McQueen’de yarattığı estetiği Givenchy’ye nasıl taşıyacağı merak konusu.
Bazıları da koltuğunu terk etmiyor
Tüm bu tartışma yaratan değişikliklerin yanında birçok marka da çok uzun zamandır aynı isimlerle ilerliyor. Mesela 1988 yılında Hermès’in erkek koleksiyonlarının artistik direktörü olarak atanan Véronique Nichanian 37 yıldır
aynı markada çalışıyor. 2009’dan beri Balmain markasında olan Olivier Rousting ise 16 yıldır markanın kreatif direktörlük koltuğunda. Her ne kadar yakın zamanda ayrılıp Dior markasına geçeceğine dair söylentiler olsa da Jonathan Anderson, Loewe’de; Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton’da 2013’ten bu yana kariyerlerini sürdürüyor.