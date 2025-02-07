Yüksek moda dünyasında transfer sezonu

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Moda arenası hareketli, son habere göre Gucci’nin kreatif direktörü, Sabato De Sarno’nun görevinden ayrılacağı açıklandı, yerine kimin geleecği belli değil. Bir kreatif direktörün yer değiştirmesi tüm sektörde dalgalanmalara yol açarak yeni işbirlikleri doğurabiliyor ya da marka kimliklerinin yenilenmesine vesile olabiliyor. Marka için kreatif direktör önemlidir çünkü markanın imajı ve estetiğinin ardındaki vizyoner zihindir, merkezdir. Bir sanatçı olmanın dışında, vizyoner de olmalıdır. Moda dünyasında kim hangi kreatif direktörlük koltuğuna oturdu, bir göz atalım.

Maison Margiela

Mirası devam ettirmek zor

Ayrılan kimdi: John Galliano

Yerine kim geldi: Glenn Martens

Bu ayrılık neden önemli: Galliano ve Margiela birlikteliği hem marka hem de Galliano için yeniden doğuşu simgeledi. Çünkü Galliano’nun 2011’de bir kafede oturduğu esnada yaptığı ırkçı hareketler sonrası Dior’daki işine son verilmesiyle kariyerinin bittiği konuşulmuştu. Ama 2014’te Maison Margiela’ya geçince durum değişti. Margiela, Galliano’dan sonra özellikle haute couture alanında başarılarını katladı. Bir de ‘Tabi’ model ayakkabılar gibi ikonik modellerle ticari başarılarını arttırdı.

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Markada ne değişebilir: Galliano moda dünyasının gelmiş geçmiş en yaratıcı zihinlerinden. Dolayısıyla ardından gelen kim olursa olsun bu mirası devam ettirmekte zorlanacağını düşünüyorum. Martens’in Y/Project ve Diesel’deki geçmişine bakınca kabiliyetli olduğu görülüyor; bakalım nasıl tasarımlar göreceğiz.

Valentino

Daha iddialı bir tarzı var

Ayrılan kimdi: Pierpaolo Piccioli

Yerine kim geldi: Gucci’den 2022 yılında ayrılan Alessandro Michele.

Bu ayrılık neden önemli: Geleneksel Valentino romantizmini modern bir bakış açısıyla yorumladı ve haute couture’ü daha çağdaş bir noktaya taşıdı. Örneğin Valentino pembesi kavramını yaratan viral koleksiyonlarla yeni nesli de yakaladı.

Markada ne değişebilir: Michele’in Piccioli’ye kıyasla çok daha iddialı bir tarzı var. Gucci’deki koleksiyonlarını ve defilelerini takip edenler bilir. Mankenlere ellerinde kendi büstlerini taşıtmıştı mesela... Michele geçen hafta Valentino’daki ilk couture koleksiyonunu sundu. Şimdiden markanın

daha da çarpıcı bir noktaya taşınacağını gördük.

Chanel

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Genç nesli yakalayabilir

Ayrılan kimdi: Virginie Viard

Yerine kim geldi: Bottega Veneta markasından Matthieu Blazy.

Bu ayrılık neden önemli: 2019’da efsane Karl Lagerfeld’in vefatından sonra gelen Viard, markada değişimi simgelemişti. Bu birliktelik kimileri tarafından eleştirilse de Chanel’in Lagerfeld sonrası prestijini korudu.

Markada ne değişebilir: Blazy’nin sade ama güçlü tasarımları markanın geçmişten gelen zarafetini yansıtarak modern bir dokunuşla ikonik parçalara yenilik getirebilir. Böyece genç nesli yakalayabilir. Ama Lagerfeld’i özleyenler için Blazy fazla minimal kalabilir.

Bottega Veneta

Zamansız görünümler

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Ayrılan kimdi: Matthieu Blazy

Yerine kim geldi: Joseph markasından Louise Trotter.

Bu ayrılık neden önemli: Blazy, mükemmel işçilik ve yenilikçi detayları birleştirmiş, ilk koleksiyonuyla dahi markanın ticari başarısını güçlendirmişti.

Markada ne değişebilir: Trotter markayı keskin silüetler ve güçlü işçilikle birleştirerek daha minimalist, zamansız görünümlerle buluşturabilir. Çantalar Trotter’la beraber daha maskülen bir hal alabilir.

Dries Van Noten

Heyecan uyandırıyor

Ayrılan kimdi: Dries Van Noten

Yerine kim geldi: Julian Klausner

Bu ayrılık neden önemli:

Kendi adını taşıyan markasından bunca yılın ardından ayrılması markanın geleceği hakkında endişe ve aynı zamanda heyecan uyandırıyor.

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Markada ne değişebilir:

Uzun yıllar Dries Van Noten ekibinde olan Klausner, markanın iç dinamiklerini biliyor. Thom Browne, Kenzo ve Maison Margiela gibi modaevlerinde deneyimi var. Klausner’ın ilk kadın koleksiyonunu 5 Mart 2025’te Paris Moda Haftası’nda göreceğiz.

Dries Van Noten’ın adını taşıyan markası için hazırladığı bir tasarım.

Missoni

Nasıl bir vizyon sunacak?

Ayrılan kimdi:

Filippo Grazioli

Yerine kim geldi:

Alberto Caliri

Bu ayrılık neden önemli: Missoni ikonik zikzak desenleri ve renkli dokularıyla tanınan köklü bir modaevi olsa da Grazioli son yıllarda markayı daha genç bir kitleye ulaştırma çabası içindeydi.

Markada ne değişebilir: Caliri’nin markanın DNA’sına sadık kalacağı düşünülüyor ama aynı zamanda modernleşme sürecini nasıl yöneteceği de merak ediliyor.

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Céline

Eskiyi özleyenlere...

Grazioli markayı daha genç bir kesime ulaştırmak istiyordu.

Ayrılan kimdi:

Hedi Slimane

Yerine kim geldi: Michael Rider

Bu ayrılık neden önemli: Şubat 2018’den Ekim 2024’e kadar Hedi Slimane, Céline’in kreatif, artistik ve imaj direktörü olarak görev yaptı ve markada güçlü bir iz bıraktı.

Markada ne değişebilir: Önce markanın sevilen kreatif direktörü Phoebe Philo yönetiminde çalışan Rider’ın geri dönüşü, eski Céline tarzını sevenler için heyecan yarattı. Sanıyorum Rider ve marka için eskiyi yaşatan modern bir çağ başlayacak.

Givenchy

Merak konusu

Ayrılan kimdi:

Matthew M. Williams

Yerine kim geldi: Sarah Burton

Bu ayrılık neden önemli: Williams markaya modern ve sokak giyimi etkili bir estetik kazandırmıştı.

Markada ne değişebilir: Burton uzun yıllar Alexander McQueen markasında görev yapan, markayla özdeşleşmiş bir isim. O nedenle McQueen’de yarattığı estetiği Givenchy’ye nasıl taşıyacağı merak konusu.

Bazıları da koltuğunu terk etmiyor

Tüm bu tartışma yaratan değişikliklerin yanında birçok marka da çok uzun zamandır aynı isimlerle ilerliyor. Mesela 1988 yılında Hermès’in erkek koleksiyonlarının artistik direktörü olarak atanan Véronique Nichanian 37 yıldır

aynı markada çalışıyor. 2009’dan beri Balmain markasında olan Olivier Rousting ise 16 yıldır markanın kreatif direktörlük koltuğunda. Her ne kadar yakın zamanda ayrılıp Dior markasına geçeceğine dair söylentiler olsa da Jonathan Anderson, Loewe’de; Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton’da 2013’ten bu yana kariyerlerini sürdürüyor.