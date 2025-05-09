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Yudum yudum performans

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Tahirler#Spor#Matara
Yudum yudum performans
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 07:00

Koşudan bisiklete, yogadan doğa yürüyüşlerine... Sporla iç içe bir yaşam sürenler için doğru matara vazgeçilmez bir ekipman. Sağlık açısından vücudu susuz bırakmamak gerektiği için aktif spor yapmayanların da günlük hayatının önemli bir parçası. Farklı disiplinlerden uzmanların önerileriyle hazırlanan bu seçkide dayanıklılığı, işlevselliği ve tasarımıyla öne çıkan en iyi mataraları bir araya getirdik.

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Pratik kullanım

Decathlon
Van Rysel Fastflow

Yüksek performans arayanlar için ideal. 800 ml, kapasitesi var. Geniş hacmi ve pratik kullanımıyla öne çıkan model, Tufan Sağnak, Ömer Faruk Demir ve Barış Karakuş’un listesinde. 295 lira.

Farklı model ve boyut

Rockrider Elite Fly
550 ml Matara

Berk Okyay “Farklı model ve boyut seçenekleriyle profesyonel takımların da vazgeçilmezi. Hafifliği ve kullanım kolaylığı var” diyor. Tufan Sağnak ve İpek Alakuş’un önerisi. 450 lira.

Yudum yudum performans

Pipet sistemi var

CamelBak Eddy

Ertan Bedir “BPA içermeyen plastikten üretilen bu matara, entegre pipet sistemi sayesinde hareket halindeyken kolaylık sağlıyor” diyor. İpek Alakuş, Cihan Asrak ve Berk Okyay da tavsiye ediyor. 2.941 lira.

Yudum yudum performans

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Açık hava sporları için

Zefal Arctica Pro 55
Termoslu Matara

Bisiklet ve açık hava sporları için ideal. 550 ml kapasitesi ve üç katmanlı yapısıyla içecekleri 2,5 saate kadar sıcak-soğuk tutuyor. İpek Alakuş ve Cihan Asrak önerdi. 500 lira.

Yudum yudum performans

Yapısı hafif

Sigg

Betül Avcı “Avrupa’nın en çok tercih edilen, uygun fiyatlı su matarası. Alüminyum ve hafif yapısıyla özellikle dış sporlar ve arabada kullanım için çok elverişli” diye anlatıyor. Barış Karakuş’un da tavsiyesi. 2.119 lira.

Yudum yudum performans

Hacmi geniş

Tupperware

BPA içermemesi ve sızdırmaz yapısıyla öne çıkan bu matara, 1 litrelik geniş hacmiyle hem spor yapanlar hem de okula gidenler için ideal. Betül Avcı ve Ertan Bedir tarafından pratik kullanımı nedeniyle öneriliyor. 900 lira.

Yudum yudum performans

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Isıya dayanıklı

Uzspace 3026
Tritan Su Matarası

500 ml kapasiteli. Sızdırmaz kapak, ergonomik ağızlık ve kaymaz yüzeyiyle dikkat çekiyor. -10 ve +90 derece arası içecekler için uygun. Ertan Bedir ve Volkan Odak öneriyor.  795 lira.

Yudum yudum performans

Temizliği kolay

Nike Big Mouth

Ağzı geniş olduğu için  kolay dolduruluyor ve temizleniyor. Ömer Faruk Demir “Koşu için hem içmeyi kolaylaştırması hem de hafifliği açısından bu tarz mataralar çok kullanışlı” diyor.
Ertan Bedir’in de önerisi. 399 lira.

Çantada taşınabilir

Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu

İçecekleri 6 saate kadar soğuk tutuyor. Ömer Faruk Demir “Sızdırmaz tasarımı sayesinde çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz” diyor. Yaprak Aslanefe’nin de tavsiyesi. 1.899 lira

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Kampçılara göre

Hydro Flask

Yaprak Aslanefe “Yılların eskitemeyeceği, paslanmaz çelikten üretilen, çok çeşitli renk ve kapak seçenekleri olan Amerika markası. Sporcular ve kamp tutkunları için tek geçerim” yorumunu yapıyor. 2.599 lira.

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#Pınar Tahirler#Spor#Matara

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