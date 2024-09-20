YouTube’un en iyi 10 yorumcusu: Dijital dünyanın spor otoriteleri

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1- BİLGİSİNE KULAK VERİN

Mehmet Demirkol

Socrates Dergi (790 bin)

Banu Yelkovan “Her zaman ne dediğine kulak veririm” diyor. Mehmet Arslan ise şunları söylüyor: “Entelektüel birikimi ve futbol bilgisini harmanlayarak spor yayıncılığına katkı sağlıyor.” Kendi adını taşıyan kanalından da yayın yapan Demirkol’u Ali Ece, Serkan Yetkin ve Serdar Ali Çelikler de öneriyor.

2- ‘DENGELİ VE OBJEKTİF’

Metin Tekin-Önder Özen

VOLE (737 bin)

‘Sarı Fırtına’ lakaplı eski Beşiktaş futbolcusu Metin Tekin ve eski teknik direktör Önder Özen birlikte futbol yorumu yapıyor. Fırat Aydınus şunları söylüyor: “Tekin, enerjik ve samimi; Özen, sakin ve profesyonel. Dengeli, objektif, analitik ve derinlemesine yorum yapıyorlar. Futbolu farklı bir bakış açısıyla sunuyorlar.”

3- ‘FUTBOLU ÇOK SEVİYOR’

Emre Özcan

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Socrates Dergi (790 bin)

Mehmet Arslan “Futbola adanmış bir gencin medya dünyasında neler başarabileceğini hepimize gösteriyor” diyor. Banu Yelkovan ise “Genç neslin en iyisi. Futbolu çok seviyor. Yorumculuğu da hep bilgi dolu” diyerek Emre Özcan’ın kanalını öneriyor. Burak Akın ve Serkan Yetkin’in de listesinde.

4- YORUM SİHİRBAZI

Hasan Arda Kaşıkçı

HTalks (308 bin)

Futbol ve spor gündemi üzerine yoğunlaşıyor. Açıksözlü yorumlarıyla camiada dikkat çekiyor. Serdar Ali Çelikler “Twitch’teki yayınlarını görsel ve prototip olarak aynen YouTube’a taşıyor” bilgisini veriyor. Fırat Karadeniz’in de yakından takip ettiği yorumcular arasında.

5- POTANIN BİLGE ADAMI

Kaan Kural

Socrates Dergi (790 bin)

Basketbol üzerine yaptığı analizler ve yorumlarıyla tanınan Kaan Kural için Mehmet Arslan “Yıllardır yayın dünyasında. Basketbola dair her şeyi yakından takip ediyor ve bizlere anlatırken kendi yorumlarıyla lezzetlendiriyor” diyor. Ali Ece de Kural’ın dünya futbolundan Süper Lig’e birçok konuya değindiğini belirtiyor.

6- ‘BAKIŞ AÇISI EKSİKSİZ’

Mustafa Demirtaş



Serbest Sekiz (135 bin)

Dünya Kupası, Süper Lig, transfer dönemi ve hatta Football Manager (FM) isimli video oyunuyla ilgili içerikler üretiyor. Ali Ece “Elit düzeyde bir scout’ken (futbol yetenek avcısı) aynı düzeyde bir yorumcu oldu. Sahaya bakış açısı bence makro açıdan eksiksiz” diyor.

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7- ‘SAHANIN İÇİNE ODAKLI’

Nihat Kahveci



Kontraspor (302 bin)

Mehmet Arslan “Tamamen sahanın içine ve oyuna odaklı yorumlarıyla ve eğlenceli üslubuyla izleyiciyi ekranda tutmayı başarıyor. Maçlardan hemen sonra bir de onu izlemek yemeğin ardından yenen lezzetli bir tatlı gibi geliyor” yorumunu yapıyor.

8- ‘BELGESEL TADINDA’

Özgün Canıgür



Timur Alican Doğmaz

Hastalık Bu Futbol (1,13 milyon)

Banu Yelkovan şunları söylüyor: “Kendi alanlarını yarattılar. Liseden bu yana devam eden bir dostluğu ve futbol sevgisini bilgi dolu, analiz dolu, belgesel tadında bir kanala çevirdiler. Çok severek takip ediyorum.”

9- ‘ANALİZ ZEKÂSI YÜKSEK’

Uğur Karakullukçu

Karakullukcu (388 bin)Kontraspor (315 bin)

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Mehmet Arslan “Genç neslin başarılı futbol yorumcusu. Dünya futbolunu yakından takip ediyor ama yaşıtı rakiplerinin aksine ezber konuşmalar yapmıyor. Analiz zekâsı çok yüksek ve tamamen futbola konsantre olmuş” diyor. Serdar Ali Çelikler’in de listesinde.

10- ‘ÇALIŞKAN BİR GENÇ’

Umut Öztürk

Sports Digitale (677 bin)

Podcast yapıyor, Premier Lig hakkında yazı da yazıyor. Süper Lig transferlerini de yorumluyor. Ali Ece, Umut Öztürk’ten bahsederken “Çok zeki ve çok çalışkan bir genç” yorumunu yapıyor. Fırat Karadeniz’in de önerdiği isimler arasında.