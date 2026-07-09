Yollara düşenlere…

Haberin Devamı

Yüzleşelim mi?

Bir sonraki adımı merakla beklenen isimlerden Dolu Kadehi Ters Tut. Müzikal kalitesi de, enerjisi de yüksek yeni teklisi ‘Lafını Balla’ modern ilişkilerin belirsizliklerini anlatıyor. Yakınlaşma arzusuyla kaçma isteği arasında sıkışan bir karakterin iç dünyasına odaklanırken dinleyiciyi kendi duygularıyla da yüzleşmeye davet ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

‘Lafını Balla’ (Tekli)

Dolu Kadehi Ters Tut

Dolu Kadehi Ters Tut

Dizi için hazırladı

Murat Dalkılıç’ın Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Daha 17’ için hazırladığı ‘Hay’ tekli olarak yayımlandı. Derya Uluğ’un sesini de duyduğumuz şarkı, dizinin ana karakterlerinden Aras’ın yaşam mücadelesine eşlik eden, derinlikli sözlere sahip.

Haberin Devamı

‘Hay’ (Tekli)

Murat Dalkılıç

Gig Music

Kimselere benzemeden…

Başkalarına benzemeye çalışmayan bir kadının beklenmedik bir anda aşkı bulması… Sözü ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait olan ‘Seni Bulmak’ içinde umudu taşıyan neşeli bir şarkı.

‘Seni Bulmak’ (Tekli)

Ceren Gündoğdu

CGC Music

Cesur bir adım

‘Makeba’ parçasıyla hayatımıza gören Jain bu kez elektronik odaklı, sert bir şarkıyla karşımızda. Fransız müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör ‘Kill It With The Beat’le yarattığı müzikal evrende cesur bir sayfa açıyor.

‘Kill It With The Beat’ (Tekli)

Jain

Sony Music Türkiye

Yeni yorum

‘Teoman Şarkıları’ projesinin yeni çalışmasında Canozan ve Beyza Başak ‘Aşk Kırıntıları’nı söylüyor. İki yetenekli isim, ruhuna sadık kalarak esere yeni bir yorum getirmeyi başarmış.

Haberin Devamı

‘Aşk Kırıntıları’ (Tekli)

Canozan, Beyza Başak

Bayhan Müzik, Avrupa Müzik

Sessizliğini bozdu

Pop müziğin sevilen ismi Meyra bir süredir sessizdi. ‘Sen Sana İyi Bak’la döndü. Enerjik, tam bir yaz şarkısı. Sözü ve müziği Murat Güneş, düzenleme Erdem Kınay imzalı.

‘Sen Sana İyi Bak’ (Tekli)

Meyra

Sony Music Türkiye