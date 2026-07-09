Yollara düşenlere…

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Yüzleşelim mi?
Bir sonraki adımı merakla beklenen isimlerden Dolu Kadehi Ters Tut. Müzikal kalitesi de, enerjisi de yüksek yeni teklisi ‘Lafını Balla’ modern ilişkilerin belirsizliklerini anlatıyor. Yakınlaşma arzusuyla kaçma isteği arasında sıkışan bir karakterin iç dünyasına odaklanırken dinleyiciyi kendi duygularıyla da yüzleşmeye davet ediyor.
‘Lafını Balla’ (Tekli)
Dolu Kadehi Ters Tut
Dolu Kadehi Ters Tut
Dizi için hazırladı
Murat Dalkılıç’ın Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Daha 17’ için hazırladığı ‘Hay’ tekli olarak yayımlandı. Derya Uluğ’un sesini de duyduğumuz şarkı, dizinin ana karakterlerinden Aras’ın yaşam mücadelesine eşlik eden, derinlikli sözlere sahip.
‘Hay’ (Tekli)
Murat Dalkılıç
Gig Music
Kimselere benzemeden…
Başkalarına benzemeye çalışmayan bir kadının beklenmedik bir anda aşkı bulması… Sözü ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait olan ‘Seni Bulmak’ içinde umudu taşıyan neşeli bir şarkı.
‘Seni Bulmak’ (Tekli)
Ceren Gündoğdu
CGC Music
Cesur bir adım
‘Makeba’ parçasıyla hayatımıza gören Jain bu kez elektronik odaklı, sert bir şarkıyla karşımızda. Fransız müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör ‘Kill It With The Beat’le yarattığı müzikal evrende cesur bir sayfa açıyor.
‘Kill It With The Beat’ (Tekli)
Jain
Sony Music Türkiye
Yeni yorum
‘Teoman Şarkıları’ projesinin yeni çalışmasında Canozan ve Beyza Başak ‘Aşk Kırıntıları’nı söylüyor. İki yetenekli isim, ruhuna sadık kalarak esere yeni bir yorum getirmeyi başarmış.
‘Aşk Kırıntıları’ (Tekli)
Canozan, Beyza Başak
Bayhan Müzik, Avrupa Müzik
Sessizliğini bozdu
Pop müziğin sevilen ismi Meyra bir süredir sessizdi. ‘Sen Sana İyi Bak’la döndü. Enerjik, tam bir yaz şarkısı. Sözü ve müziği Murat Güneş, düzenleme Erdem Kınay imzalı.
‘Sen Sana İyi Bak’ (Tekli)
Meyra
Sony Music Türkiye