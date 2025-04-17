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Yolculuk listeleri hazırlansın…

Güncelleme Tarihi:

#Müzik#Albüm#Tekli
Yolculuk listeleri hazırlansın…
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 15:36

Havalar da ısındıysa arabayla seyahat etmenin vakti geldi demektir. Uzun yolda size eşlik edecek şarkılar da listelerde yerini almaya başladı. İşte yepyeni birkaç öneri…

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İSTEK ÜZERİNE…

Sıla sözleri Sezen Aksu, müziği Ercan Saatçi’ye ait olan ‘Sakatlık Bende’ adlı şarkıyı yeniden yorumladı. Daha önce Emel Müftüoğlu ve Ercan Saatçi’den dinlediğimiz şarkının yeni düzenlemesini Ozan Bayraşa yapmış. Sıla bu parçayı Kanal D’nin ‘Çok Akustik’ programında söylemiş ve yorumu çok beğenilmişti.

Yolculuk listeleri hazırlansın…

‘Sakatlık Bende’ (Tekli)

Sıla

Karış Müzik

 

‘BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ…’

Pop müzikte gelecek vaat eden yepyeni bir isim Masal. İkinci teklisi ‘Yalan Yok’ta duygusal ve sade bir anlatımı tercih etmiş. Şarkı, ayrılık sonrası yaşanan zor süreci tüm gerçekliğiyle anlatıyor.

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Yolculuk listeleri hazırlansın…

‘Yalan Yok’ (Tekli)

Masal

Sony Music Türkiye

 

GÜNEY KORE GÜCÜ

Küresel K-pop fenomeni BLACKPINK grubundan JENNIE ile yine Güney Koreli prodüktör/DJ Peggy Gou bir araya geldi ve enerjik bir çalışmaya imza attı. ‘Like JENNIE’nin remiksi yaz festivallerinin vazgeçilmezi olacak.

Yolculuk listeleri hazırlansın…

‘Like JENNIE’ (Tekli)

JENNIE, Peggy Gou

Sony Music Türkiye

 

NEŞESİ YETER

San Marino’nun Eurovision seçmelerinde adını duymuştuk Neshe’nin. Şimdi de yeni teklisi ‘Fallin’ ile çıktı karşımıza. ‘Fallin’ house ve reggaeton etkili moombahton ritimlerinin kullanıldığı kıvrak bir dans parçası. Şarkının söz ve müziği de Neshe imzalı.

Yolculuk listeleri hazırlansın…

‘Fallin’ (Tekli)

Neshe

Neshe

 

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ASIL GÜZELLİK…

Kadınlığı güzellik üzerinden tanımlayan bakış açısını eleştiren bir şarkı ‘Leydi’. Ezgi Gergin’in seslendirdiği şarkının sözleri Mert Carim imzalı. Müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesiyse Aytaç Özgümüş’e ait.

Yolculuk listeleri hazırlansın…

‘Leydi’ (Tekli)

Ezgi Gergin

GTR Music

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#Müzik#Albüm#Tekli

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