arbiye’deki Altın Saatler geçen kışa damgasını vuran mekânlardan biriydi. Daha doğrusu mekân değil,

DJ Kıvanç Kasar’ın sergilediği performans ortalığı yıktı geçti sezon boyu. Kasar’ın ismini ilk, ekip arkadaşım Meltem Fıratlı’dan duydum, gündem toplantımızda bahsetti, hemen ardından onunla bir söyleşi yaptı. Bu sayede hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum. Tabii bu süreçte mekânın önünde kuyruklar oluşmaya başladı, hemen herkesten “Altın Saatler’e gittin mi? Yok böyle bir eğlence” cümlesini duyar oldum.

Dönelim günümüze... Uzun süre gitmemek için direndim diyebilirim. Çünkü böylesine köpürtülen yerler genelde sosyal medyada görüldüğünden farklı oluyor ve hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Ama sonunda dayanamadım ve geçen hafta yazlık versiyonuna, yani Pera’daki Klein Garten’ın terasında kurulan Altın Saatler’e gittim. Ve evet, söylendiği kadar varmış; gerçekten böyle bir eğlence yok! Geç kalınmışlık duygusu mu desem, kaçırdığım gecelerine mi üzülsem bilemedim.

Hıncahınç dolu

Saat 23.00 suları, koşa koşa tek bir şarkıyı bile kaçırmamak için mekânda yerimi alıyorum. Koca teras hıncahınç dolu. Kıvanç Kasar bir masada oturmuş, elinde tableti, gelişigüzel şarkılar çalmaya başlamış, ortamı ısıtıyor. Sanki evinin salonunda topladığı arkadaşlarının sağdan soldan gelen uyumsuz istek parçalarını çalıyor peş peşe. Mekânda beğendiğim bir diğer şeyse herkesin rahatlıkla takılabiliyor olması; garson gelip başınıza ekşimiyor, isteyen istediği yerde eğleniyor. 23.30 gibi aniden Sibel Can’dan ‘Daha Yolun Başındayım’ çalmaya başlıyor. Herkes tek bir ağızdan “Herkes tanııık, Tanrım büyüük” diye bağırıyor. Hatta birlikte gittiğimiz ekip arkadaşım Hakan Gence “Resmen Harbiye Açıkhava konseri gibi” yorumunu yaptı. Sibel Can’ın peşinden ‘Music Sounds Better With You’ (Stardust) geliyor, derken ‘Ezel’ dizisinin ikonik müziği giriyor, fonda Tuncel Kurtiz’in sesi; “Oysa herkes öldürür sevdiğini”... Ebru Gündeş’ten ‘Çingenem’, Güllü’den ‘Ödüm Kopuyor’ ve sonra The Weather Girls’ten ‘It’s Raining Men’... Kulağa deli saçması geliyor olabilir ama içerisi çılgın bir uyum içinde, kimse yerinde duramıyor.

Gecenin fitilini mekânın ortasındaki kırmızı ışıklı podyumda ateşliyor Kıvanç, sonra DJ kabininin başına geçiyor. İlerleyen saatlerde kırmızı yanar döner ışıklı podyum aniden bir düğün salonunun dans pistine dönüşüyor; yanına arkadaşını, sevgilisini alan çıkıyor ve başlıyor orada dans etmeye, halaylar çekmeye...

Spor şıklık kurtarır

Fiyatlar nasıl mı? İmza ve klasik kokteyller 800-1.100, şişe şaraplar 2.500-11.000, su 150 lira. Giyim kuşamdan bahsedeyim biraz da; içeride hemen her tarzda giyinen vardı ama kesinlikle spor şıklık geceyi kurtarır, giyin düz ayakkabılarınızı, sabahın ilk ışıklarına kadar dans edin...

Bu arada Altın Saatler’den önce 19.00’da Lokanta Limu yemek servisi veriyor; önden yemek rezervasyonu yapıp arkasından Altın Saatler’de gece 3.00’e kadar eğlenebilirsiniz. Kapıda kalmamak için mutlaka rezervasyon yapın. Kıvanç Kasar performansını yaz başından beri cuma-cumartesi günleri İstanbul’da, çarşamba-perşembe Alaçatı’da (mekânın ismi Altın Saatler) sergiliyor.

Ah geceler

◊ Mahsun Kırmızıgül

bu gece 22.00’de Çeşme Günay sahnesinde.

(0532) 503 90 90

◊ Serdar Ortaç bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

◊ Bengü Beker

bu gece 00.30’da

Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ İlter yarın 00.30’da

Terzi İstanbul’da.

(0531) 290 24 34

◊ Murat Boz 30 Temmuz 23.00’te Cahide Alaçatı’da.

(0232) 729 99 90

◊ Begüm Obiz 31 Temmuz Perşembe 00.30’da Korto Alaçatı’da. Rezervasyon:

@kortoalacati

◊ Berk Sunal 31 Temmuz 23.00’te Alaçatı Boop’ta çalacak. Rezervasyon:

@boop_alacati

◊ Kaan Yorulmaz 1 Ağustos Cuma 23.30’da Aztek’te setin başında.

(0212) 247 59 01

◊ Alya 1 Ağustos

22.00’de Avlu Alaçatı’da. (0532) 473 34 82

◊ Merve Özbey 30 Temmuz Çarşamba 22.30’da Two Yalıkavak sahnesinde. (0542) 109 34 11



7/24 yetmez

◊ Tersane İstanbul’da yarın yapılacak This Is Not A Pop-Up etkinliğinde tasarım ve gastronomi buluşuyor, akşam pazarı kuruluyor. Saat 18.00’den itibaren açılan tezgâhlarda yaratıcı markalar, bağımsız üreticiler ve iyi yemek bir araya geliyor. Müzik NOH Radio’dan, girişler ücretsiz, rezervasyon gerekmiyor. Programları ve etkinlikleri takip etmek için: @thisisnot.a.popup

◊ Caddebostan’a Zil diye bir kafe açıldı. Zile basıyorsun, siparişini veriyorsun, minik bir pencereden hazırlanan yiyecekleri teslim alıyorsun. Garson yok, masa yok. Elinde yiyorsun. Tatlı-tuzlu sandviçlerin olduğu bir menüleri var.

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda, Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. 30 Temmuz Çarşamba 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşecek etkinliğin fiyatı 1.000 lira. biletix.com