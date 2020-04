Yoga dersleri evinize geliyor

Rahat giyinin, çok aç ya da tok olmayın

Chris Chavez (Cihangir Yoga)

Evde yogaya başlamadan

önce neler yapmalıyız?

Kendinizi rahat, heyecanlı ve pratiğe hazır hissettirecek ne gerekiyorsa onu yapın! Rahat kıyafetler giyebilirsiniz. Yemekten hemen sonra hareket etmek sizi rahatsız edebilir; bütün gün aç olmak da enerjinizi tüketebilir. İyi hissedeceğiniz, size doğru gelen bir zaman bulun. Bedeninizin ritmini dinlemeyi öğrenmek yoga pratiğinin en temel unsurudur.



Düzenli yoga yapmak için kendimizi nasıl motive edebiliriz?

En iyisi günlük rutinlerinizin içinde yogaya belli bir zaman ayırmak. Tıpkı yemek öğünleriniz ya da televizyon izlemek için program yaptığınız gibi, yoga pratiğinizi de programlayın. Her gün veya iki günde bir, aynı saatte yapın ki artık bunu günlük hayatınızın bir parçası olarak görmeye başlayabilin. Ayrıca yaptığınız pratikten önce ve sonra hissettiklerinizi de gözlemleyin çünkü bu sizin en büyük motivasyonunuz olacak! Yoga pratiğinden sonra, bedeniniz daha canlı ve zihniniz daha net, daha az stresli hissedecek. Bunlar, sizin heyecanla, can atarak beklediğiniz hisler olacak. Egzersizi günlük hayatınızda pilinizi tekrar şarj etmek için verilen bir mola gibi görün.



Yoganın genel olarak sağlığa etkileri neler?

Yogayı farklı aşamalarda tecrübe ediyoruz (beden, zihin ve ruh). Bu üçlü uyum halinde olduğu zaman da mutluluğu, huzuru ve genel anlamda iyi hissetmeyi tecrübe ediyoruz.

Çoğumuzu mutlu olmaktan alıkoyan şey zihnimiz! Zihnimiz genellikle geçmişi hatırlamakla ya da geleceği ummakla meşgul. Zihin şu anda olanla çok az zaman geçiriyor. Ama bedenimiz her zaman şu anda, şimdiki zamanda. Dolayısıyla, bedene odaklanmak zihni de şimdiki zamana, gerçekliğe getiriyor ve bütün gün taşıdığı o yüklerden kurtulmasını sağlıyor.

Zihnimiz korku ve endişelerinin ağırlığından kurtulmaya başladığında her kim isek onun hafifliği yüzeye çıkmaya başlıyor. Bu da size zamanla su içmek kadar doğal gelecek bir his...





Mum ya da tütsü yakmayı deneyin

Sinem Er (Nefess Yoga)

Evde nasıl bir yoga alanı yaratmalıyız?

Rahatsız edilmeyeceğiniz, derli toplu bir alan seçin; yoga matınızı, varsa yardımcı malzemelerinizi yerleştirin. Büyük bir yere ihtiyacınız yok. Temiz, aydınlık ve sakin olmasına özen gösterin. Uygulama öncesi hoşunuza gidiyorsa mum ya da tütsü yakarak, vazoya taze çiçekler koyarak zihinsel alanınızı da oluşturabilirsiniz.

Doğru duruşta olup

olmadığımızı nasıl anlarız?

Eğer online yoga seanslarını takip ediyorsanız, uzmanın sizi pozlara adım adım ve net hiza talimatlarıyla soktuğu dersleri bulun. Bazen bedeniniz size çığlık atarak “Bu çok zor; neden bunu yapıyorsun?” der. Eğer herhangi bir şey iyi hissettirmiyorsa ya da rahatsız ediyorsa, o zaman yapmayın!





Mat yerine örtü, blok

yerine kitap kullanabilirsiniz

Sibel Lakshimi Güngör

Vibe To Be (Instagram: @ilkelkadin)



Yoga yapmak için yoga malzemelerimizin olması şart mı?

Değil. Evdeki imkânları kullanabiliriz.

Yere bir battaniye ya da halının üstüne temiz bir örtü de olur. Yoga blokları yerine, kalın kitapları kullanabiliriz. Küçük minder ya da yastıklar, destekleyici malzeme olabilir. Evdeki eşyalara bakıp hayal gücünüzü harekete geçirin. Yoga yapmak için gerekli olan tek şey, kendimiziz.



Nefes: Sinir sistemine

açılan altın kapı

Yaprak Aslanefe (Githa Satya Yoga)

Evde meditasyon nasıl yapılır?

Meditasyon minderiniz yoksa, oturduğunuzda destekleyecek şekli alabilen birkaç yastık kullanın. Eğer hiçbiri yoksa, ayak tabanlarınız yerde kalacak şekilde bir sandalyede oturun. Ancak sırtınızı yaslamayın, dizleriniz de kalçalarla 90 derecelik bir açıda olsun. Yerde otururken de dizleriniz yerle temas etmeli.

Etmiyorsa?

Etmiyorsa altlarından yine birer yastıkla destekleyebilirsiniz. Çene yere paralel, yüz kasları ve omuzlar rahat olsun. Bedeniniz rahat, konforlu ve omurganız dik; gözleriniz açık ya da yarı açık flu şekilde

burun ucuna bakabilir. Nefesin bedeninize giriş ve çıkışını anbean takip edebilir ve bedeninizde yarattığı duyumları izleyebilirsiniz. Aynı anda hem bedeni hem nefesi farkındalık alanınızda tutup istediğiniz kadar bu şekilde oturabilirsiniz.

Doğru nefes ne demek? Bunu nasıl yaparız?

Nefesimiz sinir sistemimize açılan altın bir kapıdır. Akciğerlerimiz, değişimlere dinamik bir biçimde cevap verebildiğinde sağlıklı solunum gerçekleşir. O anki ruh halimizi, nefesimize farkındalık getirerek anlayabilir, bizi destekleyecek nefes egzersizleri yapabiliriz.

Meditasyonun ve doğru nefesin ne gibi faydaları var?

-Bilinçli farkındalığınız artar.

-Kan basıncınız dengelenir.

-Stresi azaltır. Anksiyeteyi kontrol eder.

-Kaygı, korku ve endişe duygularından uzaklaşmanıza yardımcı olur.

-Sinir sistemini rahatlatır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Uykusuzluk sorununa büyük ölçüde çözüm olur.

-Enerji seviyeniz yükselir. Fiziksel gücünüzü arttırır.

-Unutkanlığı azaltıp hafızayı güçlendirir.





