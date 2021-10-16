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Yine, yeni, yeniden Cadde

#Bağdat Caddesi#Cadde#Kentsel Dönüşüm
Yine, yeni, yeniden Cadde

Bağdat Caddesi, çoğumuz için diğer adıyla sadece ‘Cadde’... Varlığını Bizans’tan beri koruyan bu ünlü yol, 1940’lardan itibaren İstanbullular için lüksün, alışverişin, yemek ve eğlencenin en önemli adreslerinden biri oldu. Değişip dönüştüğü, canlılığını kaybettiği dönemler olsa da bugün her şeye rağmen yeniden revaçta. Yine gençlerin uğrak noktası, yine alışverişçilerin buluşma merkezi, yine en popüler restoranların adresi... İşte Cadde’nin yenileri, geri dönenleri ve hep yerinde duran klasikleri...

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Cafe Cadde, Barış Büfe, Divan, J Burger, Kızılkayalar, Vapiano (yeni adıyla Verdura), Flamingo, Zara, Vakko ve Boyner... Bağdat Caddesi’nde çok uzun yıllardır hizmet veren, herkes gitse de kalmayı tercih eden, müdavimlerinin gözü kapalı bulabileceği kült mekânlar... Pandemi öncesinde kentsel dönüşümden de kaynaklı olarak bölgede bu kült mekânların dışında az sayıda mağaza ve restoran kalmıştı. Mekânlar boşalınca Cadde’nin gezi alanı da Şaşkınbakkal’la Caddebostan arasında sıkışmıştı.

Hemen ardından koronavirüs salgını dünyaya yayıldı. Her yerde olduğu gibi Bağdat Caddesi esnafı da sessiz sedasız kepenk kapatmaya başladı. Tam kapanmalar, kısmi sokağa çıkma yasakları derken cadde iyice ıssızlaştı ve önceki yaz, mekânların ayakta kalmak için direndikleri bir sezon oldu.

ŞUBELEŞME YARIŞI HIZLANDI

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Neyse ki geçen kış yasaklara rağmen Cadde’de bir hareketlilik başladı. Geçen hafta Apple’ın Avrupa’daki en büyük mağazasını Bağdat Caddesi’nde açacağını açıklaması herhalde bunun en önemli göstergelerinden biri... Daha önce de Boyner’den şaşırtıcı bir haber gelmişti. 23 yıldır bulunduğu Şaşkınbakkal’daki binadan taşınarak Erenköy’deki yeni, yenilikçi mağazasına gidiyordu.

Yine, yeni, yeniden Cadde
Apple, Türkiye’deki 3’üncü mağazasını Bağdat Caddesi’nde açıyor. Burası aynı zamanda Avrupa’daki en büyük Apple mağazası olacak.

Yine, yeni, yeniden Cadde

Boyner kısa süre önce Erenköy’deki yeni binasına taşındı.

Bu sırada Boyner’in yeni binasının bitişiğine, yıllarca Caddelilere hizmet veren Kırıntı geri geldi! Geri dönüşü sevindiren bir başka restoransa Suadiye’de D&R’ın sokağına açılan TGI Friday’s oldu... Midpoint şube sayısını 2’ye, Happy Moon’s 3’e çıkardı. Peş peşe açılan Strada, Cafe 460, Kukis, Allen Kitchen and Cocktail, Neighbor Suadiye, Konoha Sushi ve Reşat Balık, uzun süredir sakin olan Suadiye-Bostancı hattını ayağa kaldırdı.

Yine, yeni, yeniden Cadde
Somon ve palamut fümede iddialılar.

Yine, yeni, yeniden Cadde

Strada şu sıralar Cadde’nin en popüler mekânı...

Yine, yeni, yeniden Cadde

Kukis’in pastalarının ‘fanları’ var.

‘Şaşkın’dan aşağı Erenköy-Caddebostan’a kadar her şey yolunda. Divan, Cafe Cadde, Casita, Bodrum Mantı, Vitavien yerli yerinde... Göztepe Işıklar’a kadar yeni açılan mağaza sayısı hayli fazla. Uzun yıllar çok küçük bir dükkânda hizmet veren Yargıcı ve M.A.C. şimdi görkemli binalarında Boyner’e komşuluk ediyor. Biraz ileride Mudo ve Paşabahçe yeni mağazalarında...

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Yine, yeni, yeniden Cadde
24 yıldır sadece Cadde’de hizmet veriyor.

Pandemi öncesi Erenköy’de hizmete başlayan Penguen Kitap, 2’nci mağazasını Suadiye’de açarak şube yarışında yerini aldı. Bu yarışa giren diğer markalar arasında Midpoint, COOKSHOP, Happy Moon’s, Borsa Lokantası, Vitavien, Kirpi ve SushiCo da var. Cadde’de yaşanan bu hareketlilik ara sokaklara da sirayet etti. Barlar Sokağı’nın en eskisi Havelka yenilenen mekânıyla müdavimlerini ağırlıyor; Yer Fıstığı da... Köşedeki midyeci, kumpirci gibi 4-5 mekânın hiçbiri kalmadı ama meyhaneler duruyor.

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Yine, yeni, yeniden Cadde

Kitabevinin kafesi günün her saati dolu.

Eskiden ‘Boyner’in sokağı’ olarak adlandırılan Kazım Özalp’te dip dibe 6 kahve dükkânı sıralanıyor: Nox, Who, Vitelli, Leaf Co., Pablo, Espresso Park. Hemen paralelinde, Noter Sokak’taki Alter ve Nove’yi de es geçmemek gerekiyor. Hepsi, günün her saati dolu.

Restoran ve barların popüler sokağıysa Suadiye Otel ve çevresi: The Townhouse, Ysabel, Mirror, Tike, La Mia Luce, Suadiye Balık, Welldone rezervasyonsuz yer bulamayacağınız mekânlardan, hafta içi dahil...

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AVRUPA YAKASI’NA GEÇME İHTİYACI AZALDI
Turan Turanlı (Cafe Cadde ve Strada işletme sahibi)

- Özellikle 2021 itibariyle gözlemlediğimiz olumlu değişim hem Cadde’nin kendi dinamiklerinden hem de yeme-içme kültüründeki gelişmelerden kaynaklanıyor. Pandemi etkisinin sınırlı ve geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

- Birkaç yıl durgunluğa sebep olan kentsel dönüşümde ilk etabın tamamlanmasıyla Caddeseverler yeni evlerine geri döndüler ve buradaki hayatı canlandırdılar. Dönüşüm sonrası ara sokaklarda yapılan; giriş katlarındaki yüksek tavanlı, modern kahve dükkânları özellikle gençleri cezbetti ve böylece sosyalleşmek için Avrupa Yakası’na geçme ihtiyacı azaldı.

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Yine, yeni, yeniden Cadde

- 8 yıl işlevsiz kalan raylı sistemin tekrar hizmete girmesi Cadde’ye ulaşımı kolaylaştırdı. Sahil şeridindeki yeşilliğin kıymetini pandemide kavrayanlar Cadde’yi de gezme rotalarına eklediler.

- Canlılığın bir başka kaynağıysa sunulan konseptler... Misafir beklentileri yüksek ve bunu karşılamaya çalışan yeni nesil mekân konseptleri Cadde’de ortaya çıkıyor.

- Gerçi bu canlılık işletmelerin bilançolarına yeterince yansımıyor. Çünkü hammadde ve işçilik maliyetleri artıyor. Ama misafirlerin kişi başı harcamaları maliyetlerin arttığı oranda artmıyor.

BAĞDAT CADDESİ HİÇ KÜLLENMEMİŞTİ, ŞİMDİYSE ALEV ALEV YANIYOR
Ogün Okat, (TGI Friday’s yatırımcısı)

- TGI Friday’s Türkiye’den 2012’de eski yatırımcının kararıyla çıkmıştı. 9 yıl aradan sonra Türkiye’ye döndü. Caddelilerin Friday’s özlemini bildiğimizden ilk şube olarak Suadiye’yi seçtik. Çok özlenmişiz, harika bir ilgiyle karşılaştık, bizi çok mutlu ediyor.

- Bana göre Bağdat Caddesi hiçbir zaman küllenmemişti. Sadece pandemi sebebiyle için için yanıyordu ve şimdi tekrar alevlenmeye başladı. Hareketlilik eski yıllara kıyasla düşündüğümüzden çok daha pozitif. 

HERKES DİVAN’DA BULUŞUR, KİKA’DA EĞLENİRDİ
Karolin Özkaryan (Gayrimenkul danışmanı)

- Ben Suadiye’de doğdum ve büyüdüm, hâlâ da burada yaşıyorum. 20’li yaşlarımdayken Divan, Cafe Cadde ve Kika vardı. Divan gençlerin buluşma noktasıydı. Kika bistro bar gibiydi, başka eğlence yeri yoktu. Caddebostan Migros’un yeri Maksim’di ama oraya gençler gitmezdi. O zamanlar sadece Suadiye Işıklar ve Divan arasına Cadde denirdi. Pizza Pino vardı. Enbe Orkestrası’nın solistleri Pino’da canlı müzik yapardı. Hafta sonları Kristal Büfe’ye ya da J Burger’e gidilirdi.

- Hatırladığım ilk mağazalar Roman, Derin ve Gusto, dönemin popüler yerli markalarıydı. Vakko ve Vakkorama da eskidir. 2000’lerde Boyner, Marks & Spencer ve Zara gibi markalar geldi. Eskiden Cadde boyunca butik ayakkabı mağazaları vardı, şimdi biri bile kalmadı. Bu kadar çok kuaför de yoktu. En meşhuru Oktay Kuaför’dü, şu an bildiğimiz kuaförlerin hepsi Oktay’ın yanından ayrılarak kendi yerlerini açtı.

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#Bağdat Caddesi#Cadde#Kentsel Dönüşüm

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