‘Yine düştük yollara’

#Müzik#Almbüm#Tekli
‘Yine düştük yollara’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 17:38

Arada rüzgâr esip yağmur yağsa da yürümenin en keyifli olduğu aylardayız. Takın kulaklığınızı, dinleyin bu haftanın yeni şarkılarını… İkilem-Tuğba Yurt düeti, Mehmet Erdem cover’ı ve dahası…

İlk düet

Biten bir ilişki, ardında kalan duygularla yüzleşme ve geçmişi geride bırakma… Tüm bu süreci anlatan bir şarkı ‘İçiyorum Ederimize’. Şarkıyı İkilem ve Tuğba Yurt birlikte söylüyor. Hem İkilem’in hem de Tuğba Yurt’un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan parça duygusal pop çizgisinde ilerliyor.

‘Yine düştük yollara’

‘İçiyorum Ederimize’ (Tekli)

İkilem, Tuğba Yurt

Avrupa Müzik

Manço’suz olmaz

Mehmet Erdem her projesinde bir Barış Manço eserine yer verme geleneğini sürdürüyor. Son dönemde klasik eserleri günümüz sound’uyla yorumlayan sanatçı Ahmet Kaya (Başım Belada) ve Sezen Aksu (Aldatıldık) şarkılarından sonra seriye Barış Manço’dan ‘Ben Bilirim’le devam ediyor. Alper Atakan’ın modern bir tarzda düzenlediği şarkıyı Erdem karakteristik vokaliyle seslendiriyor. 

‘Yine düştük yollara’

‘Ben Bilirim’ (Tekli)

Mehmet Erdem

Bayhan Müzik 

Zarif ve etkili

Rock müziğin güçlü seslerinden Fatma Turgut anonim türkü ‘Ah Bir Ataş Ver’i eserin duygusal yoğunluğunu öne çıkaran bir yorumla seslendirmiş. Şarkının yeni düzenlemesinde piyano ve yaylılar kullanılmış, bu da zarif bir atmosfer yaratmış.

‘Yine düştük yollara’

‘Ah Bir Ataş Ver’ (Tekli)

Fatma Turgut

Avrupa Müzik

Işıl ışıl, kıpır kıpır

Pop müziğin yetenekli ismi Işıl Ayman söz ve müziği kendine ait ‘Seviyorum Ulan’ı yayımladı. Bu enerjik şarkının arkasındaki iki isimden de bahsetmek gerek. Şarkının düzenlemesi Işıl Ayman’ın annesi Oya Erkaya’ya ait. Şarkıdaki davullarıysa, aynı zamanda genç müzisyenin prodüktörü olan babası Serkan Ayman çalmış.

‘Yine düştük yollara’

‘Seviyorum Ulan’ (Tekli)

Işıl Ayman

Sony Music Türkiye

Annesine yazmış

KNEECAP yeni albümü ‘FENIAN’ı yayımladı. Albümün çıkış parçası ‘Irish Goodbye’da gruba Kae Tempest eşlik ediyor. Grup üyelerinden Móglaí Bap’ın depresyon nedeniyle kaybettiği annesine ithafen yazdığı parça, yas sürecindeki suçluluk duygusunu ve gündelik güzel anıların değerini ön plana çıkarıyor.

‘Yine düştük yollara’

‘Irish Goodbye’ (Tekli)

KNEECAP

GRGDN Müzik

#Müzik#Almbüm#Tekli

