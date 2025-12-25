Yılın son teklileri…

Haberin Devamı

Kopamayınca…

Pop müziğin elektronik ve pop elementlerle birleştiği bir şarkıyla karşımızda Zeynep Bastık. ‘Zor’un sözünü yazarken Ateş Atilla, bestesini yaparken de Berky’yle çalışmış. Duygusal şarkı bitmiş bir aşkta kopamayan tarafın hislerini dile getiriyor.

‘Zor’ (Tekli)

Zeynep Bastık

Hypers Music

Önce konser, sonra stüdyo

Mert Demir geçen günlerde Zorlu PSM’de gerçekleşen konserinde ‘Çırılçıplak’ adlı yeni şarkısını söyledi. Parça güzel tepkiler alınca da stüdyoya girip tekli olarak yayımladı. Sözü, müziği ve aranjesi Mert Demir’e ait olan ‘Çırılçıplak’ sanatçının duygusal anlatımını sevenleri memnun edecek.

‘Çırılçıplak’ (Tekli)

Mert Demir

Pale Records

Veda zamanı

Alternatif rock’ın yükselen isimlerinden Mavi Gri’nin ‘D.Y.D’ adlı teklisinde duygular dolup dolup taşıyor. “Sen olmadıktan sonra neyim kalıyor” diyen bu dokunaklı şarkının sözü ve müziği Akif Alkan’a ait. ‘D.Y.D’ ne anlama geliyor derseniz onu da açıklayalım: “Dur yüreğim dur”.

‘D.Y.D’ (Tekli)

Mavi Gri

Mavi Gri

Neşet Ertaş’ın yolunda

Saykedelik rock ve deep funk gibi türlerle Anadolu halk müziğini harmanlayan Altın Gün şubatta çıkacak ‘Garip’ albümünde halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini yorumlayacak. Amsterdam merkezli grup bu albümden ‘Neredesin Sen’i tekli olarak yayımladı. Halk ozanımız günümüz gruplarına ilham vermeye devam ediyor.

‘Neredesin Sen’ (Tekli)

Altın Gün

Gülbaba Records

AySay’a dikkat!

Son dönemde sound’uyla dikkatimizi çeken grupların başında geliyor AySay. Kopenhag merkezli grup solist Luna Erşahin’in köklerinden ilham alarak Anadolu halk müziğini Nordik elektronika öğeleriyle harmanlıyor. Pakistanlı Malala Yousafzai’ın mücadelesine gönderme yapan AySay kolektif yas ve miras kavramlarını sahiplenerek “Hepimiz Malala’yız” diyor.

‘Malala’ (Tekli)

AySay

Gülbaba Records