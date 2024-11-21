Yılın son sürprizleri

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SİHİRLİ DOKUNUŞ

KÖFN ikilisi dağıldığında üzülmüştük ama önce BKE prodüktör olarak arka arkaya iyi işlere imza attı, şimdi de Salman Tin bir hit adayıyla solo kariyerine güçlü başladı. Söz ve müziği Salman Tin ve Onurr’a ait ‘Kalpsiz Bir Serseri’yi geçen yıl genç bir yetenekten, Merve Mira’dan dinlemiştik. Ama Salman Tin’in yorumu şarkıya adeta sihirli bir dokunuş olmuş. Düzenlemede imzası olan isimse Ozan Bayraşa.

‘Kalpsiz Bir Serseri’ (Tekli)

Salman Tin

Çetinkaya Plakçılık

LATİN HAVALARI…

Ayla Çelik sözleri kendisine ait yeni teklisi ‘Canımız Yansın’ı yıl bitmeden yayımladı. Latin esintileri taşıyan şarkının bestesini sanatçı Serdar Aslan’la birlikte yapmış. Düzenlemeyse Volga Tamöz imzalı. Şarkı aşkın hem hüzün veren hem de mutlu eden yönlerini anlatıyor.

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‘Canımız Yansın’ (Tekli)

Ayla Çelik

SONBAHARA NOT

Gökhan Türkmen ile düeti ‘Korkak’ ve yaptığı dizi müzikleri Aslı Demirer deyince ilk aklımıza gelenler. Uzun süredir yeni bir çalışma yayımlamıyordu, geçen günlerde ‘Tadın Uzak’la çıkageldi. Demirer şarkı için “Çok sevdiğim sonbaharın kalbine bir not daha düştüm” diyor.

‘Tadın Uzak’ (Tekli)

Aslı Demirer

TEK İHTİYACINIZ OLAN…

Kanadalı pop yıldızı Tate McRae üçüncü albümünü 21 Şubat’ta çıkarmaya hazırlanıyor. Kendini keşfetme, aşk ve denge temalarını işlediği albümün yeni şarkısıysa ‘2 hands’ ismini taşıyor. Elektro-pop türündeki şarkı için McRae “Bazen tek ihtiyacınız birine yakın hissetmektir” diyor.

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‘2 hands’ (Tekli)

Tate McRae

Sony Music Türkiye

YILDIZ TİLBE HEDİYESİ

Kendine özgü tarzıyla bilinen Tarık Mengüç bizi yine şaşırttı ve hüzünlü bir şarkıyla karşımızda. Mengüç, Yıldız Tilbe’nin ‘Dayan Yüreğim’ şarkısını yorumluyor bu kez. Ama tabii işin içine dans sound’unu da katarak…

‘Dayan Yüreğim’ (Tekli)

Yıldız Tilbe

Mengüç Production