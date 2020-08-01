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Hürriyet
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Hürriyet Cumartesi
Uygar TAYLAN / utaylan@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yıldızlarla dans

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Yıldızlarla dans
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Şehrin ışıklarından biraz uzaklaşınca gökyüzündeki yıldızlar bize göz kırpmaya başlıyor. Bu seyrin zevkini akıllı telefon ya da tablet uygulamalarıyla arttırmak mümkün. Şimdiden indirip alıştırma yapmaya başlayın. Çünkü her yıl merakla beklenen Perseid meteor yağmurları 12 Ağustos’ta başlıyor.

1) DERİN UZAYDA GEZİNİN
SKYGUIDE

Yıldızlarla dans

Konum bilginizi kullanarak gezegenleri, meteor yağmurlarını, takımyıldızlarını, yıldızları, galaksileri kolaylıkla bulabilmenizi sağlıyor. Üstelik gerçek derin uzay görüntüleri de var, arttırılmış gerçeklik özellikleri de... Önemli astronomi olaylarının güncellemelerle sunulduğu uygulamayı Dr. F. Korhan Yelkenci öneriyor. 19.99 lira.

2) TAKIMYILDIZLARI ÖĞRENİN
SKYVIEW

Yıldızlarla dans

Cihazınızı gökyüzüne tuttuğunuz anda tüm gökcisimlerinin ne olduklarını söylüyor. Burçları ve takımyıldızları gösteriyor. Bir gök cisminin nerede olduğunu ismiyle aratarak öğrenebilirsiniz. 12.99 lira.

3) ÇOK BASİT
STAR WALK 2

Yıldızlarla dans

Koordinatlarınızı kullanıyor, gökyüzünü gerçek zamanlı olarak izliyorsunuz. Erdal Kaplanseren “Yapmanız gereken tek şey cihazınızı gökyüzüne kaldırmak ve görüntüyle eşleştirmek” diyor.

4) 3 BOYUTLU GÜNEŞ SİSTEMİ
STELLARIUM MOBİLE SKY MAP

Yıldızlarla dans

Amatör astronomların favorisi. 600 binden fazla yıldızdan oluşan yakınlaştırılabilir bir katalog sunuyor. Uygulamayla Güneş Sistemi’nin üç boyulu haritasını inceleyebilirsiniz. 19.99 lira.

5) RENK RENK GÖKYÜZÜ
NIGHT SKY

Yıldızlarla dans

İncelemek istediğiniz uydu ve uzay istasyonlarını grafik illüstrasyonlarla görselleştiriyor. Aydınlatma filtresiyle kızılötesi, ultraviyole gibi dalga formlarını görülebilir kılıyor. Selim Öztürk’ün önerisi...

6) GECE-GÜNDÜZ FARK ETMEZ
SKYVIEW LITE

Yıldızlarla dans

Cihazınızın kamerasını kullanan uygulama arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle gökyüzündeki nesnelere gündüz veya gece fark etmeksizin odaklanabilmenizi sağlıyor. 

7) ÇEVRİMDIŞI DA ÇALIŞIYOR
STARMAP

Yıldızlarla dans

Uzay merakınızı giderebileceğiniz bu uygulama bir kez yükledikten sonra internet bağlantınız olmasa bile çalışıyor. Doğada telefonunuz çekmese dahi uzay seyriniz devam ediyor. 

8) BİR GÖRÜŞTE TANIYOR
HEAVENS – ABOVE

Yıldızlarla dans

Uluslararası Uzay İstasyonu, Hubble Uzay Teleskopu gibi pek çok yapay cismin nerede olduğunu ve başınızın üzerinden ne zaman geçeceğini söylüyor. Cisimleri tanımlamak için birebir.

9) TAKVİMİNİZE EKLEYİN
SKYWIKI

Yıldızlarla dans

Yıldız yağmuru, dolunay, Mars veya Satürn’ün dünyamıza en yakın olduğu anlar... Takvim moduyla size hatırlatmalar yapacak, gökyüzü olaylarını kaçırmanızı önleyecek. 

10) FIRTINA AVCISI!
NIGHT SKY TOOLS

Yıldızlarla dans

Çevrimdışı bir uygulama... Gökyüzü haritasına ek olarak güneş fırtınalarını tahmin ediyor, Ay ve Mars haritalarını gösteriyor, astronomi fotoğrafçılığı araçlarını içeriyor.

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