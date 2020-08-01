Yıldızlarla dans

1) DERİN UZAYDA GEZİNİN

SKYGUIDE

Konum bilginizi kullanarak gezegenleri, meteor yağmurlarını, takımyıldızlarını, yıldızları, galaksileri kolaylıkla bulabilmenizi sağlıyor. Üstelik gerçek derin uzay görüntüleri de var, arttırılmış gerçeklik özellikleri de... Önemli astronomi olaylarının güncellemelerle sunulduğu uygulamayı Dr. F. Korhan Yelkenci öneriyor. 19.99 lira.

2) TAKIMYILDIZLARI ÖĞRENİN

SKYVIEW

Cihazınızı gökyüzüne tuttuğunuz anda tüm gökcisimlerinin ne olduklarını söylüyor. Burçları ve takımyıldızları gösteriyor. Bir gök cisminin nerede olduğunu ismiyle aratarak öğrenebilirsiniz. 12.99 lira.

3) ÇOK BASİT

STAR WALK 2

Koordinatlarınızı kullanıyor, gökyüzünü gerçek zamanlı olarak izliyorsunuz. Erdal Kaplanseren “Yapmanız gereken tek şey cihazınızı gökyüzüne kaldırmak ve görüntüyle eşleştirmek” diyor.

4) 3 BOYUTLU GÜNEŞ SİSTEMİ

STELLARIUM MOBİLE SKY MAP

Amatör astronomların favorisi. 600 binden fazla yıldızdan oluşan yakınlaştırılabilir bir katalog sunuyor. Uygulamayla Güneş Sistemi’nin üç boyulu haritasını inceleyebilirsiniz. 19.99 lira.

5) RENK RENK GÖKYÜZÜ

NIGHT SKY

İncelemek istediğiniz uydu ve uzay istasyonlarını grafik illüstrasyonlarla görselleştiriyor. Aydınlatma filtresiyle kızılötesi, ultraviyole gibi dalga formlarını görülebilir kılıyor. Selim Öztürk’ün önerisi...

6) GECE-GÜNDÜZ FARK ETMEZ

SKYVIEW LITE

Cihazınızın kamerasını kullanan uygulama arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle gökyüzündeki nesnelere gündüz veya gece fark etmeksizin odaklanabilmenizi sağlıyor.

7) ÇEVRİMDIŞI DA ÇALIŞIYOR

STARMAP

Uzay merakınızı giderebileceğiniz bu uygulama bir kez yükledikten sonra internet bağlantınız olmasa bile çalışıyor. Doğada telefonunuz çekmese dahi uzay seyriniz devam ediyor.

8) BİR GÖRÜŞTE TANIYOR

HEAVENS – ABOVE

Uluslararası Uzay İstasyonu, Hubble Uzay Teleskopu gibi pek çok yapay cismin nerede olduğunu ve başınızın üzerinden ne zaman geçeceğini söylüyor. Cisimleri tanımlamak için birebir.

9) TAKVİMİNİZE EKLEYİN

SKYWIKI

Yıldız yağmuru, dolunay, Mars veya Satürn’ün dünyamıza en yakın olduğu anlar... Takvim moduyla size hatırlatmalar yapacak, gökyüzü olaylarını kaçırmanızı önleyecek.

10) FIRTINA AVCISI!

NIGHT SKY TOOLS

Çevrimdışı bir uygulama... Gökyüzü haritasına ek olarak güneş fırtınalarını tahmin ediyor, Ay ve Mars haritalarını gösteriyor, astronomi fotoğrafçılığı araçlarını içeriyor.