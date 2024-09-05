Yıldızlararası seyahat

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30 yıllık tarihe bakış

90’larda İstanbul punk sahnesinin ilk akla gelen ismiydi Rashit. Ama o yıllarla sınırlı kalmadı, kendinden sonraki kuşakları da etkilemeyi başardı. Grubun şarkılarının farklı isimler tarafından söylendiği ‘Rashit/Greatest Shits’ albümünün ikinci seti de yayımlandı. Sette BaBa ZuLa, Can Temiz, Domuz, Güneş Özgeç ve DörtxDört’ün Rashit şarkılarına getirdiği farklı yorumları dinliyorsunuz. “Punk ölmedi” diyenleri buraya alalım…

‘Rashit/Greatest Shits’ (Albüm)

Çeşitli sanatçılar

Ada Müzik

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Hâlâ tek parça

“Herkes kendine bir parça ister, her yerimden çekiştirirler. Ama bak hâlâ tek parçayım…” Yüzyüzeyken Konuşuruz günümüz düzenine eleştiriler yönelttiği yeni şarkısı ‘Bürokrat’ı yayımladı. Sözü ve bestesi solist Kaan Boşnak’a ait olan şarkının düzenlemesinde grubun imzası var.

‘Bürokrat’ (Tekli)

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sony Music Türkiye

Akıl baştan gidince…

Yeni nesil müzisyenler arasında uğradığı türlere hâkimiyetiyle dikkat çeken isimlerden biri Mavi. Yeni şarkısı ‘Sersem’de hip-hop, pop ve R&B’yi harmanlamak yerine aralarında ustaca geçişler yaparak dikkat çeken bir çalışma ortaya çıkarmış. Mavi’nin “Bana ilacımı göster, etti beni sersem” dediği parçanın söz ve müziği kendisine ait.

‘Sersem’ (Tekli)

Mavi

Warner Music Türkiye

Uzun süredir sessizdi

Türkçe sözlü pop müziğin yetenekli isimlerinden Aslı Güngör, 90’lar ruhu taşıyan ‘Sıcacık Bir Hayal’ adlı şarkısını yayımladı. Elektronik altyapılı şarkının söz ve müziği Güngör imzalı.

‘Sıcacık Bir Hayal’ (Tekli)

Aslı Güngör

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Avrupa Müzik

Tarzı belli

Soner Sarıkabadayı yıllardır çizgisinden şaşmadan kariyerine devam ediyor. Söz ve müziği kendisine ait ‘Yangın Yangın’ da tam bir Soner Sarıkabadayı şarkısı. Düzenlemesini Efe Can yapmış.

‘Yangın Yangın’ (Tekli)

Soner Sarıkabadayı

PDND Müzik